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Universitatea Craiova joacă joi, la Erevan, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, însă pentru câțiva dintre elevii lui Filipe Coelho deplasarea din Armenia are o însemnătate aparte. Trei jucători din actualul lot al „Științei“ au mai evoluat pe stadionul pe care se va disputa returul cu Ararat-Armenia, iar doi dintre ei au fost protagoniștii unei seri de neuitat în tricoul naționalei României.

Cicâldău și Bancu, din nou pe stadionul unde au strălucit pentru România

. Pe 31 martie 2021, România întâlnea Armenia la Erevan, într-o partidă din preliminariile Campionatului Mondial, iar doi dintre actualii lideri ai campioanei României aveau să fie printre cei mai buni oameni ai „tricolorilor”.

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După ce Armenia a deschis scorul, Alexandru Cicâldău a ieșit la rampă. Mijlocașul a marcat de două ori, în minutele 62 și 72 și a întors, cel puțin pentru moment, soarta partidei pentru România. La ambele reușite, Nicușor Bancu a avut o contribuție decisivă, căpitanul Universității Craiova oferindu-i colegului său cele două pase care au dus la golurile revenirii pe tabelă. Povestea serii avea, însă, să se transforme într-un adevărat coșmar pentru România. Rămasă în inferioritate numerică după eliminarea lui George Pușcaș, echipa națională a primit două goluri pe final și a pierdut dramatic, scor 2-3

Și Alexandru Crețu a trăit finalul dramatic de la Erevan din 2021

Cicâldău și Bancu au fost, fără îndoială, marii protagoniști olteni ai acelei seri, însă ei nu sunt singurii jucători din actualul lot al Universității Craiova care au mai evoluat pe stadionul din Erevan. Alexandru Crețu a intrat pe teren în minutul 81, chiar în locul lui Cicâldău și a trăit din interior ultimele minute dramatice ale confruntării. Pentru mijlocașul Craiovei, amintirea acelei seri este una cu totul diferită față de cea a colegilor săi. România a primit golul egalizator în minutul 86, iar apoi Armenia a dat lovitura din penalty, în minutul 89, după un fault comis în careu chiar de Crețu.

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Astfel, trei dintre actualii jucători ai Universității Craiova se întorc acum pe arena din Erevan, fiecare cu propriile amintiri despre o partidă care a avut de toate, de la goluri și răsturnări de situație, până la un final extrem de amar pentru „tricolori”.

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Amintirea care îl urmărește pe Cicâldău la revenirea în Erevan: „Este pe jumătate plăcută!“

Dintre toți, Alexandru Cicâldău este cel care păstrează, poate, cea mai specială amintire de pe stadionul pe care Universitatea Craiova va încerca să-și joace șansa calificării în Europa League. , dar și despre dorința de a transforma de această dată amintirea într-una complet fericită.

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„Gazonul este într-o stare foarte bună. Am o amintire pe jumătate plăcută de aici, pentru că am reușit să marchez două goluri, dar am pierdut acel meci. Mi-aș dori să marchez, dar asta contează mai puțin, important e să ne calificăm. Ne simțim bine, nu avem nevoie de nicio motivație, ne dorim să câștigăm. Am analizat meciul tur și am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut. Sunt sigur că se vor auzi fanii noștri, le mulțumesc foarte mult pe această cale, știu că nu este ușor să vină până aici”, a spus Alexandru Cicâldău.