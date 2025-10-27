Revine Dan Petrescu la CFR Cluj? Iuliu Mureșan: “Mi-ar plăcea! Trebuie să facem ceva urgent, altfel plec eu”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Iuliu Mureșan a fost întrebat dacă este cu adevărat posibil ca Dan Petrescu să revină în acest moment ca antrenor la CFR Cluj.

Ce a spus Iuliu Mureșan despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj

Noul președinte al clubului din Gruia a transmis că și-ar dori personal acest lucru, dar totodată a explicat și că este totuși destul de dificil de realizat acest deziderat, din cauza problemelor medicale ale tehnicianului. Astfel, el a dat de înțeles că în principiu va numi un alt antrenor în scurt timp. În caz contrar, va decide să plece deja de la echipă.

ADVERTISEMENT

„Pe Dan Petrescu îl deranjează foarte tare că se vorbește public despre starea lui de sănătate. Și de-aia nu aș vrea să intru în aceste amănunte. M-am întâlnit acum vreo 3 zile, a fost la mine acasă și am stat de vorbă puțin și am vorbit la telefon și îl deranjează lucrul ăsta. Chiar nu vreau să discut subiectul ăsta. O să vedeți că vom lua măsuri și o să rezolvăm problemele.

(Horia Ivanovici: E ok să îl așteptați pe Dan Petrescu?) Mi-e greu să răspund la întrebarea asta, din multe motive. Și că țin foarte mult la Dan Petrescu, ca toți din club. Sigur că, dacă ar fi sănătos, l-aș chema de mâine sau peste o săptămână. Dar totul depinde de cum se simte el. Eu nu stau și voi face ceva, dar nu pot să spun în momentul de față să spun mai multe.

ADVERTISEMENT

(n.r. Dacă va numi un antrenor în aceste zile) E posibil. Mi-ar plăcea să revină Dan Petrescu, cât mai repede. Da, o să vedeți că o să facem ceva în câteva zile. Nu știu încă, nu pot să vă dau detalii. Din multe motive nu pot să vorbesc despre subiectul ăsta. Ceva voi face, că nu se poate altfel. Dacă nu, atunci plec. Dacă nu pot face, trebuie să vină altcineva să facă. Da, eu sunt radical în primul rând cu mine. Nu stau, nu are sens, dacă nu pot să fac, trebuie să vină cineva care să poată mai bine decât mine, deci nu e nicio problemă”, a spus Iuliu Mureșan

ADVERTISEMENT

Se întoarce Ricardo Cadu la CFR Cluj! Anunțul lui Iuliu Mureșan

De asemenea, cu aceeași ocazie, a vorbit și despre posibilitatea cooptării căpitanului emblematic de la CFR din perioada primelor titluri de campioană în structura de conducere în viitorul apropiat:

„Eu țin foarte mult la club, noi l-am reînființat și l-am adus unde este. Nu aș vrea să îmi leg numele de o cădere a clubului nu știu pe unde. Și de aceea, dacă nu pot să fac ceva în timp relativ scurt, plec eu și recomand pe altcineva. Asta în mod cert spun, clar.

ADVERTISEMENT

Când m-a sunat Neluțu Varga și mi-a spus că vrea să aleagă între mine și Marian Copilu, i-am spus să îl ia pe Marian Copilu, pentru că are experiență la fotbal, a făcut lucruri bune în fotbal, este mai tânăr și așa mai departe.

(…) (n.r. Despre posibilitatea Ricardo Cadu în conducerea clubului) Da, sută la sută ar merita. Noi ne-am ridicat în fotbal cu jucători mulți portughezi. Din păcate acum sunt mai intangibili din cauza contractelor mai mari. Atunci luam jucători de la Braga și veneau la salarii un pic mai mari la noi. Acum nu mai poți lua de la Braga, CFR-ul nu își mai permite.

A însemnat atât de mult pentru noul CFR. Eu l-aș aduce, nu știu pe ce post. Trebuie să vorbesc și cu el, am comunicat și m-a felicitat și am vorbit puțin cu el, dar urmează să mai vorbesc și să vedem. Acum să vedem pe ce funcție, dar să-l aducem la club, că e un caracter mare, care îi influențează și pe ceilalți și le îmbunătățește performanța și gândirea”.