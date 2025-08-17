„Revine Florinel Coman la FCSB?”. Prima reacție a lui Mihai Stoica: „Să-l aducă!

Numele lui Florinel Coman a apărut din nou în jurul echipei FCSB, după ce fostul atacant al „roș-albaștrilor” Mihai Stoica a oferit prima reacție despre posibila revenire a extremei la campioana României.

Mihai Stoica, anunț important cu privire la transferul lui Florinel Coman la FCSB: „Să-l aducă!”

Deși la începutul anului 2025 cariera lui Florinel Coman părea că se îndreaptă spre ceva măreț, la jumătate de an distanță numele său apare din nou pe buzele celor de la FCSB. Atacantul a fost transferat la Al-Gharafa în vara anului trecut, iar în iarnă a fost împrumutat în Serie A, la Cagliari, unde a marcat un gol spectaculos la doar două minute de la debut.

Coman s-a accidentat la formația italiană, ceea ce l-a împiedicat să evolueze foarte multe minute. La finalul sezonului a revenit în Qatar, după ce italienii nu au fost convinși de prestațiile sale pentru a-l transfera definitiv. După ce antrenorul portughez al lui Al-Gharafa nu l-a introdus în lot, fanii FCSB speră ca Florinel să revină în „roșu și albastru”, iar Mihai Stoica a oferit prima reacție cu privire la această posibilitate:

„Mi s-ar părea o variantă bună dacă am putea să aducem un număr 9 care să ne ajute acum. De un 9 avem nevoie. E decizia patronului, dacă vrea să-l aducă pe Coman, să-l aducă. E un jucător care a spus multe la noi, dar e o poziție unde ai inflație de jucători. Nu știu dacă e nevoie să ai patru jucători pe acea poziție”, a spus Mihai Stoica, conform

Ce spune Gigi Becali despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB: „Am vorbit cu el”

Deși Mihai Stoica crede că venirea lui Florinel Coman ar aglomera serios flancul stâng, mai ales dacă Patronul „roș-albaștrilor” a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre acest subiect:

„Am vorbit cu Florinel Coman. El până în 2027 mai are de încasat 4 milioane de euro de acolo (n.r. – de la Al-Gharafa). Dacă cei de acolo sunt dispuşi să îi plătească o parte din salariu, putem discuta. Vă spun ce propunere i-am făcut. Dacă vine la noi, el poate câştiga anul ăsta 6-700.000 de euro dacă jucăm în Europa League, cu tot cu bonusuri. La anul, dacă jucăm Champions League, poate lua un milion de euro.

V-am spus, dacă ne calificăm. A rămas să mai discutăm şi o să îl mai sun. Dar aici trebuie să vedem cât îi plătesc arabii din salariu. E posibil să se facă, da. Dar rămâne de văzut”, a dezvăluit Gigi Becali pentru FANATIK