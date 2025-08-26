Revine cu Aberdeen! Mihai Stoica, anunț excelent pentru fanii FCSB: „Prezența lui în echipa de start este obligatorie”

FCSB caută să redreseze corabia cu . După returul cu Aberdeen, scor 2-2, campioana României dispută returul joi, 28 august, de la ora 21:30 pe Arena Națională. Mihai Stoica a anunțat că Daniel Bîrligea va fi titular în atac.

Daniel Bîrligea revine cu Aberdeen. Ce anunț a făcut Mihai Stoica: „E indispensabil echipei”

Daniel Bîrligea a făcut un meci excelent și în Scoția, la meciul tur cu Aberdeen. Fostul atacant de la CFR Cluj a reușit să marcheze și a oferit o pasă de gol. Totuși, internaționalul român în vârstă de 25 de ani pentru meciul cu FC Argeș (0-2).

Nu a fost vorba despre vreo problemă medicală, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că Daniel Bîrligea va fi titular la returul cu Aberdeen de pe Arena Națională. „Meme” a vorbit despre impactul lui Bîrligea pentru FCSB.

„Aberdeen şi-a amânat meciul din campionat, iar noi nu avem toţi jucătorii care să nu fi jucat 90 de minute. Bîrligea nu a avut vreo problemă medicală, dar efortul depus la Aberdeen ne-a făcut să considerăm că e mai bine ca el să fie fresh din primul minut joi, că e un meci mult mai important decât cel cu FC Argeş.

Bîrligea va fi apt din primul minut, bineînţeles. El e indispensabil echipei. Anul ăsta, poate mai mult decât anul trecut. Prezenţa lui în echipa de start este obligatorie”, a declarat Mihai Stoica, la .

Daniel Bîrligea și-a încărcat bateriile în weekend

Aberdeen și-a amânat meciul din campionat programat inițial între „dubla” cu FCSB din play-off-ul Europa League. Astfel, scoțienii vin odihniți la București pentru a căuta calificarea. Totuși, britanicii vor da peste un Daniel Bîrligea în formă maximă.

Duminică, în ziua meciului FCSB – FC Argeș, Daniel Bîrligea a mers la casa bunicilor de lângă Brăila. După o lungă perioadă de timp, atacantul român și-a putut vizita bunica. Duelul FCSB – Aberdeen se vede la Pro TV, dar și pe Voyo.