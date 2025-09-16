Revine Dennis Politic la Dinamo după doar 6 luni?! Reacția lui Zeljko Kopic. Exclusiv

Vara aceasta am avut parte de o mutare extrem de interesantă între FCSB și Dinamo. Dennis Politic a ajuns în lotul roș-albaștrilor, iar Alexandru Musi a fost cedat în curtea echipei din Ștefan cel Mare. După primele etape, doar unul a reușit să se impună la noua formație.

Revine Dennis Politic la Dinamo!? Ce spune Zeljko Kopic

. Atacantul a avut probleme cu accidentările și nu pare să fie o piesă importantă în echipa pregătită de Elias Charalambous. Se vorbește deja despre o posibilă revenire la Dinamo.

Fotbalistul dorit cu insistență de Gigi Becali la FCSB nu dă același randament. Prinde puține minute și, până acum, nu a reușit să demonstreze că poate deveni un jucător de bază pentru campioana României, iar patronul ar putea decide să îl împrumute la iarnă.

Zeljko Kopic: „El știe cât de mult îl apreciez. A fost căpitanul meu”

are mare încredere în Dennis Politic, însă a declarat că nu a auzit niciun zvon referitor la un posibil împrumut al fotbalistului la echipa din Ștefan cel Mare. În plus, tehnicianul croat a evitat să spună prea multe despre situația sa, întrucât are un contract cu un alt club.

„Nu știu nimic despre asta. Nu pot să vorbesc despre astfel de zvonuri. El are un contract cu FCSB. Nu vreau să comentez. Eu pot să vorbesc din postura de fost antrenor, dar cred că ar fi total nepotrivit să o fac. El e acolo, la FCSB. El știe cât de mult îl apreciez. A fost căpitanul meu. Să vorbesc acum despre jucătorii de la FCSB și să dau sfaturi e imposibil”, a declarat Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.

În perioada în care Dennis Politic evolua pentru Dinamo, fotbalistul bătea la porțile naționalei de seniori a României. Însă, după ce a fost cedat la FCSB, atacantul nu a mai avut același randament și trebuie să se lupte pentru un loc de titular în echipa lui Elias Charalambous.