Revine SuperLiga: FCSB, marea favorită la titlu în 2024! Totul despre lupta la play-off şi retrogradare. Care sunt jucătorii care visează la Euro 2024

Vacanţa s-a încheiat şi SuperLiga se reia în toiul iernii cu Sepsi – Poli Iaşi (17:00) şi Rapid – FC U Craiova (20:00), meciurile de vineri. Se anunţă una dintre cele mai disputate ediţii de campionat din ultimii ani.

FCSB, marea favorită la titlu în 2024! Totul despre returul SuperLigii

FCSB porneşte la început de an din postură de mare favorită la titlu. Roş-albaştrii şi-au construit un avans de 8 puncte în faţa rivalelor, dar presiunea va atârna greu pe jucătorii lui Gigi Becali, care nu au mai câştigat titlul din 2015, an de an fiind în lupta pentru trofeu, dar niciodată pe primul loc în ultimii 9 ani.

ADVERTISEMENT

Dar, FCSB va avea concurenţă puternică. CFR Cluj este principala urmăritoare şi chiar dacă nu a arătat aceeaşi eficienţă din ultimii ani, rămâne un adversar redutabil. Rapid s-a întărit serios în iarnă şi visează la trofeu, în timp ce Universitatea Craiova speră la un parcurs solid cu Ivailo Petev.

În play-off se vor înjumătăţi punctele, astfel că fiecare dintre aceste echipe au o şansă reală la campionat, în ciuda diferenţei mari faţă de lider la ora asta. Campioana en-titre, Farul, este departe de evoluţiile de anul trecut şi ar fi o minune ca echipa lui Hagi să se insinueze în această luptă.

ADVERTISEMENT

Cotele la câştigarea titlului:

FCSB – 1,35 CFR Cluj – 4,50 Universitatea Craiova – 12,00 Rapid – 18,00 Farul – 200.00 Sepsi – 250.00

Luptă accerbă la play-off! Şapte echipe, despărţite de 4 puncte

Ca în fiecare an, lupta la play-off este una accerbă. FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova şi Rapid au şanse uriaşe să fie acolo, astfel că, dacă nu vor apărea mari surprize, mai sunt două locuri disponibile pentru care se bat nu mai puţin de şapte echipe.

ADVERTISEMENT

Cele şapte formaţii sunt despărţite de doar 4 puncte, cât sunt între locurile 5 (Sepsi) şi 11 (Oţelul Galaţi). Astfel, Sepsi, Farul, Hermannstadt, U Cluj, FC U Craiova, Petrolul şi Oţelul pornesc cu gândul de a prinde play-off-ul.

Cel mai probabil vom asista la o luptă până în ultima etapă pentru un loc în top 6, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Casele de pariuri dau Farul şi Sepsi cu cele mai mari şanse să prindă cele două locuri de play-off.

ADVERTISEMENT

Cote la calificarea în play-off:

Universitatea Craiova – 1,03

Rapid – 1,10

Farul – 1,65

Sepsi – 1,75

Hermannstadt – 2,30

U Cluj – 3,50

Petrolul – 8,00

FC U Craiova – 10,00

Oţelul Galaţi – 15,00

Întrebarea fierbinte din play-out: retrogradează Dinamo?

Şi pentru evitarea retrogradării se anunţă o luptă pasionantă. Cele mai slabe formaţii de până acum sunt FC Botoşani şi Dinamo. Ambele au făcut schimbări majore în iarnă şi anunţă că sunt foarte încrezătoare că vor scăpa de retrogradare.

FC Botoşani l-a adus pe Bogdan Andone pe banca tehnică şi a făcut câteva transferuri interesante, printre care cele mai sonore nume sunt Ioan Filip, Andrei Miron şi Lorand Fulop. Cu o victorie în acest sezon, moldovenii speră să întoarcă totul în a doua parte a campionatului.

