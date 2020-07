Revine Emily Burghelea la Acces Direct? Fosta asistentă TV a fost surprinsă în studioul emisiunii

Chiar dacă au trecut doar câteva săptămâni de când a încheiat cu scandal colaborarea cu echipa emisiunii Acces Direct, Emily Burghelea pare să fi revenit la sentimente mai bune față de foștii colegi. Sau cel puțin așa susțin fanii după ce frumoasa blondină a fost surprinsă din nou pe platoul de filmare a show-ului prezentat de Mirela Vaida.

Speculațiile lor au fost infirmate, însă, chiar de fosta asistentă, care a dezvăluit recent că nu are de gând să revină asupra deciziei. Tânăra de 21 de ani și-a anunțat demisia chiar în direct și a dat în vileag abuzurile la care este supusă Vulpița de propriul soț, în timp ce producătorii „se fac că plouă”.

Cât despre imaginile publicate de cancan.ro, ei bine, Emily este hotărâtă să uite definitiv această experiență, motiv pentru care a mers să își adune hainele și toate celelalte lucruri pe care le lăsase în redacție. Deși este extrem de activă pe rețelele de socializare și comunică adesea cu prietenii virtuali, tânăra a preferat să treacă de una singură prin acest moment dificil. Nu de alta, dar orice ieșire publică i-ar putea dăuna în procesul intentat mai-marilor Antenei 1.

Emily Burghelea a pus capăt speculațiilor. Nu mai vrea să audă de Acces Direct

„Am primit o rafală de întrebări legate de “reîntoarcerea” mea la Acces Direct după ce a apărut în presă un material cu mai multe poze făcute de paparazzi la sediul Antena 1. Am fost să îmi recuperez hainele rămase acolo. M-am dus singură.

Nu am vrut să va iau cu mine pe stories… Fiecare postare mă poate costă scump în instanța dar acum dacă tot s-a creat acest subiect o să va povestesc. Nu am anunțat pe nimeni de acolo că merg. Le-am făcut o surpriză. Unele persoane mi-au zâmbit, altele s-au uitau urât.

Am vorbit cu câțiva oameni care mi-au rămas dragi, dar am plecat repede. A fost caun duș cu apă rece. Aș vrea să mă înțelegeți, drăgălașilor! Nu vreau să mai discut despre acest subiect… Instanța o să dea verdictul final.

Eu am toate probele necesare care dovedesc și că Veronica a fost bătută și că cei de acolo vor să ascundă asta. Dacă trebuie să plătesc că NU am vrut să ascund, cum am mai spus, o să plătesc.

Nu am o armată de avocați de partea mea…dar am dreptatea. În mai puține cuvinte, ei îmi cer mie despăgubiri pentru că “le-am pătat” imaginea… Ce lume!!! Încerc să nu mă gândesc la asta. Am plecat la mare. Vă țin la curent”, le-a transmis Emily Burghelea fanilor săi.

Acces Direct i-a găsit deja o înlocuitoare. Cum a reacționat fosta asistentă

Nici cei de la Acces Direct nu par prea dispuși să îngroape securea războiului și să reia colaborarea cu blondina pe care au făcut-o celebră în toamna lui 2019. Ba mai mult, producătorii s-au reorientat rapid și au găsit o nouă asistentă în persoana Cosminei Adam, o brunetă focoasă din Vaslui.

Născută pe 17 noiembrie 1991, tânăra a urmat cursurile Colegiului Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi și a fost solistă în cadrul Orchestrei “Rapsodia Vasluiului”. Cariera muzicală nu se compară, însă, cu visul de a cuceri micul ecran alături de Mirela Vaida și ceilalți membrii ai emisiunii care s-a instalat de luni bune în topul preferințelor publicului la orele după-amiezii.

„Dragii mei, începând de astăzi, pot spune că traiectoria vieții s-a schimbat cum nici nu mi-am putut închipui. Visurile mele devin realitate, sunt asistenta emisiunii @acces_directoficial și reporter special. Nu vă puteți închipui cât de fericităăăăă sunt și ce simt eu acum! Mulțumesc celor ce s-au gândit la mine! Visați cu ochiul minții!”, a anunțat Cosmina pe contul său de Facebook.

De cealaltă parte, Emily Burghelea nu regretă pasul făcut și este hotărâtă să demonstreze adevărul afirmațiilor sale în instanță. Fosta asistentă susține că viața i s-a schimbat radical de când a părăsit lumea televiziunii.

„De când mi-am dat demisia am început să trăiesc în alt mod. Am fost dezorientată la început, agasată și speriată însă acum mă simt mai în formă că niciodată. Sunt odihnită, încrezătoare și liniștită. Știu că am făcut ce trebuia. Am tras un semnal de alarmă.

Mi-am făcut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea. Adevărul adevărat este la mine. Am toate dovezile care demonstrează asta, însă nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Cine a avut ochi să vadă, a văzut! Cine nu, este o victima a manipulării, din păcate. Not my business.

Vreau să mai precizez ceva foarte important! Fără susținerea voastră nu aș fi reușit să depășesc perioada grea prin care am trecut. Nici nu vă imaginați cât a contat pentru mine fiecare mesaj de încurajare pe care l-am primit”, le-a transmis fosta asistentă fanilor săi.