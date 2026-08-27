Revenit la Rapid după împrumut, fotbalistul este gata să îi părăsească definitiv pe giuleșteni. Echipa care îl vrea neapărat

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Rapid are pretenții mari de la noul sezon, iar Daniel Pancu nu vrea să dezamăgească. Tehnicianul își consolidează lotul avut la dispoziție pe final de mercato, iar unul dintre jucătorii reveniți din împrumut poate pleca definitiv. Despre cine este vorba, de fapt.

Cristi Ignat, dorit de una dintre rivalele Rapidului din SuperLiga

Cristi Ignat a fost împrumutat . Revenit în Giulești în această vară, tânărul fundaș central poate pleca din nou, dar definitiv de această dată. Deși iubita acestuia , Ignat poate prinde un nou transfer în România.

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Potrivit , jucătorul de 23 de ani este dorit de cei de la FC Voluntari. Conform aceleiași surse, ilfovenii i-au oferit un salariu de 8.000 de euro, doar că jucătorul nu a acceptat încă oferta. Deși mai are contract cu Rapid până în 2028, el nu mai figurează în planurile de viitor ale lui Daniel Pancu. Oficialii echipei au transmis deja că, dacă el va rămâne în lot, nu va beneficia de minutele pe care le dorește. „Ignat este unul dintre jucătorii pentru care încercăm să găsim o soluție, să joace mai mult. Și el se află oarecum în poziția în care, dacă rămâne la Rapid, va evolua foarte puțin”, declara Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, pentru

Rapid, gata să mai piardă un fundaș central la o altă rivală din SuperLiga

FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din luna mai că . Acum, deși are, la fel ca Ignat, contract cu giuleștenii până în 2028. El poate evolua, la nevoie, și pe postul de fundaș lateral dreapta.

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Însă bugetul redus de care dispun „feroviarii” după intrarea în insolvență, precum și accidentarea recentă a lui Graovac, care , anunțată în exclusivitate de FANATIK, pot compromite mutarea lui Ciobotariu în Gruia.