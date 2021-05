Revin fanii după 15 luni în tribune?! Solicitare ca turneul Final Four din Baia Mare să se dispute cu suporteri

Turneul Final Four din EHF European League se va desfășura în weekend în Baia Mare. Primarul Cătălin Cherecheș a făcut o solicitare către CNSU și Guvern prin care cere deschiderea tribunelor măcar pentru 30% din fani.

În România, accesul spectatorilor la competițiile sportive sunt interzise de un an și trei luni, de la startul pandemiei de coronavirus. Deși au existat tatonări în ceea ce privește accesul fanilor în tribune la meciurile din Liga 1, negocierile nu au dus la niciun deznodământ.

Revin fanii după 15 luni în tribune?! Solicitare ca turneul Final Four din Baia Mare să se dispute cu fani

În schimb, Guvernul s-a angajat ca la Campionatul European din vară cel puțin 25% din capacitatea Arenei Naționale să fie deschisă publicului. Însă, până atunci, este interesant de aflat dacă autoritățile din România vor permite accesul fanilor la handbal.

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a comunicat că rata de infectare din Baia Mare este de 0,5 la mie și că au fost vaccinați 146.000 dintre cei 560.000 de locuitori ai municipiului, toate acestea ca argumente pentru deschiderea tribunelor:

“Baia Mare solicită ACCES PENTRU SUPORTERI, cu respectarea unor condiți și măsuri stricte, la partidele din cadrul Final Four-ului EHF European League care se va desfășura în weekend în orașul nostru. Așteptăm răspunsul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și a Guvernului României.

În perioada 8-9 mai 2021, în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare va avea loc turneul final al competiției internaționale EHF European League Women, cel mai important eveniment handbalistic organizat vreodată în România la nivelul echipelor de club.

Vor participa cele mai valoroase echipe care au ajuns în această fază a competiției (Final Four) în urma meciurilor disputate în sezonul 2020/2021, reprezentând patru națiuni de top din handbalul mondial: Nantes Atlantique Handball (Franța), Ikast-Bording Handbold (Danemarca), Siófok KC (Ungaria) și reprezentanta României: CS Minaur Baia Mare.

“Din capacitatea de 2200 de locuri, cerem să ni se aprobe ocuparea a minimum 30% dintre acestea”

Din capacitatea de 2200 de locuri, cerem să ni se aprobe ocuparea a minimum 30% dintre acestea. Măcar 700 de băimăreni să aibă oportunitatea de a reveni în sala sporturilor, după un an în care ni s-au interzis toate, fiind închise ușile sălilor de sport, ale teatrelor, nunțile, botezurile, concertele și alte evenimente sociale, să ne susținem echipa, cu atât mai mult cu cât nu este vorba despre o competiție oarecare, ci una de nivel european, unde ne reprezentăm cu mândrie țara!

În ultimul an am simțit cu toții efectele pandemiei de Coronavirus, în urma cărora au fost suspendate o serie de evenimente din diferite domenii de activitate, inclusiv manifestări culturale, artistice și sportive. Sportul a fost extrem de afectat pe plan mondial, multe competiții au fost anulate, altele amânate și reprogramate (ex: Jocurile Olimpice de la Tokio 2020), iar unele întreceri s-au desfășurat după regulamente speciale, cu respectarea unor protocoale medicale extrem de stricte.

“Vrem să oferim un exemplu cu privire la relaxarea restricțiilor, respectiv toate măsurile de siguranță din perspectivă epidemiologică”

Situația epidemiologică în Baia Mare din acest moment este de 0,5 la mie, în urma eforturilor autorităților județene și locale, dar și datorită seriozității cetățenilor, care au respectat restricțiile impuse. Municipiul Baia Mare are în acest moment 3 centre de vaccinare active, a demarat vaccinarea în societățile comerciale de mari dimensiuni și până în acest moment, din totalul populației de 146.000 de locuitori au fost vaccinați 560.000 de locuitori.

CS Minaur Baia Mare este un club sportiv de drept public aflat în subordinea Consiliului Local și al Municipiului Baia Mare și, în consecință, am solicitat emiterea unei decizii a CNSSU și a Guvernului României pentru desfășurarea competiției EHF European League Women (Baia Mare, 8-9 mai 2021) cu public, astfel încât să se facă o excepție, în condițiile în care ne obligăm să respectăm câteva măsuri de siguranță.

Vrem să oferim un exemplu cu privire la relaxarea restricțiilor, respectiv toate măsurile de siguranță din perspectivă epidemiologică, inclusiv cele impuse de Federația Europeană de Handbal (EHF) prin regulamente și Conceptul de igienă al turneului final organizat în Baia Mare. Vom pune în vânzare abonamente cu 3 zile înainte de începerea competiției, valabile pentru cele 4 meciuri care vor avea loc, acestea fiind abonamente unice si nominale, netransmisibile.

“Locurile ce vor putea fi ocupate de spectatori în tribune vor fi dispuse cu respectarea distanțării”

Vor avea posibilitatea de a achiziționa abonamente doar persoanele vaccinate, cei care au trecut prin boală în ultimele 90 zile, și/sau cei care vor fi supuți testării într-un spațiu amenajat în zona de desfășurare a evenimentului, cu condiția ca rezultatul testului să fie negativ. Accesul în sală va fi permis cu 45 minute înainte de începerea meciurilor, cu monitorizarea respectării distantării sociale pe circuite unice.

Locurile ce vor putea fi ocupate de spectatori în tribune vor fi dispuse cu respectarea distanțării de 1,5/2 m la stânga-dreapta-față-spate pentru spectatori. Se va lua măsura blocării locurilor neocupabile. Ieșirea va fi organizată pe circuite unice, atât la finalul meciurilor, cât și la pauzele dintre reprize, cu mențiunea că părăsirea locului de către suporteri în perioada pauzei va fi posibilă doar pentru necesități fiziologice și situații cu caracter de urgență.

Vor fi amenajate spații destinate accesului la toaletă. Monitorizarea tribunelor se va efectua cu ajutorul celor de la jandarmerie și poliția locală, aceștia fiind dispuși la câte 3 rânduri din tribune și având responsabilitatea monitorizării și a conducerii persoanelor în perioada de pauză”, este mesajul lui Cătălin Cherecheș.

Minaur Baia Mare, favorită să câștige trofeul!

Rămâne de văzut care va fi răspunsul autorităților la această solicitare. De cealaltă parte, EHF a stabilit reguli foarte stricte pentru persoanele acreditate la turneul de la Baia Mare, care trebuie să aibă atât un test PCR, cât și un test antigen negativ, indiferent dacă sunt vaccinate sau nu.

În weekendul 8-9 mai, la Baia Mare va avea loc turneul Final Four din EHF European League. Minaur, Ilkast, Nantes și Siofok se bat pentru trofeu, însă echipa lui Costică Buceschi este favorită, în condițiile în care găzduiește competiția.