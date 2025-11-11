Revine la Universitatea Craiova după 5 luni! Mihai Rotaru a anunțat un nou transfer, după ce a adus antrenor pe „Oblemenco”

ADVERTISEMENT

La doar o zi după oficializarea despărțirii de Mirel Rădoi, Universitatea Craiova l-a numit pe portughezul Filipe Coelho în rolul de antrenor principal. Patronul grupării din Bănie, Mihai Rotaru, a dezvăluit mai multe detalii despre staff-ul pe care antrenorul lusitan îl va avea la echipă.

Mihai Rotaru, dezvăluiri despre staff-ul lui Filipe Coelho

Mihai Rotaru a anunțat că Filipe Coelho va veni cu cel puțin un antrenor secund la Universitatea Craiova. De asemenea, omul de afaceri a confirmat faptul că antrenorul de portari Daniel Tudor, care a părăsit Universitatea în vara acestui an, va reveni la echipă pentru a face parte din staff-ul portughezului. „Coelho vine cu minim un asistent. Avem câteva surprize pe staff, l-am adus înapoi pe Daniel Tudor, antrenorul cu portarii. Vor mai fi câteva surprize, o să le vedeți”, a declarat Mihai Rotaru la TV . .

ADVERTISEMENT

Fost goalkeeper la Universitatea Craiova, dar și la alte echipe importante din fotbalul românesc, precum Dinamo sau UTA, Daniel Tudor (51 de ani) a activat în două perioade diferite ca antrenor de portari la gruparea din Bănie: iulie 2022 – noiembrie 2023 și ianuarie – iunie 2025. De-a lungul carierei de tehnician, acesta a mai lucrat în România la CFR Cluj și Dinamo, iar în străinătate a activat în Letonia (Riga), Arabia Saudită (Al Ittihad) și, mai ales, Rusia, la echipe precum Kuban Krasnodar, FC Krasnodar, Akhmat Grozny, Arsenal Tula, Spartak Moscova și Torpedo Moscova, la cea din urmă chiar în acest an, în perioada iunie – septembrie.

Fostul colaborator al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu ar urma să revină la Universitatea Craiova

Din informațiile FANATIK, la Universitatea ar urma să revină și preparatorul fizic Bogdan Merișanu. Acesta a mai activat la gruparea din Bănie în două perioade, iulie 2021 – iunie 2022 și august 2023 – septembrie 2024. În primă fază, Merișanu a ajuns la Universitatea ca parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf, cu care a mai colaborat și la Al Wasl, Al Ahli, Al Tai și Esperance Tunis.

ADVERTISEMENT

În prima parte a acestui an, preparatorul fizic a lucrat la formația azeră Neftchi Baku, iar din vară l-a însoțit pe Edi Iordănescu în Polonia, la Legia Varșovia. Merișanu a părăsit echipa la finalul lunii octombrie, în momentul în care .