Revine Romanchuk! Schimbări importante la Universitatea Craiova pentru meciul cu FC Argeş. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește de meciul din campionat contra lui FC Argeș. Oltenii primesc vizita piteștenilor duminică seară, de la 21:30. FANATIK a aflat că Oleksandr Romanchuk revine în echipa de start. Cum va arăta formula inițială trimisă de Filipe Coelho pe teren.

Oleksandr Romanchuk revine la Universitatea Craiova

După , Universitatea Craiova vrea să își facă fanii fericiți cu o victorie acasă cu FC Argeș. Însă pentru un rezultat bun, oltenii vor avea nevoie de o apărare sigură, în care va reveni Oleksandr Romanchuk, titularul incontestabil. Ucraineanul vine după o ruptură musculară suferită la antrenamente, ratând în tot acest timp meciurile cu Dinam0 (1-5), Levski Sofia (2-2) şi Petrolul (4-0).

ADVERTISEMENT

El cu finlandezii de la Kups, dar oltenii nu au riscat cu introducerea lui pe terenul care le-a cauzat destule probleme. FANATIK a aflat că Romanchuk va avea parte de minute la meciul cu Argeșul și că rămâne de văzut doar dacă va fi titular sau va fi trimis în luptă în actul secund al partidei de pe „Oblemenco”.

Cum va arăta echipa de start a Universității Craiova contra lui FC Argeș

Nu este singura schimbare importantă din echipa campioanei en-titre. FANATIK a aflat că Filipe Coelho schimbă jumătate de efectiv față de cel utilizat în meciul precedent din campionat cu Petrolul. Motivul este evident, anume pregătirea meciul decisiv cu Kups. Astfel, îi vom putea vedea din primul minut pe Sava, Creţu, Băluţă, Telles, Matei, Elisor şi probabil şi Băsceanu.

ADVERTISEMENT

În cazul lui Assad, care a lipsit încă de la jumătatea lunii iulie și a bifat jumătate de oră abia la meciul din Finlanda, va fi trimis pe teren la fel ca Romanchuk, pentru a avea minute în vederea returului din turul 3 din Europa League.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Filipe Coelho după primul duel contra lui KuPS

Remiza obținută în deplasare contra KuPS de antrenorul oltenilor. Lusitanul chiar i-a lăudat pe adversari, considerându-i puternici, însă a transmis că totul se va decide la returul din Bănie. „Un rezultat bun, ținând cont că am jucat în deplasare, pe un gazon artificial. Adversarii au avut o reacție foarte bună și mi-au confirmat că sunt puternici.

ADVERTISEMENT

„Când vom juca din nou, vom pregăti meciul și mai bine și cu siguranță vom merge mai departe cu ajutorul suporterilor. Cei de la KuPS sunt o echipă foarte bine organizată!”, sublinia, printre altele, Filipe Coelho după meciul tur. Dacă trece de KuPS, Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea duelului dintre formația armeană Ararat-Armenia și echipa slovenă NK Celje, duel disputat la nivelul turului 3 din Champions League.