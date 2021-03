Revine Roxana Nemeș la Survivor România? Anunțul făcut pe Instagram

Revine Roxana Nemeș la Survivor România? Dacă în privința lui Jador misterul a fost elucidat, despre Roxana nu se știe deocamdată mare lucru, însă a fost făcut un anunț în acest sens pe Instagram pe care încercăm să-l dezlegăm.

Roxana Nemeș a întâmpinat câteva probleme medicale recent în Republica Dominicană și riscă să fie eliminată din competiție, însă mesajul apărut în urmă cu câteva ore pe contul ei de Instagram le dă o speranță fanilor, în ideea că frumoasa șatenă va reveni alături de colegi.

Roxana este una din cele mai mari surprize ale acestui sezon Survivor România. Nu toată lumea i-a dat șanse că se va descurca în competiție, însă odată cu trecerea timpului fosta concurentă de la „Bravo, ai stil Celebrities” a reușit să demonstreze că are toate calitățile pentru a fi o supraviețuitoare

Revine Roxan Nemeș la Survivor România?

Dacă la începutul concursului, Roxana intra des în conflicte cu colegii ei, pe parcurs, vedeta s-a ”îmblânzit” și i-a cucerit și mai tare pe telespectatori cu noua ei atitudine.

Recent, tinerei i s-a făcut rău și a ajuns pe mâinile medicilor, iar telespectatorii cred că aceasta nu va mai reveni în emisiune. Mesajul apărut pe Instagram pare să lase o portiță deschisă celor care cred că Roxana va fi din nou concurentă: „Fără blănuri și mașini scumpe, doar adrenalină pură și competiție acerbă pentru 1 kg de orez! Credeți că Roxana intra în concurs?”.

Problema de sănătate pe care a descoperit-o în Republica Dominicană

Experiența de la Survivor i-a descoperit Roxanei Nemeș o problemă de sănătate pe care nu știa că o are: „Aş vrea să spun că mă simt foarte bine. Din păcate, din ce am înţeles, am făcut nişte analize şi nu sunt în cel mai bun moment al meu. Am nişte probleme cu bila, nu mă ştiam cu astfel de probleme până acum.

O să trebuiască să fac un tratament, să nu ajung la operaţie sau la mai rau şi am nevoie de odihnă din ce am înţeles. Sunt înapoi în echipă, momentan, însă cea mai importantă este sănătatea”.

