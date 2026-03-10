Revine la echipa națională după 5 ani pentru meciul de baraj! Evoluțiile din SuperLiga l-au convins pe selecționer

ADVERTISEMENT

Jovo Lukic are parte de un sezon de vis în Superliga României. Atacantul celor de la Universitatea Cluj a ajuns la cota 15 în Superliga României și a primit o veste de senzație. A fost convocat la echipa națională a Bosniei pentru barajul cu Țara Galilor din luna martie. Nu a mai jucat pentru prima reprezentativă a țării sale din anul 2021.

Jovo Lukic o duce de minune la U Cluj! Atacantul este golgheterul Superligii

Dacă în stagiunea precedentă Lukic a dezamăgit la Universitatea Craiova, unde nu a reușit să devină un om de bază, acum o duce de minune pe Cluj Arena. Transferul făcut de ardeleni în vara aceasta s-a dovedit unul extrem de inspirat. Atacantul din Bosnia a marcat nu mai puțin de 15 goluri în Superliga României.

ADVERTISEMENT

Un mare merit al parcursului de lăudat făcut de șepcile roșii în acest sezon îi aparține lui Lukic. este golgheterul campionatului, la egalitate cu Alex Dobre de la Rapid. Ambii au marcat 15 goluri și speră să își continue forma foarte bună și în play-off-ul Superligii României.

Jovo Lukic a fost chemat la echipa națională! Este prima sa convocare la 5 ani de zile de la debut

, Jovo Lukic a primit o veste de senzație. Atacantul celor de la Universitatea Cluj a fost convocat la echipa națională de seniori a Bosniei, care în martie va juca cu Țara Galilor în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord.

ADVERTISEMENT

Este doar a doua convocare pentru Lukic. Atacantul și-a făcut debutul la naționala țării sale în anul 2021. Atunci evolua în campionatul Bosniei, la Banja Luka, și prindea minute într-un amical pierdut în deplasare, scor 0-1, în fața Statelor Unite ale Americii. A fost titular și a rezistat 84 de minute pe teren.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă din vară Jovo Lukic va rămâne la U Cluj sau va prinde un transfer. Atacantul a rupt plasele în Superligă și nu este exclus ca echipa de pe malul Someșului să primească oferte pentru vârful din Bosnia. Studenții speră ca fotbalistul să fie un om important și în play-off.