Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Revine Dennis Politic la Dinamo după doar 6 luni?! Reacția lui Zeljko Kopic. Exclusiv

Ce spune Zeljko Kopic despre situația lui Dennis Politic. Atacantul ar putea fi cedat de FCSB sub formă de împrumut în următoarea perioadă de transferuri.
Alex Bodnariu
16.09.2025 | 17:56
Revine Dennis Politic la Dinamo dupa doar 6 luni Reactia lui Zeljko Kopic Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dennis Politic, REVENIRE BOMBA la Dinamo! REACTIA FERMA a lui Zeljko Kopic

Vara aceasta am avut parte de o mutare extrem de interesantă între FCSB și Dinamo. Dennis Politic a ajuns în lotul roș-albaștrilor, iar Alexandru Musi a fost cedat în curtea echipei din Ștefan cel Mare. După primele etape, doar unul a reușit să se impună la noua formație.

ADVERTISEMENT

Revine Dennis Politic la Dinamo!? Ce spune Zeljko Kopic

Dennis Politic pare că nu își găsește locul la FCSB. Atacantul a avut probleme cu accidentările și nu pare să fie o piesă importantă în echipa pregătită de Elias Charalambous. Se vorbește deja despre o posibilă revenire la Dinamo.

Fotbalistul dorit cu insistență de Gigi Becali la FCSB nu dă același randament. Prinde puține minute și, până acum, nu a reușit să demonstreze că poate deveni un jucător de bază pentru campioana României, iar patronul ar putea decide să îl împrumute la iarnă.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic: „El știe cât de mult îl apreciez. A fost căpitanul meu”

Zeljko Kopic, fostul său antrenor de la Dinamo, are mare încredere în Dennis Politic, însă a declarat că nu a auzit niciun zvon referitor la un posibil împrumut al fotbalistului la echipa din Ștefan cel Mare. În plus, tehnicianul croat a evitat să spună prea multe despre situația sa, întrucât are un contract cu un alt club.

„Nu știu nimic despre asta. Nu pot să vorbesc despre astfel de zvonuri. El are un contract cu FCSB. Nu vreau să comentez. Eu pot să vorbesc din postura de fost antrenor, dar cred că ar fi total nepotrivit să o fac. El e acolo, la FCSB. El știe cât de mult îl apreciez. A fost căpitanul meu. Să vorbesc acum despre jucătorii de la FCSB și să dau sfaturi e imposibil”, a declarat Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea...
Digi24.ro
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea acesta să-l înlocuiască

În perioada în care Dennis Politic evolua pentru Dinamo, fotbalistul bătea la porțile naționalei de seniori a României. Însă, după ce a fost cedat la FCSB, atacantul nu a mai avut același randament și trebuie să se lupte pentru un loc de titular în echipa lui Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a...
Digisport.ro
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o frustrare”
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a fost confirmat selecţioner: “Este...
Fanatik
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a fost confirmat selecţioner: “Este o chestie de orgoliu naţional! Am fost dezamăgit, dar am rămas pentru jucători! Să aibă curaj”. Ce a discutat cu Burleanu. Exclusiv
Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga după criticile la adresa lui...
Fanatik
Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga după criticile la adresa lui Chivu: „Are o frustrare. A mâncat o pâine în România. E lipsă de respect față de Cristi!”
Răzvan Burleanu a luat decizia în privinţa lui Mircea Lucescu: „Telenovela s-a încheiat!...
Fanatik
Răzvan Burleanu a luat decizia în privinţa lui Mircea Lucescu: „Telenovela s-a încheiat! Este informaţia momentului”. Update exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Surpriză: nici Craiova, nici Rapid! Echipa numită de Prunea 'cea mai bună' din...
iamsport.ro
Surpriză: nici Craiova, nici Rapid! Echipa numită de Prunea 'cea mai bună' din SuperLiga: 'O să câștige cu FCSB'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!