Revine Edi Iordănescu pe banca României? Anunțul FRF: „Mircea Lucescu devine primul din istorie”

Edi Iordănescu nu mai este antrenorul celor de la Legia Varșovia și imediat au apărut speculațiile că ar putea reveni pe banca naționalei României. FRF spune însă că Mircea Lucescu are alte planuri.

Care sunt șansele ca Edi Iordănescu să fie din nou selecționerul României

Aventura lui Edi Iordănescu pe banca polonezilor de la Legia Varșovia s-a întrerupt după doar 4 luni. Demisia fostului selecţioner a survenit după ce Legia a fost eliminată din Cupa Poloniei, de Pogon Szczecin.

În Ekstraklasa, echipa se află doar pe locul 10, cu 16 puncte, dar şi un joc mai puţin disputat.

„(n.r. – Există posibilitatea ca la vară să se întoarcă Edi la națională?) Nu, că suntem la Mondial și suntem cu domnul Lucescu. După Mondial, nu știm. Să vedem cum ne comportăm la Mondial.

(n.r. – Nea Mircea cât are contract?) Până când vrea dumnealui. În acte e până la CM. E până după preliminarii, dacă se califică se prelungește contractul. Și după Mondial, cu antrenorul câștigător, negociezi mai departe să continue. Numai dacă domnia sa nu dorește. Așa cum a fost cazul lui Edi.

(n.r. – Edi mai stă o tură?) De ce să îl punem pe Edi? Edi sau altul. Edi e un antrenor care a avut rezultate după mult timp cu echipa națională și merită să fie apreciat”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Recordul pe care Mircea Lucescu îl va stabili la echipa națională

Edi Iordănescu este ultimul selecționer care a calificat naționala României la un turneu final, Euro 2024. Cu el pe bancă, „tricolorii” au ajuns până în optimi, unde au fost eliminați de Olanda (0-3). Șansele ca Edi Iordănescu să revină sunt extrem de mici, mai ales că Mircea Lucescu vrea să bată un record incredibil pe banca unei prime reprezentative.

„La momentul barajului din martie, va fi cel mai în vârstă selecționer din istorie pe banca unei echipe naționale. În momentul ăsta e un neamț care a antrenat o selecționată africană. Mai are vreo 20-30 de zile după meciul cu Bosnia ca să îi bată recordul”, a adăugat consilierul președintelui FRF.

De ce a plecat Edi Iordănescu de la Legia Varșovia

El nu mai antrenase din 22 iulie 2024, de când a plecat de la prima reprezentativă a României. A rezistat la polonezi, doar 23 de partide, în care a înregistrat o medie de 1,70 puncte per meci.

„Din ce simt eu, din declarații, nu a avut susținerea totală a acționariatului. Mă refer la jucătorii aduși. Nu au obținut nici rezultatele pe care le sperau în momentul ăla. Dar va rămâne cu o supercupă câștigată în palmares, cu amintiri frumoase despre români. O să-l țină minte pe Cojocaru acum. A avut un meci cu o brigadă românească de care s-a plâns. Va ține minte și brigada românească.

Mă așteptam ca în momentul în care să nu îi fie îndeplinite niște lucruri să nu mai stea. El a demonstrat în România că dacă nu sunt în regulă pleacă repede. Cel mai lung mandat al său a fost la națională. La CFR l-au dat afară. S-a întors, a luat titlul și a plecat. La FCSB când a văzut că lucrurile nu sunt cum și le dorește el nu a mai stat, a plecat.

Peste tot unde a stabilit că s-a depășit o limită a ceea ce nu i se oferă pleacă. D-aia nu sunt foarte mirat că s-a terminat treaba după 4 luni și jumătate. Dacă știi să lucrezi cu Edi, poți obține rezultate. A luat campionatul, s-a calificat cu naționala. Acolo unde are un staff care să-l înțeleagă foarte bine și să îi respecte cerințele, care nu sunt foarte mari, la națională nu au fost foarte mari, face treabă”, a conchis Vochin.