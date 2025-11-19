Revine la Cupa Mondială după 52 de ani. Calificare fantastică pentru una dintre cele mai sărace țări din lume, la care joacă un fotbalist din România

ADVERTISEMENT

învingând Nicaragua cu 2-0, în ultima etapă a Grupei C a calificărilor CONCACAF. Aceasta va juca la un turneu final pentru a doua oară în istoria sa. Singura sa participare a fost în Germania 1974.

Naționala statului Haiti merge la Cupa Mondială

Louicius Deedson, în minutul 9, și Ruben Providence, în minutul 45, au fost autorii golurilor prin care echipa caraibiană și-a asigurat locul pentru Cupa Mondială 2026, care va avea loc vara viitoare în Canada, Statele Unite și Mexic.

Haiti, stat blocat într-o criză severă de ani de zile, și-a atins calificarea istorică chiar în momentul în care țara sărbătorește 222 de ani de la Bătălia de la Vertières. Aceasta a definit independența insulei față de Franța.

Haitienii au câștigat Grupa C cu 11 puncte, înaintea favoritelor Honduras (9) și Costa Rica (7), care au terminat la egalitate în celălalt meci. Nicaragua, cu 4 puncte, a fost ultima în clasament. Performanța e cu atât mai mare cu cât, Haiti a reușit să încununeze o campanie atipică.

Principalul stadion al țării e sub controlul unei bande înarmate

Naționala antrenată de francezul francezul Sébastien Migné nu a jucat niciun meci acasă. Calificarea s-a decis pe stadionul Ergilio Sato din Curacao, unde echipa haitiană a jucat din cauza imposibilității de a-și folosi terenul propriu, din cauza crizei sociale prin care trece țara.

Din februarie 2024, principalul stadion de fotbal al țării, Stade Sylvio Cator, a fost abandonat și e sub controlul unor bande înarmate, care controlează cel puțin 90% din regiunea metropolitană Port-au-Prince.

Haiti are un antrenor, francezul Sebastian Migne, obișnuit să fie selecționer al unor formații exotice. Acesta a antrenat Congo, Kenya, RD Congo și Guineea Ecuatorială, înainte de a prelua Haiti, în 2024.

Bryan Alceus, de la Poli Iași, poate prinde turneul final

Toți jucătorii naționalei joacă fie în Europa, fie în MLS. Haitienii au doi atacanți veritabili: Nazon (Esteghal – 44 de goluri la națională) și Pierrot (AEK Atena – 33 goluri la națională).

Acesta are 40 de selecții la națională și are șanse mari să prindă turneul final, dacă va juca în mod constant. El s-a întors în România, în această vară. Anterior jucase pentru Gaz Metan Mediaș și FC Argeș.

Haiti merge la Cupa Mondială, alături de Panama și Curacao. Jamaica și Surinam vor juca în barajul intercontinental, alături de Bolivia, Irak, RD Congo și Noua Caledonie. Două dintre aceste șase echipe vor prinde Cupa Mondială.