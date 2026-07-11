Revine abia în septembrie! FCSB nu se va putea baza pe el în acest start de sezon

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Pe lângă Ofri Arad, FCSB nu va putea beneficia la începutul noului sezon nici de Siyabonga Ngezana (28 de ani), care a acceptat în cele din urmă să fie supus unei intervenții chirurgicale pentru o problemă la menisc. Sud-africanul a vorbit despre problema medicală care îl macină și care îl va ține departe de gazon, iar presa din țara sa natală a confirmat absența sa până la toamnă.

Ngezana ratează startul sezonului. Când ar putea reveni sud-africanul la FCSB

Siyabonga Ngezana a mers în cantonament cu echipa, însă a lucrat separat cu Ovidiu Kurti, pentru a se recupera după accidentare. Această problemă medicală îl urmărea de mai mult timp pe sud-african, însă el a fost convins cu greu să intre în sala de operație, întrucât spera că va putea ajunge la Campionatul Mondial.

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iar acest lucru a făcut ca el să nu fie convocat pentru turneul final. Fără el, Africa de Sud a trecut surprinzător de faza grupelor și a ieșit în șaisprezecimile de finală, unde a fost învinsă de Canada. El a vorbit despre problema cu care se confruntă, iar jurnaliștii din țara sa i-au confirmat absența până în luna septembrie.

„Africa de Sud și fundașul FCSB, Siyabonga Ngezana, ar putea avea parte de o așteptare frustrantă înainte de a reveni în competiții în sezonul 2026/27. Publicația KickOff a aflat că este puțin probabil ca fundașul central să joace în primele meciuri pentru FCSB, deoarece acesta își continuă recuperarea după o accidentare de lungă durată.

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Fundașul a călătorit cu FCSB în Olanda pentru cantonament, iar vineri a revenit în România. Cu toate acestea, el rămâne o îndoială majoră pentru primele runde ale noii campanii. ‘El se antrenează încă separat, ca parte a recuperării sale. Se așteaptă să se alăture restului lotului la sfârșitul lunii septembrie’, a declarat o sursă pentru KickOff.com”, au scris

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Ce a spus Ngezana despre accidentarea sa

Intenția inițială a lui Ngezana a fost să rămână în Africa de Sud pe întreaga perioadă a recuperării, însă Mihai Stoica a fost total împotriva acestui lucru. Astfel, unde a continuat să lucreze alături de fizioterapeutul echipei, Ovidiu Kurti.

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„Este vorba despre menisc, nu despre ligamentul încrucișat anterior. Recuperarea durează, în cel mai rău caz, două sau trei luni, în funcție de organismul fiecăruia. Sper să mă recuperez cât mai repede”, a spus sud-africanul.