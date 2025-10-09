Revenit la națională după o pauză de un an, un fotbalist i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Ce teorie conspiraționistă susține public

Selecționerul naționalei Spaniei, Luis de la Fuente, a decis să-l convoace după o pauză îndelungată pe Marcos Llorente pentru meciurile cu Georgia și Bulgaria din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Însă, fotbalistul lui Atletico Madrid a surprins pe toată lumea cu teoria conspiraționistă pe care a susținut-o.

Fotbalistul spaniol Marcos Llorente susține teoria conspiraționistă a ”chemtrails”

Revenit în lotul campioanei Europei după ce evoluțiile sale în acest start de sezon la Atletico Madrid au fost apreciate, Marcos Llorente a promovat teoria ”chemtrails”, care susține că urmele albe lăsate de avioane sunt de fapt substanțe chimice nocive pentru populație.

”O spun foarte natural. Când priveam cerul, nu vedeam aceste lucruri… Singurul lucru pe care îl spun este că pentru mine nu este normal și nu sunt singurul care afirmă asta. Mulți o spun.

Mii de oameni îmi scriu pentru a-mi mulțumi că am făcut public acest lucru. Întotdeauna există tipul tipic care îți spune că sunt vapori de apă și nu știu ce altceva”, a declarat Llorente, în interviul acordat publicației .

Ce sunt, de fapt, dârele albe lăsate de avioane

Aceste dâre albe lăsate de aeronave sunt un subiect care fac vâlvă în rândul conspiraționiștilor, aceștia susținând sus și tare că ar conține compuși chimici ce ar fi pulverizați pentru a controla populația, producția agricolă sau pentru a influența vremea.

În realitate, . Un grup de 77 de experți în chimie atmosferică au desființat această teorie a conspirației într-un studiu publicat de revista “Environmental Research Letters”.

Denumiți în mod obișnuit ”contrails” (n.r. – urme de condensare), norii albi sunt compuși în mare parte din vapori de apă proveniți de la motoarele avioanelor, care la altitudini foarte mari formează mici cristale de gheață.

Marcos Llorente, cel mai controversat fotbalist din La Liga. Ce dietă urmează

Fără doar și poate că Marcos Llorente este un fotbalist atipic. Jucătorul de 30 de ani nu a ezitat niciodată să-și facă publice convingerile pe orice fel de subiect, dar mai ales pentru stilul său de viață.

Internaționalul spaniol este adeptul dietei Paleo, cunoscută și ca ”dieta Epocii de Piatră” sau ”dieta Omului Cavernelor”. ”O să urmez dieta Paleo 100%. E un stil de viață, o formă de a trăi. Cu asta o să trăiesc, cu asta o să mor. O țin pentru sănătatea mea, nu pentru fotbal. Știu sigur că atunci când îmi voi încheia cariera, o să am grijă de mine ca acum.

Ideea e să mănânci ce se mânca în paleolitic. Trebuie să elimini toate alimentele ultraprocesate. Nici măcar să nu te uiți la ele. De asemenea, elimini și cerealele. Tot ce înseamnă paste, pâine, grâu orez, plus produsele lactate.

Brânzeturi poți mânca, dar numai de cea mai bună calitate. În rest, mănânc de toate. Carne, cum este cotletul, care îmi place mult. Pește, ouă, legume. Plus carbohidrați precum cartofii, cartofii dulci sau maniocul”, a povestit el.

Starul spaniol, adeptul produselor de marcă

Deși nu îi place să epateze cu viața sa privată, Marcos Llorente nu s-a putut abține și a pus o fotografie spectaculoasă pe rețelele de socializare în care le-a arătat fanilor .

Extrem de fericit de convocarea primită, fotbalistul a decis să sărbătorească cu o sticlă de vin foarte scumpă. El a deschis o sticlă de Romanee-Conti din 1995, care costă aproximativ 22.000 de euro, și a ciocnit un pahar cu soția sa, Patricia Noarbe.

Cine este Marcos Llorente. A câștigat Champions League cu marea rivală a lui Atletico

Marcos Llorente este un mijlocaș în vârstă de 30 de ani, care însă poate juca și pe postul de fundaș dreapta. El și-a făcut junioratul la Real Madrid și după ce a jucat la echipa a doua și-a făcut debutul în prima formație în octombrie 2015.

Chiar dacă și-a trecut în palmares un titlu Champions League și două Cupe Mondiale ale Cluburilor, el nu a reușit să se impună ca titular în trupa ”galacticilor”. În aceste condiții, la începutul anului 2019 a schimbat tabăra și a semnat cu marea rivală Atletico, care a plătit 30 de milioane de euro pentru achiziționarea sa.

După ce a jucat pentru naționalele U19 și U21, Marcos Llorente a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2020. De atunci a adunat 19 selecții și deși nu a marcat niciun gol, are la activ 3 pase decisive.