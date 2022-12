Revenirea lui Nicolae Dică la FCSB, subiect de glume pentru Basarab Panduru: ”Ar veni cu aceeaşi poveste”

Tehnicianul de 42 de ani a lăsat vicecampioana României într-un moment dificil în campionat, dar situația a fost redresată de Mihai Pintilii. Însă, după ce Dică a fost dat afară.

Basarab Panduru a râs de Nicolae Dică pe seama unei întoarceri la FCSB

Analizând al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a dezvăluit că rămâne cu faptul că echipa a mers în grupele unei competiții europene. Mai cu seamă că nu mai reușise acest lucru de 5 ani. Și tot el fusese cel care izbutise performanța. Dar tehnicianul a intrat în gura lui Basarab Panduru.

”M-am dus la FCSB pentru că îmi doream enorm să duc echipa în Europa, nu mai fusese de cinci ani în Europa, a fost eliminată de ăia, ăia, ăia, din ţările de nu ştia nimeni de fotbalul respectiv. Am zis ok, mă duc, când nu a mai fost ok, am plecat”, a declarat Dică, la .

Însă, afirmația sa l-a întărâtat pe Basarab Panduru, care i-a dat o replică ironică. ”Atunci, înţeleg aşa, că anul următor nu ar veni, pentru că echipa a fost deja calificată, dar după trei-patru ani în care va fi eliminată de din ăştia, din ţări necunoscute… atunci ar veni cu aceeaşi poveste.

‘Acum, FCSB nu a mai fost de mult, stai puţin că nu am vrut, dar FCSB nu a fost de mult într-o cupă, eu o să fiu din nou ăla care o să o ducă, cum am dus-o şi atunci şi atunci’. ‘Vin eu acum să o calific iar’. Ei, vezi, ai veni aşa în situaţia asta?”, l-a înțepat Panduru.

Nicole Dică a negat vehement faptul că se va mai întoarce vreodată la FCSB pentru un al treilea mandat, dar ultimul cuvânt l-a avut tot Basarab Panduru, care a spus: ”Nu? 2027, atunci…”.

Cum l-a forța Gigi Becali pe Dică să-și dea demisia

Nicolae Dică o antrenase pe FCSB în 2018, din iunie și până-n decembrie. A revenit la cârma echipei în acestă vară în locul lui Anton Petrea, care lăsase formația după înfrângerea, . Și a dus echipa în grupele Conference League.

Ulterior, angrenată pe trei fronturi, care a presupus un ritm infernal de jocuri, obiectivele s-au tot schimbat. Până la momentul în care a fost ales campionatul drept competiție prioritară. Și echipa a început să urce în clasament, revenind în cursa pentru play-off. Numai că, a venit eșecul de la Cluj, cu Universitatea, scor 1-2.

Gigi Becali a reacționat imediat, sugerând că este cazul ca . Iar acest lucru avea să se întâmple chiar a doua zi. Formația fiind preluată ulterior de Mihai Pintilii.

