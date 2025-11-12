Revenit la națională, Ionuț Radu a dezvăluit marele regret al carierei sale: „Aș fi vrut să fiu acolo”

ADVERTISEMENT

România este pe locul 3 în grupa de calificare la Cupa Mondială 2026. Are șanse minime să depășească pe Austria, însă poziția a doua, ocupată de Bosnia-Herțegovina, poate fi obținută. Pentru acest lucru, “tricolorii” au nevoie de o victorie sâmbătă, la Zenica. Reprezentativa lui Mircea Lucescu are asigurat barajul prin Liga Națiunilor, dar Ionuț Radu vrea ca echipa națională să obțină calificarea la turneul final din SUA, Mexic și Canada mult mai devreme.

Ce obiectiv are Ionuț Radu în Bosnia-Herțegovina

În cadrul unui interviu acordat pentru , Ionuț Radu a dezvăluit că el și colegii săi nu au renunțat la locul 1 în grupa de calificare la Mondial. A anunțat că “tricolorii” o vor lua treptat. Primul obiectiv este o victorie cu Bosnia-Herțegovina, în fond o revanșă după .

ADVERTISEMENT

“În fotbal se pot întâmpla foarte multe. Ar fi ceva incredibil. Vorbeam cu vărul meu zilele trecute cum ar fi, pentru că mereu te gândești, îți faci fel de fel de scenarii în cap și pui mereu binele cum ar fi să. Noi trebuie să ne facem mai întâi treaba în meciul cu Bosnia și vedem rezultatele din celelalte meciuri. Nimic nu e imposibil și ar fi extraordinar”, a spus portarul.

Mesaj ferm pentru suporterii României

Ionuț Radu a avut, totodată, un mesaj și pentru suporteri, care așteaptă de peste 27 de ani o calificare a României la un turneu final mondial.

ADVERTISEMENT

“Să creadă, în continuare, în noi pentru că avem șanse încă să mergem la mondial din grupă. Dacă nu vom merge din grupă, sunt sută la sută convins că vor merge din play-off”, a spus goalkeeper-ul echipei naționale.

ADVERTISEMENT

Marele regret al lui Ionuț Radu

Revenit la echipa națională, Ionuț Radu are un mare regret. Și-ar fi dorit să fie prezent cu “tricolorii” la turneul final din Germania, unde . Este, totuși, mulțumit că, în prezent, este titular de drept în poarta primei reprezentative.

“Partidele de la Euro le-am trăit cu emoții mari, aș fi vrut să fiu acolo cu echipa. I-am susținut de la distanță și au făcut o treabă extraordinar de bună. Revenirea nu a fost cu emoții pentru mine, ci mai mult pentru tatăl meu, care e fan înfocat, fanul meu numărul 1. Pentru el a fost o mândrie să mă întorc după atâta timp la echipa națională, a fost ceva extraordinar”, a mai spus Radu.

ADVERTISEMENT

Cum i s-a schimbat cariera în ultimele 11 luni

Ionuț Radu este mândru de ce a realizat în ultimele luni, în care a devenit titular la Celta Vigo, dar și la echipa națională a României.

“Sunt foarte fericit că sunt aici. Dând timpul înapoi cu 11 luni, gândindu-mă unde eram în ianuarie și unde sunt acum, pot să spun că viața se schimbă foarte repede. Cel mai important pentru mine era să am liniște și constanță. Pot spune că viața de fotbalist e incredibilă. Într-o clipă ești sus, într-o clipă ești jos. Trebuie să menții un echilibru, să trăiești momentul, să te bucuri de fiecare clipă”, a încheiat Ionuț Radu.