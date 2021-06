Revine Bogdan Stancu la FCSB? Gigi Becali confirmă discuțiile: „Dacă vine, dă 40 de goluri pe sezon!”

Gigi Becali a confirmat dicuțiile pe care le-a purtat cu Bogdan Stancu, spunând în ce condiții poate ajunge „Motanul” la echipă: „Eu vreau să-l iau pe Stancu. O să vedem, am auzit și eu că e liber și normal că m-am gândit că ar fi bine să vină la noi. Băiatul mai are contract acolo până pe data de 15, acolo a promis, mi-a spus ’Domnul Gigi, le-am promis oamenilor de-acolo!’ E legat de echipa asta și a promis ceva.

Bogdan Stancu poartă niște discuții cu Gigi Becali despre o revenirea la FCSB, conform , acesta retrogradând în Turcia, cu Genclerbirligi, ultima formație la care a evoluat.

Din informațiile FANATIK, „Motanul” așteaptă o ofertă mai bună din străinătate, însă în cazul în care nu o va primi, ia în calcul o revnire în țară, foarte probabil la FCSB.

Bogdan Stancu, discuții cu Gigi Becali pentru o revenire la FCSB

din prima ligă a Turciei, iar „Motanul” ia în calcul o întoarcere în România, cel mai probabil la FCSB, echipă de la care a plecat la Galatasaray, în 2011.

Atunci, turcii antrenați de Gică Hagi plăteau 5.000.000 de euro pentru a-l transfera de la FCSB. Din acel moment, Bogdan Stancu a mai jucat doar în Turcia, la mai multe formații, acestea fiind: Ordurspor, Genclerbirligi (în două rânduri) și Bursaspor.

În România, Bogdan Stancu a fost lansat de FC Argeș, Dacia Mioveni și Unirea Urziceni, formație de la care a fost transferat la FCSB, în schimbul sumei de 2.000.000 de euro.

34 de ani va împlini Bogdan Stancu pe 28 iunie

Bogdan Stancu a mai fost dorit de FCSB

Bogdan Stancu a mai fost dorit în trecut de FCSB, mai exact în perioada de mercato din iarna sezonului 2018-2019, când FANATIK este dorit de Gigi Becali.

În cele din urmă, „Motanul” nu a mai ajuns sub comanda lui Nicolae Dică, antrenorul de atunci al „roș-albaștrilor”, Gigi Becali explicând de ce nu a reușit să îl mai aducă la FCSB:

„Eu am încercat să îl aduc pe Bogdan Stancu, dar mi-a zis că mai rămâne un an. El a avut ofertă de 400.000 de euro la semnătură și 900.000 de euro pe an.

El mi-a zis ‘nea Gigi, eu vreau să vin, că bani am strâns`. Dar familia i-a zis să mai rămână un an acolo”.

După ce a refuzat FCSB, Bogdan Stancu s-a reîntors la Genclerbirligi, echipă la care mai jucase între 2013 și 2017. De atunci, Stancu a înscris nu mai puțin de 21 de goluri și 9 pase decisive, într-un total de 48 de meciuri.

La FCSB, Bogdan Stancu a marcat 41 de goluri și a oferit 12 assist-uri, în 95 de meciuri, iar în perioada în care era idol al tribunelor din Ghencea, acesta a reușit să cucerească și o Cupă a României, după un derby cu Dinamo, scor 2-1, finala jucându-se la Brașov.

450.000 de euro este cota de piață a lui Bogdan Stancu, conform transfermarkt.com