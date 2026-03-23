Sport

Revenit la națională, Nicolae Stanciu are un mesaj clar înainte de barajul cu Turcia: „Știm că nu suntem o țară care merge la Mondial constant”

Nicolae Stanciu, unul dintre cei mai experimentați tricolori, a vorbit despre revenirea la echipa națională și cum vede el meciul de baraj cu Turcia, de la Istanbul.
Mihai Alecu
23.03.2026 | 13:43
ULTIMA ORĂ
Ce spune Nicolae Stanciu înainte de meciul României cu Turcia. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

România se pregătește de cel mai important meci din ultimii ani, contra Turciei, la Istanbul, duel ce poate reprezenta un pas mare pentru tricolori în drumul către Cupa Mondială. Nicolae Stanciu, unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei, a vorbit despre misiunea care îi așteaptă pe fotbaliștii antrenați de Mircea Lucescu.

Ce spune Nicolae Stanciu după revenirea la echipa națională

Transferat în iarnă de la Genoa la Dalian Yingbo, în China, acolo unde este protagonist meci de meci, Nicolae Stanciu a redevenit astfel o soluție viabilă pentru selecționer, care nu a ezitat și l-a ales să facă parte din lotul ce merge la Istanbul pentru duelul cu Turcia. Mijlocașul a evoluat ultima dată pentru tricolori la partida cu Cipru, din luna septembrie a anului trecut, și a lipsit astfel de la duelul decisiv din Bosnia. Acum, Stanciu spune că a trăit o perioadă grea în care nu a fost la națională, însă privește cu încredere către viitor.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Cât de greu ţi-a fost să priveşte din tribună meciurile din toamnă ale naţionalei?) A fost destul de greu, pentru că am avut parte de acea accidentare, iar în toată cariera mea nu mi s-a mai întâmplat. Am jucat mereu, constant. A fost greu, dar la meciurile din octombrie am venit în cantonament, am fost la meci, m-am bucurat alături de băieţi. În noiembrie a fost greu de privit de la televizor, mai rău a fost rezultatul primului meci, ştiam prin ce trec băieţii, cât de mare e supărarea. (n.r. Cum i-ai regăsit pe băieţi, cum e atmosfera?) La fel ca ultima dată, toţi sunt fericiţi să joace pentru echipa naţională. Destul de concentraţi pentru că ne aşteaptă un meci important şi toată lumea e conştientă de asta. Toată lumea se gândeşte la meciul cu Turcia”, a spus Nicolae Stanciu.

Visul lui Nicolae Stanciu de a ajunge la Cupa Mondială cu România

Fotbalistul crescut la Alba Iulia, care a debutat pentru România în urmă cu 10 ani, spune că ar fi extraordinar dacă echipa națională ar putea să reușească să se califice la Cupa Mondială. Ultima dată când tricolorii au fost la turneul final a fost în 1998, când încă evoluau majoritatea jucătorilor din Generația de Aur.

ADVERTISEMENT
„Dacă trecem de Turcia, suntem la un pas de Mondial. E cel mai mare ‘dacă’’din cariera ta?) De când sunt la echipa naţională, şi nu doar eu, că suntem mai mulţi care au trecut prin preliminarii de Mondial, nu am fost nici măcar o dată la baraj sau să fim aproape. Avem în faţă un astfel de meci, suntem conştienţi de importanţa lui. Nu ne gândim care meci va fi următorul. Ne gândim doar la acesta,  să reuşim să trecem de el şi după vom vedea.

ADVERTISEMENT

(n.r. Experienţa de la EURO 2024 vă face să vă doriţi să fiţi din nou la un turneu final?) Un Mondial e maximum pentru un jucător, ne dorim să ajungem să jucăm acolo. La fel de bine ştim că nu suntem o ţară care merge la Mondial constant. Au trecut foarte mulţi ani de când nu am mai fost acolo. Cu toţii ne dorim să facem o ţară întreagă fericită şi vom lăsa totul pe teren pentru a se întâmpla acest lucru.

(n.r. Care e promisiunea pe care o poţi face în numele echipei?) Suntem pregătiţi şi fiecare dintre noi va lăsa totul pentru a ieşi învingători. Dacă nu se va întâmpla, pentru că nimic nu e sigur în fotbal, orice detaliu contează, asta ar fi, să ieşim de pe teren fără regrete, să fim mulţumiţi de noi, de faptul că am lăsat totul acolo şi am făcut tot ce a depins de noi pentru a câştiga meciul”, a mai spus Stanciu pentru FRF TV.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Concurenții Asia Express 2026, sezonul 9! Gabi Torje și Alin Alexuc, pe...
iamsport.ro
Bombă! Concurenții Asia Express 2026, sezonul 9! Gabi Torje și Alin Alexuc, pe Drumul Mătăsii într-o cursă fără bani și fără milă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!