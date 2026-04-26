Revine Charalambous la FCSB? Meme Stoica, anunțul momentului: când are loc întâlnirea decisivă cu Gigi Becali! Ce spune de Pirlo si Gilardino

FCSB este în căutarea unui nou antrenor principal după ce Mirel Rădoi a acceptat să plece la Gaziantep. Campioana României a trecut cu bine de primul meci sub conducerea cuplului Lucian Filip – Alin Stoica, dar conducerea nu vrea ca echipa să rămână în această formulă. Mihai Stoica a dezvăluit când se vor vedea Elias Charalambous și Gigi Becali pentru discuția decisivă în privința revenirii cipriotului pe banca tehnică.

Elias Charalambous și Gigi Becali, față în față. Când se întâlnesc cei doi pentru a discuta despre postul de antrenor la FCSB

Plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia, la Gaziantep, a dat peste cap socotelile de la FCSB în acest final de sezon. Bucureștenii s-au calificat matematic în primul baraj pentru Conference League, după 3-1 cu Petrolul în etapa 6 din play-out, însă vor să stea liniștiți în ceea ce privește banca tehnică. , a dezvăluit acum când va avea loc întâlnirea decisivă între tehnicianul cipriot și patronul Gigi Becali. Pe ce mizează președintele echipei când vine vorba de intervenția latifundiarului din Pipera.„Omul a spus că nu nu vine acum. S-a trecut la nivelul următor, unde a intervenit Gigi. Eu știu că Gigi poate să fie foarte persuasiv. Aș fi vrut așa un element surpriză.

Mâine (n.r. – luni, 27 aprilie), . Teia Sponte, prietenul nostru foarte bun, apropiatul nostru, are o întâlnire cu el. Și eu i-am zis lui Gigi dacă ar putea să meargă acolo, surpriză. Eu îl știu pe Elias, care e un tip pe care Gigi ar putea să-l topească instant. Dar na, Gigi a divulgat ce se va întâmpla. Elementul surpriză a dispărut. Ar fi excepțional ca el să înțeleagă. Elias ne poate ajuta foarte mult. Să aduci un antrenor acum, care nu știe echipa pe finalul sezonului…. Până la urmă, meciurile cele mai importante sunt cele care urmează. În baraj suntem matematic calificați. Nu știi dacă treci de semifinală și sunt tot timpul foarte precaut. Eu sper ca Elias să înțeleagă că e un moment în care trebuie să ne ajute. E sezonul lui, să îl termine. L-am văzut pe Gigi în acțiune în birou, e foarte bun. Are metode de convingere, e foarte greu cu el!”

Condiția pusă de Mihai Stoica viitorului antrenor de la FCSB. „Neapărat trebuie să lucreze așa!”

Mihai Stoica a vorbit ulterior despre scenariul în care Lucian Filip ar putea avea un mandat complet în viitor pe banca FCSB-ului. MM nu a infirmat un asemenea caz, însă a insistat că echipa are nevoie de un antrenor care să vină doar cu un preparator fizic și să lucreze cu cei aflați deja în staff. „(n.r. – poate Filip să antreneze FCSB într-o zi?) Da, de ce nu.

Noi avem cuplu de antrenori acum. Au licență B și sunt cursanți la licența A. E foarte complicat cu licențele. Doar că ne trebuie un antrenor care să vină eventual cu un preparator fizic, dar neapărat trebuie să lucreze cu Filip, Alin Stoica, Marius Popa. Aia clar. Tripleta asta trebuie să rămână pentru că sunt oamenii noștri care știu foarte bine echipa, știu cum stau lucrurile în club, nu sunt așa nemulțumiți de cum stau lucrurile în club și mergem mai departe cu ei!”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Mihai Stoica a dat cărțile pe față despre variantele Pirlo si Gilardino la FCSB

Chestionat despre numele de antrenori străini vehiculate că ar fi în radarul FCSB-ului, Mihai Stoica a lămurit situația fiecărei variante, explicând că prioritatea în acest moment este convingerea lui Elias Charalambous să revină. „De Liverani și de Gilaridino s-a speculat. Nu, nici Gilardino, nici Liverani. Nici Pirlo! Pirlo promovează, probabil, cu Dubai United, în prima ligă din Emiratele Arabe Unite. Dubai United este o echipă care face parte dintr-un consorțiu, dintr-un holding, cu Pafos, cu Riga, sunt echipele unui miliardar rus.

Andrea Pirlo este rezident în Emiratele Arabe Unite. Deci el acolo locuiește, acolo stă cu familia și promovează cu echipa pe care o antrenează. Sunt foarte mulți antrenori dispuși să vină, dar pentru asta trebuie să primească ok-ul de la Gigi. Locul 1, ca prioritate, este Charalambous. Djalovic ne-a fost propus, dar nu e pe lista noastră. Djalovic este un antrenor cu cotă, care a câștigat campionatul cu Rijeka. A fost și la Kayseri”, a mai spus Mihai Stoica.

170 de meciuri a strâns Elias Charalambous pe banca tehnică a FCSB-ului

4 trofee a cucerit cipriotul alături de bucureșteni