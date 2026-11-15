Revine şi se bate la play-off! Nu mai jucase de un an şi jumătate după accidentarea care a îngrozit România!

Rareș Ispas (26 de ani) este pregătit să revină în fotbal, la aproape un an și jumătate de la accidentarea teribilă suferită în meciul Metaloglobus – Poli Iași! Fundașul stânga, care nu a mai disputat un meci oficial din 1 iunie 2025, a trecut prin două operații și o recuperare extrem de dificilă. FANATIK a aflat că fotbalistul va semna cu CSM Reșița, echipă la care a mai evoluat în trecut și care se bate pentru accederea în play-off-ul ligii secunde.
Rareș Ispas este aproape de revenirea pe teren după una dintre cele mai grave accidentări pe care le poate suferi un fotbalist. Fostul fundaș al Politehnicii Iași a stat pe bară mai bine de 17 luni, însă acum și-a găsit, în sfârșit, o echipă. Fotbalistul speră să ajungă cât mai repede la cea mai bună formă și să-și ajute noua formație să prindă un loc în play-off.
Din informațiile obținute de FANATIK, Rareș Ispas va semna cu CSM Reșița, formație din Liga 2. Pentru fotbalistul în vârstă de 26 de ani, mutarea reprezintă șansa de a-și relansa cariera după un adevărat calvar. Ispas cunoaște deja clubul, după ce a mai îmbrăcat tricoul formației din Valea Domanului în prima parte a carierei.
Pe 1 iunie 2025, Rareș Ispas a fost protagonistul unor scene dramatice în returul barajului pentru menținerea în SuperLiga, dintre Metaloglobus și Poli Iași. În minutul 31, fundașul s-a ciocnit violent, genunchi în genunchi, cu Christ Kouadio și s-a prăbușit pe gazon. Ambulanța a intervenit imediat pentru a-l transporta la spital.
Diagnosticul a fost unul crunt: fractură cominutivă de rotulă, osul fiind spart în cinci fragmente. Fotbalistul a fost operat la București, însă recuperarea s-a dovedit mult mai complicată decât estimările inițiale. A avut nevoie de două intervenții chirurgicale și a trecut prin luni întregi de dureri. În aprilie 2026, Ispas încă efectua zilnic câte cinci-șase ore de recuperare la baza FCSB, unde a beneficiat de sprijinul lui Mihai Stoica și al kinetoterapeutului Ovidiu Kurti.
Născut la Cluj-Napoca, pe 26 august 2000, Rareș Ispas și-a început cariera la academia celor de la CFR Cluj. A făcut pasul către fotbalul de seniori la CSM Reșița, în 2020, iar ulterior a evoluat pentru Comuna Recea. În vara anului 2021 a ajuns la Sepsi OSK, formație alături de care a câștigat două Cupe ale României și o Supercupă. În august 2023, fundașul a semnat cu Poli Iași.
Ispas a trecut și pe la echipele naționale de juniori și tineret ale României, bifând trei selecții la U19 și două la U21. Evoluțiile sale de la Poli Iași l-au adus inclusiv în atenția primei reprezentative. În decembrie 2023, Leo Grozavu îl propunea pentru o convocare la naționala de seniori, considerându-l o posibilă alternativă la Nicușor Bancu pe postul de fundaș stânga.