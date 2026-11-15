Revine şi se bate la play-off! Nu mai jucase de un an şi jumătate după accidentarea care a îngrozit România!

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Rareș Ispas (26 de ani) este pregătit să revină în fotbal, la aproape un an și jumătate de la accidentarea teribilă suferită în meciul Metaloglobus – Poli Iași! Fundașul stânga, care nu a mai disputat un meci oficial din 1 iunie 2025, a trecut prin două operații și o recuperare extrem de dificilă. FANATIK a aflat că fotbalistul va semna cu CSM Reșița, echipă la care a mai evoluat în trecut și care se bate pentru accederea în play-off-ul ligii secunde.

Rareș Ispas semnează cu CSM Reșița! Revine după aproape un an și jumătate de pauză

Rareș Ispas este aproape de revenirea pe teren după t. Fostul fundaș al Politehnicii Iași a stat pe bară mai bine de 17 luni, însă acum și-a găsit, în sfârșit, o echipă. Fotbalistul speră să ajungă cât mai repede la cea mai bună formă și să-și ajute noua formație să prindă un loc în play-off.

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Din informațiile obținute de FANATIK, Rareș Ispas va semna cu CSM Reșița, formație din Liga 2. Pentru fotbalistul în vârstă de 26 de ani, mutarea reprezintă șansa de a-și relansa cariera după un adevărat calvar. Ispas cunoaște deja clubul, după ce a mai îmbrăcat tricoul formației din Valea Domanului în prima parte a carierei.

Accidentarea teribilă care l-a ținut pe Rareș Ispas departe de teren timp de 17 luni

Pe 1 iunie 2025, Rareș Ispas a fost protagonistul unor scene dramatice în returul barajului pentru menținerea în SuperLiga, dintre Metaloglobus și Poli Iași. În minutul 31, fundașul s-a ciocnit violent, genunchi în genunchi, cu Christ Kouadio și s-a prăbușit pe gazon. Ambulanța a intervenit imediat pentru a-l transporta la spital.

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Diagnosticul a fost unul crunt: , osul fiind spart în cinci fragmente. Fotbalistul a fost operat la București, însă recuperarea s-a dovedit mult mai complicată decât estimările inițiale. A avut nevoie de două intervenții chirurgicale și a trecut prin luni întregi de dureri. În aprilie 2026, Ispas încă efectua zilnic câte cinci-șase ore de recuperare la baza FCSB, unde a beneficiat de sprijinul lui Mihai Stoica și al kinetoterapeutului Ovidiu Kurti.

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Rareș Ispas, fost internațional de tineret! A câștigat trei trofee cu Sepsi

Născut la Cluj-Napoca, pe 26 august 2000, Rareș Ispas și-a început cariera la academia celor de la CFR Cluj. A făcut pasul către fotbalul de seniori la CSM Reșița, în 2020, iar ulterior a evoluat pentru Comuna Recea. În vara anului 2021 a ajuns la Sepsi OSK, formație alături de care a câștigat două Cupe ale României și o Supercupă. În august 2023, fundașul a semnat cu Poli Iași.

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Ispas a trecut și pe la echipele naționale de juniori și tineret ale României, bifând trei selecții la U19 și două la U21. Evoluțiile sale de la Poli Iași l-au adus inclusiv în atenția primei reprezentative. În decembrie 2023, Leo Grozavu îl propunea pentru o convocare la naționala de seniori, considerându-l o posibilă alternativă la Nicușor Bancu pe postul de fundaș stânga.