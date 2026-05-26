Revine la FCSB și ar putea intra direct titular: „Avem mari speranțe în el”

MM Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că gruparea „roș-albastră” îl va conta în următorul sezon pe Ricardo Pădurariu (19 ani), fundaș stânga care a evoluat în actuala stagiune sub formă de împrumut la Corvinul, formație alături de care a obținut promovarea în prima divizie.

Spre finalul actualului sezon, FCSB s-a bazat pe tânărul portar Matei Popa pentru a îndeplini regula U21, însă situația s-ar putea schimba începând din stagiunea următoare. MM Stoica a dezvăluit că fundașul stânga Ricardo Pădurariu, care a evoluat în acest sezon la Corvinul, ar putea juca un rol important la gruparea „roș-albastră”, alături de un alt fotbalist care ar juca pe același post. „Ricardo Pădurariu ar putea să fie important pentru noi. E născut 2007, avem mari speranțe în el.

Dacă ar fi ce credem noi, putem să ne dublăm acolo cu încă un jucător sub vârstă, un jucător care să joace și dreapta și stânga. Deci nu știu dacă jucăm cu portar sub vârstă. Un portar foarte tânăr, la un meci cu asemenea încărcătură… Rafa Munteanu, de la Farul, a făcut un sezon excelent, dar acum a fost marcat de miza meciului (n.r. la ).

Astea nu sunt meciuri pentru copii de 19 ani. Nu se știe dacă vom juca cu portar sub vârstă”, a spus oficialul FCSB-ului, conform . Ricardo Pădurariu a debutat la prima echipă a FCSB-ului în urmă cu doi ani, într-un meci cu Rapid din play-off, și fost împrumutat în sezonul trecut la Gloria Bistrița, care evolua atunci în Liga 3. În actuala stagiune a fost un jucător de bază pentru Corvinul, evoluând în 33 de meciuri în toate compețiile. Tânărul fundaș a reușit să marcheze de trei ori și a oferit o pasă decisivă.

FCSB face „curățenie” după ratarea play-off-ului

MM Stoica a anunțat că FCSB se va despărți de un număr mare de jucători după un sezon extrem de dezamăgitor, în care echipa a ratat pentru prima dată calificarea în play-off. „Târnovanu poate pleca dacă va avea ofertă din străinătate. Important e ca jucătorii care vor pleca, și vor fi destui, să fie înlocuiți de unii de valoare.

Dacă din 5-6 nimerești doi, e bine. Nu există să aduci 5 și să joace toți 5. E fenomenal să găsești doi din 5", a spus oficialul campioanei.