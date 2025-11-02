Revenit la Craiova, Elvir Koljic a avut o reacție savuroasă la microfon: ”Nici noi n-am înțeles nimic”

ADVERTISEMENT

Elvir Koljic a mărturisit că senzațiile sunt împărțite după întâlnirea U Craiova – Rapid 2-2. Există un gust amar pentru că ”alb-vișinii” au fost egalați în prelungiri, dar bosniacul este conștient că este un punct important în Bănie.

Elvir Koljic, mulțumit după U Craiova – Rapid 2-2

Imediat după încheierea partidei din etapa a 15-a din SuperLiga, atacantul Elvir Koljic a recunoscut că Rapid a făcut cea mai slabă repriză din acest sezon în prima parte a jocului din Bănie, dar chiar și așa a reușit să plece cu un punct care o urcă în fruntea clasamentului.

”Suntem și mulțumiți, și nu, pentru că am primit gol la ultima fază. Dar e totuși un punct și suntem sus în clasament. Nici noi n-am înțeles nimic din prima repriză, a fost cea mai slabă din acest sezon.

Craiova e echipă bună, dar am reușit în partea a doua să ne revenim. E bine până acum, suntem pe primul loc, suntem mulțumiți. Sper să reușim să aducem ceva sezonul ăsta în Giulești.

Un meci special, am petrecut niște ani aici. A fost un meci foarte greu, cel mai greu de până acum. Am știut că va fi un meci greu, Craiova joacă frumos, poate face diferența în orice moment.

Am avut ocazia lui Petrila, asta e. Ei au avut mai multe ocazii, noi ne-am luptat, asta a fost. A fost un meci greu. Dacă ei marcau primii, era greu pentru noi. Ne mulțumim cu un punct și continuăm”, a declarat Koljic, la .

De ce joacă Rapid doar câte o repriză pe meci

Mijlocașul norvegian Tobias Christensen, , are un gust amar după ce echipa sa a primit gol la ultima fază, însă a recunoscut cu fair-play că rezultatul este echitabil.

”A fost un meci foarte greu, suntem foarte dezamăgiți să pierdem victoria pe final. Dar per total, a fost un rezultat echitabil. Trăiesc senzația unei înfrângeri cu gol marcat pe final. Dar ei au fost foarte buni, merită toate felicitările. La pauză am ajustat lucrurile, am jucat mai bine, dar ne putem mulțumi cu un egal.

Am fost eficienți, avem jucători de calitate. Chiar și când nu jucăm bine, suntem periculoși. Cred că suntem pe un loc bun, ne dezvoltăm, suntem sus în clasament, ne concentrăm să jucăm mai bine meci de meci.

(Ai o explicația pentru care jucați o repriză într-un fel și alta altfel?) E normal în fotbal, uneori joci un meci întreg bine, uneori doar o repriză. Evident, obiectivul e să jucăm bine meci de meci”, a spus Christensen.

Giuleștenii, încântați de turul de sezon pe care l-au avut

Atacantul Claudiu Petrila simte o oarecare din penalty în minutele de prelungire și consideră că giuleștenii ar fi putut obține mai mult din această întâlnire.

”Dacă ne întrebați la pauză, răspunsul era că da, suntem mulțumiți cu un punct. Dar să fii egalat în minutul 90+7, e puțin frustrant. La primul gol a fost o fază foarte bună, după o altă ocazie, dacă marcam, meciul era altfel.

(n.r. – De ce doar o repriză?) Prima repriză am început-o foarte rău, au prins curaj, noi puțin ne-am înmuiat. Se putea și mai bine, dar suntem mulțumiți de ce am reușit până acum. Vom încerca să ne menținem ca până acum. Cum am spus-o după meciul cu Slobozia, sper să revin la forma mea bună și sunt pe drumul cel bun”, a afirmat Petrila.

Clasament SuperLiga

Cu doar două meciuri rămase de jucat din etapa a 15-a, ultima a turului din sezonul regular al SuperLigii, Rapid este lider provizoriu, cu un punct peste FC Botoșani, care va juca luni, 3 octombrie, în deplasare, cu Petrolul Ploiești.