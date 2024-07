Revine Nicolo Napoli la FC U Craiova? Variantă de Guinness Book: ”E cota de 1.00001!”

Antrenorul italian , dar o lună mai târziu a fost îndepărtat după ce a înregistrat 4 înfrângeri în tot atâtea partide.

Ce șanse sunt ca Nicolo Napoli să se întoarcă la FC U Craiova

Într-o analiză a antrenorilor străini care au fost în ultima perioadă în campionatul nostru, Cristi Coste, moderatorul , a întrebat ce cotă are o revenire a italianului Nicolo Napoli la FC U Craiova.

”1.00001. De fapt cred că e sub 1.00”, a fost răspunsul haios al jurnalistului Alin Buzărin. ”Nu are recordul. Este un antrenor prin Turcia, pe la Alanyaspor, care are vreo 15-16 mandate, așa că mai are de tras Nicolo Napoli până îl prinde”, a glumit Cristi Coste.

”Diferă ce a făcut Bergodi prin România față de Napoli. Bergodi a fost pe la o grămadă de cluburi, Napoli a fost pe la trei cluburi, a mai fost la Astra și Poli Iași. Bergodi a fost la multe, dar a lăsat o impresie bună și ne-a mai electrificat și pe noi cu felul de a privi un antrenor”, a continuat Buzărin.

Vivi Răchită, analistul FANATIK SUPERLIGA, nu crede că nord-irlandezul Neil Lennon va reuși să se impună la Rapid și asta deoarece este foarte greu să te adaptezi la fotbalul nostru balcanic.

”În duelul Neil Lennon – Dan Petrescu eu merg pe mâna lui Petrescu. Lennon vine dintr-un altfel fotbal decât se întâmplă în România. Vorbeam de Bergodi, nu poți să te adaptezi ca un român la fotbalul de aici. Noi suntem balcanici, aici trebuie să știi toate dedesubturile fotbalului românesc”, a declarat Rachită.

Cât timp are la dispoziție Neil Lennon la Rapid

Noul președinte al clubului Rapid, Viorel Moldovan, a dezvăluit la ”Suflet de rapidist” că , astfel că jucătorii vor primi o zi liberă la mijlocul săptămânii.

Într-o intervenție avută la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, acționarul minoritar al giuleștenilor, Victor Angelescu, a vorbit despre c .

”Am făcut o primă repriză bună, în a doua repriză lucrurile nu au mai stat la fel. Nu joacă Neil Lennon. Nu pot să spun că m-am așteptat la mai mult, nu îmi fac obicei după o singură etapă. Am niște așteptări, toată lumea are niște așteptări, dar trebuie să fim fair și să tragem concluziile după un calup de meciuri. În primele 6-7 etape ar trebui să ne dăm seama ce joacă Rapidul”, a spus Angelescu.

