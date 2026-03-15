Revine Juan Bauza în SuperLiga României!? Adrian Mititelu a făcut anunțul: „Poate fi cel mai bun la Rapid, FCSB sau CFR”

Adrian Mititelu a avut mai mulți jucători interesanți la FCU Craiova, însă, în ciuda acestui fapt, echipa a retrogradat, iar mulți dintre acești fotbaliști au fost împrumutați sau vânduți la diferite echipe. Juan Bauza încă aparține de olteni, însă echipa la care este împrumutat poate activa clauza de transfer până la sfârșitul primăverii. În caz contrar, argentinianul ar putea avea cale liberă către SuperLiga României.

Cum poate reveni Juan Bauza în România? Adrian Mititelu a explicat situația argentinianului

Juan Bauza este un fotbalist care a atras multe priviri încă de pe vremea când juca în Liga a II-a a României, pentru Csikszereda Miercurea Ciuc. FCU Craiova a plătit 150.000 de euro pentru a-l aduce în Bănie, iar argentinianul s-a impus rapid și a impresionat chiar după primele minute jucate în tricoul alb-albastru.

Calitățile sale tehnice, dar și cifrele destul de bune au făcut ca patroni precum Gigi Becali sau Neluțu Varga să fie interesați de serviciile sale, însă Adrian Mititelu nu a ajuns niciodată la o discuție concretă cu o altă echipă din SuperLiga României. El a fost împrumutat în primă fază în Emiratele Arabe Unite, la Beni Yas, iar Formația sud-americană are clauză de cumpărare pentru mijlocașul de 29 de ani, iar dacă nu se va hotărî să o activeze până la sfârșitul lunii mai, el va reveni la FC U Craiova 1948.

„Bauza mai are contract până pe 30 iunie 2026. Cei din Columbia au opţiunea unui transfer definitiv până pe 30 mai. Dacă nu o activează, el revine la noi. Deja au întrebat alte cluburi de el. Poate chiar în România va juca din noul sezon, dar eu îl văd mai degrabă în străinătate. A avut evoluţii bune acolo şi este apreciat. Este o clauză cam mare, să vedem.

Poate îmi fac o contraofertă, cine ştie. Bauza poate fi unul dintre cei mai buni din România, la Rapid, FCSB sau CFR. Anul trecut putea să meargă în Grecia, dar a venit acea ofertă din Columbia şi s-a dus acolo. Când un argentinian primeşte o ofertă din America de Sud, se duce automat. Este foarte important pentru el. Cu siguranţă, nu va rămâne fără echipă”, a dezvăluit Adrian Mititelu, conform

Gigi Becali voia să dea lovitura cu Juan Bauza. Care erau planurile patronului FCSB

În 2022, când Juan Bauza începuse să joace în SuperLiga României, Patronul FCSB era hotărât dea 1 milion de euro pentru a-l aduce pe argentinian la București, însă acest lucru s-ar fi întâmplat doar în cazul în care Malcom Edjouma ar fi fost vândut pe 5 milioane de euro, așa cum spera omul de afaceri. Mai mult decât atât, Gigi Becali era sigur că dacă-l va cumpăra cu un milion de euro, va obține de zece ori suma într-un transfer ulterior.

„Edjouma e încântător, eu știam că e bun, dar aseară a fost demențial. Nu pot să-l vând pe mulți bani, pot să-l vând doar pe 5 milioane, că are clauză. Acum îmi pare rău. Doar mi-a zis impresarul să-i pun 10 milioane. Dacă aș fi vrut, eu i-aș fi pus mai mult, dar mie-mi ajung 5 milioane. Dacă-l dau pe Edjouma cu cinci, îl iau pe Bauza cu un milion și îl dau cu zece”, spunea Gigi Becali în urmă cu patru ani, conform sursei citate anterior.