Sport

Reveniri de marcă la FCSB pentru meciul cu FC Botoșani. Mihai Stoica a anunțat în direct: „Acum am primit lotul”

Mihai Stoica le-a dat o veste excelentă fanilor FCSB. Marius Baciu va avea la dispoziție doi fotbaliști noi pentru duelul cu FC Botoșani, ultimul din etapa a 5-a
Cristian Măciucă
16.08.2026 | 21:21
Reveniri de marca la FCSB pentru meciul cu FC Botosani Mihai Stoica a anuntat in direct Acum am primit lotul
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Reveniri de marcă la FCSB pentru meciul cu FC Botoșani. Mihai Stoica a anunțat în direct: „Acum am primit lotul”. FOTO: Colaj Fanatik
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Veste excelentă pentru Marius Baciu (51 de ani) înainte de FCSB – FC Botoșani, din etapa a 5-a a SuperLigii. Mihai Stoica a anunțat în direct că doi dintre fotbaliștii accidentați, Ofri Arad și David Miculescu, sunt apți pentru partida cu moldovenii.

Ofri Arad și David Miculescu revin pentru FCSB – FC Botoșani

FCSB și FC Botoșani trag cortina peste etapa a 5-a din SuperLiga. Meciul are loc pe „Arcul de Triumf”, luni, 17 august, de la ora 21:30. Din lot vor face parte inclusiv Ofri Arad (27 de ani) și David Miculescu (25 de ani), fotbaliști care au fost accidentați în ultimele luni.

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„Chiar acum am primit lotul. Să mă uit dacă sunt pe bancă, mă rog, în lot, Ofri Arad și Miculescu. Miculescu este, Arad este. Ofri Arad și David Miculescu sunt în lot”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Înaintea duelului cu moldovenii, Valentin Crețu (37 de ani) era incert. La conferina de presă premergătoare partidei, Marius Baciu a transmis că se va lua o decizie după antrenamentul de duminică seara. Fundașul dreapta va putea fi însă folosit contra echipei lui Marius Croitoru. „Crețu s-a antrenat separat, dar e și el în lot”, a adăugat MM Stoica.

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Când revine Siyabonga Ngezana

Pentru Ofri Arad, acesta va fi primul meci după ce a fost eroul FCSB-ului în finala barajului de Conference League cu Dinamo, care a avut loc la finalul lunii mai. În ceea ce îl privește pe David Miculescu, atacantul are moralul sus. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că iubita fotbalistului este însărcinată.

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Mihai Stoicaa vorbit și de situația unui alt fotbalist accidentat. E vorba despre Siyabonga Ngezana 29 de ani. Sud-africanul va reveni pe teren după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, care va fi la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. (n.r. – Când revine Ngezana?) După întreruperea cu naționalele”, a transmis președintele C.A. de la FCSB.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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