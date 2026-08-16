Reveniri de marcă la FCSB pentru meciul cu FC Botoșani. Mihai Stoica a anunțat în direct: „Acum am primit lotul”

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Veste excelentă pentru Marius Baciu (51 de ani) înainte de FCSB – FC Botoșani, din etapa a 5-a a SuperLigii. Mihai Stoica a anunțat în direct că doi dintre fotbaliștii accidentați, Ofri Arad și David Miculescu, sunt apți pentru partida cu moldovenii.

Ofri Arad și David Miculescu revin pentru FCSB – FC Botoșani

FCSB și FC Botoșani trag cortina peste etapa a 5-a din SuperLiga. Meciul are loc pe „Arcul de Triumf”, luni, 17 august, de la ora 21:30. Din lot vor face parte inclusiv Ofri Arad (27 de ani) și David Miculescu (25 de ani), fotbaliști care au fost accidentați în ultimele luni.

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„Chiar acum am primit lotul. Să mă uit dacă sunt pe bancă, mă rog, în lot, Ofri Arad și Miculescu. Miculescu este, Arad este. Ofri Arad și David Miculescu sunt în lot”, a declarat Mihai Stoica, la

Înaintea duelului cu moldovenii, Valentin Crețu (37 de ani) era incert. La conferina de presă premergătoare partidei, . Fundașul dreapta va putea fi însă folosit contra echipei lui Marius Croitoru. „Crețu s-a antrenat separat, dar e și el în lot”, a adăugat MM Stoica.

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Când revine Siyabonga Ngezana

Pentru Ofri Arad, acesta va fi primul meci după ce a fost eroul FCSB-ului în finala barajului de Conference League cu Dinamo, care a avut loc la finalul lunii mai. În ceea ce îl privește pe David Miculescu, atacantul are moralul sus. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

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Mihai Stoicaa vorbit și de situația unui alt fotbalist accidentat. E vorba despre Siyabonga Ngezana 29 de ani. Sud-africanul va reveni pe teren după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, care va fi la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. „(n.r. – Când revine Ngezana?) După întreruperea cu naționalele”, a transmis președintele C.A. de la FCSB.