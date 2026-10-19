Revine la antrenamentele Universității Craiova! Veste excelentă pentru Filipe Coelho și echipa națională a României

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Veste bună și pentru selecționerul Gheorghe Hagi, dar și pentru oficialii Universității Craiova, după ce Adrian Rus revine la antrenamente și are șanse să prindă primele minute de joc cu FC Botoșani. Fundașul s accidentase cumplit în etapa a 6-a într-un meci cu FC Voluntari.

Horia Ivanovici anunță că Adrian Rus revine la antrenamentele Universității Craiova

Cel care a dat vestea bună tuturor e Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „Apropo de Rus, săptămâna asta începe antrenamentele. O să fie apt pentru jocurile cu Botoșani, Ignația și CFR Cluj. Veste bună și pentru echipa națională, veste foarte bună! Rus începe antrenamentele și o să fie apt cât de curând. E posibil chiar să joace cu Botoșani”, a explicat Ivanovici.

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câștigat de Universitatea Craiova cu 3-1, în etapa a 6-a din SuperLigă, iar primele vești privind starea fundașului central nu erau deloc îmbucurătoare. Acum, spre final de octombrie, se pare că lucrurile pot fi privite cu mai mult optimist, cu toate că la început de lună antrenorul Filipe Coelho anunța că fotbalistul nu se poate antrena, momentan.

„Este imposibil să joace în următoarele meciuri. El este în acest moment sub tratament. Nu se antrenează, așadar e imposibil să joace. Recuperarea lui merge foarte bine, dar este în continuare nevoie de timp pentru a reveni pe teren”, a explicat Filipe Coelho.

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Fundașul a vorbit despre această perioadă grea de recuperare, dar e optimist că se va întoarce în curând pe gazon

Într-un interviu acordat Prima Sport, fundașul vorbea despre accidentarea sa și anunța că i-a fost foarte greu la început să se împace cu gândul că va sta departe de gazon o perioadă lungă de timp.

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mai trebuie să am puțină răbdare. Pot să spun că partea grea, mentală, a trecut. A fost mai greu la început, însă vine partea fizică mai grea, când o să încep să intru cu echipa, să alerg pe teren și fizic o să fie un pic greu după o lună și ceva cât am pierdut.

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Se pierde foarte mult, mai ales că vin după cantonamentul de vară, după acele trei meciuri din trei în trei zile. Cred că fizic m-am simțit foarte bine, dar acum nu știu dacă am pierdut tot. E posibil să pierd tot, dar de asta sunt staff-ul și toți alături de mine, să mă refac și fizic foarte bine.

Cred că asta e cel mai important, să nu forțez și să am răbdare. Dacă ne grăbim și facem ceva greșit, după aceea ne pare rău și o luăm de la capăt. E foarte greu să stai pe margine, dar am încercat să-i ajut prin a fi alături de ei, să-i încurajez și să le mai dau câteva sfaturi”, a declarat Adrian Rus, în exclusivitate pentru

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