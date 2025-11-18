Sport

Reveniri de senzație la FCSB! MM Stoica, ultimele detalii despre situația accidentaților

Mihai Stoica a lămurit situația jucătorilor accidentați la FCSB. Când vor reveni pe teren Vali Crețu sau Joyskim Dawa și în ce stadiu de recuperare se află Mihai Popscu.
Iulian Stoica
18.11.2025 | 12:27
Mihai Stoica, toate detaliile despre jucătorii accidentați de la FCSB. Sursă foto: Colaj Fanatik
După un început dezastruos de campionat, FCSB dă semne că poate reveni și s-a apropiat de locurile de play-off. Mihai Stoica oferă o nouă veste bună fanilor și explică când vor reveni jucătorii accidentați.

MM Stoica, ultimele detalii despre situația accidentaților de la FCSB

FCSB s-a confruntat în acest start de sezon cu mai multe probleme medicale. Dacă Dawa este accidentat încă din stagiunea precedentă, Mihai Popescu și-a rupt ligamentele la penultima acțiune a echipei naționale. Totodată, Valentin Crețu a fost mai mult indisponibil în această stagiune.

În cadrul „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a explicat că Dawa va începe să se antreneze normal în cel mai scurt timp, însă nu se știe dacă va fi folosit în acest an. Cât despre colegul camerunezului din defensivă, Vali Crețu își va reveni cât de curând și va fi apt de joc.

„(n.r. – Care e situația accidentaților?) Crețu va fi și el bine. Vom avea Dawa, care cred că se va antrena normal. El ar fi eligibil pentru două meciuri anul acesta, ambele în Europa League.

Unul în deplasare la Belgrad, dar e cam complicat să revină după atâta timp într-un meci de o astfel de încărcătură. Celălalt e cu Feyenoord, acasă, unde situația stă la fel. Există o șansă pentru Dawa pentru luna decembrie”, a declarat Mihai Stoica.

Care este situația lui Mihai Popescu la FCSB

Cât despre situația lui Mihai Popescu, Mihai Stoica a transmis că fundașul abia a început recuperare, iar acesta nu va mai fi pe teren în acest sezon. În schimb, Vlad Chiricheș s-a recuperat complet, iar Ionuț Cercel a trecut peste durerea din meciul cu FC Hermannstadt.

„Mihai Popescu a început recuperarea, ce să facă. Va dura mult, a avut cea mai grea accidentare pe care o pot avea fotbaliștii. Chiricheș e ok, se antrenează normal. Cercel a jucat ieri cu Germania, avea genunchiul bandajat”, a mai spus Mihai Stoica.

Contractul lui Mihai Popescu expiră în vara acestui an, iar Gigi Becali a anunțat că nu va fi prelungită înțelegerea cu fundașul venit de la Farul Constanța. Patronul FCSB a explicat că în locul lui Popescu va veni un fundaș din Portugalia.

  • 1 milion de euro este cota lui Mihai Popescu

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
