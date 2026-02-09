Sport

Revine la FCSB! Clubul din SuperLiga taie în carne vie: trei plecări dintr-un foc. Anunțul oficial

Revenire de ultimă oră la FCSB. Anunțul oficial făcut de club. Mutări masive la o echipă din Superliga. Trei jucători au plecat într-o singură zi! Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
09.02.2026 | 19:23
Revine la FCSB Clubul din SuperLiga taie in carne vie trei plecari dintrun foc Anuntul oficial
Anunț neașteptat! Fotbalistul a revenit la FCSB
Anunț important făcut de oficialii celor de la Hermannstadt. Nana Antwi, fundașul ghanez împrumutat de FCSB la echipa din Sibiu, revine la campioana României. Totuși, se pare că fotbalistul nu va rămâne în România. Este așteptat să semneze cu o echipă din Israel.

Nana Antwi revine la FCSB, dar este așteptat în Israel. Anunțul făcut de Hermannstadt. Nu e singurul fotbalist care pleacă de la Sibiu

Nana Antwi a fost împrumutat de FCSB la FC Hermannstadt în luna septembrie a anului 2024. A avut câteva evoluții bune, însă fundașul ghanez a jucat puține minute în ultimele meciuri din acest sezon. Nu a reușit să marcheze niciun gol sau să ofere vreo pasă decisivă în cele 19 partide prinse în SuperLiga.

Oficialii celor de la FC Hermannstadt au anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că aventura lui Nana Antwi în Sibiu s-a încheiat. Acesta revine, cel puțin pentru moment, la campioana României. De asemenea, Dorinel Munteanu a rămas și fără alți doi jucători. Este vorba despre Florin Bejan și Alexandru Oroian.

„Fundașul central Florin Bejan a fost cedat definitiv divizionarei secunde ASA Tg. Mureș. La aceeași echipă ajunge și Alexandru Oroian, sub formă de împrumut până la finalul sezonului. De asemenea, fundașul lateral ghanez Nana Antwi a revenit la FCSB, după ce a fost împrumutat de echipa noastră și în acest sezon”, au scris pe Facebook cei de la Hermannstadt.

FCSB îl vinde pe Antwi în Israel! Câți bani va lua campioana României

Nana Antwi a revenit la FCSB, însă doar pentru scurt timp. Conform jurnalistului român Emanuel Roșu, fundașul din Ghana va fi vândut de campioana României în Israel, la Beitar Jerusalem, pentru suma de 200.000 de euro. Cel mai probabil, mutarea va fi rezolvată în următoarele zile.

Fundașul din Ghana are o cotă de piață, conform site-urilor de specialitate, de 500.000 de euro. FCSB l-a adus în 2024 pe Nana Antwi din Armenia, de la FC Urartu. A fost remarcat de Gigi Becali, patronul clubului, pentru viteza sa explozivă, însă nu a reușit să se impună în echipa de start a roș-albaștrilor.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