Dinamo l-a transferat din timp doar pe Darko Velkovski. Cu câteva zile înainte de începutul campionatului, “s-a spart conducta” şi au venit: Domagoj Pavicic, Petru Neagu, Eddy Gnahore şi Georgi Milanov. Dar, aceşti jucători mai au nevoie de pregătire, de adaptare cu noii colegi.

“Câinii” sunt la şase puncte de Poli Iaşi, prima echipă aflată pe locurile de baraj. Pentru evitarea retrogradării se luptă şi Voluntari, UTA Arad şi Oţelul Galaţi, dar cele mai mari şanse să cadă în Liga 2 le au în acest moment Botoşani şi Dinamo.

Cote la retrogradare:

FC Botoşani: 1,08

Dinamo: 1,35

Poli Iaşi: 2,70

Voluntari: 3,00

UTA Arad: 4,00

Doar cei patru granzi au cheltuit bani pe transferuri! Rapid, cele mai mari investiţii din iarnă

La capitolul transferuri, doar patru formaţii din SuperLiga au cheltuit bani pe jucători. Este vorba de primele patru clasate: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova şi Rapid. Giuleştenii au cheltuit cel mai mult: 1,7 milioane de euro.

Dan Şucu a băgat mâna adânc în buzunar şi şi-a fortificat atacul în această iarnă. Au venit Ermal Krasniqi (1.000.000 de euro), Borisav Burmaz (400.000 de euro), Florent Hasani (300.000 de euro) şi Damjan Djokovic (liber), sunt mutările giuleştenilor.

FCSB a cheltuit 950.000 de euro pe trei jucători. Au venit: Baba Alhasan (700.000 de euro), Luis Phelipe (200.000 de euro) şi Nana Antwi (50.000 de euro). Universitatea Craiova şi CFR Cluj au investit mai puţin.

Oltenii au dat şi l-au luat gratis pe Pyry Soiri. CFR Cluj a plătit 120.000 de euro pentru Kader Keita, dar l-au luat gratis pe Omar El Kaddouri, un nume important în fotbalul european.

Doar două echipe au încasat 1 milion de euro sau mai mult din vânzarea de jucători. Este vorba de Gică Hagi, care l-a vândut în MLS pe Enes Sali pentru 2,8 milioane de euro şi CFR Cluj, care l-a dat la Rapid pe Krasniqi pe 1 milion de euro.

Jucătorii din SuperLiga, cu ochii pe convocarea la Euro

Euro 2024 este evenimentul fotbalistic al anului şi sunt mari şanse ca pentru a-i acorda selecţionerului Edi Iordănescu o săptămână în plus alături de jucătorii din campionat.

Mulţi români din SuperLiga au ca obiectiv prezenţa la Campionatul European şi la mulţi jucători vom vedea un plus de motivaţie, declanşat de dorinţa de a prinde lotul României pentru turneul final din Germania.

Ce jucători sunt în vizorul lui Edi Iordănescu din SuperLiga pentru Euro 2024:

FCSB: Ştefan Târnovanu, Adrian Şut, Darius Olaru, Florinel Coman, Octavian Popescu

Ştefan Târnovanu, Adrian Şut, Darius Olaru, Florinel Coman, Octavian Popescu CFR Cluj: Mario Camora, Cristi Manea, Claudiu Bîrligea, Vasile Mogoş

Mario Camora, Cristi Manea, Claudiu Bîrligea, Vasile Mogoş Universitatea Craiova: Nicuşor Bancu, Vladimir Screciu, Alexandru Creţu, Alexandru Mitriţă

Nicuşor Bancu, Vladimir Screciu, Alexandru Creţu, Alexandru Mitriţă Rapid: Horaţiu Moldovan, Andrei Borza

Horaţiu Moldovan, Andrei Borza Farul Constanţa: Mihai Aioani, Tudor Băluţă, Louis Munteanu

Mihai Aioani, Tudor Băluţă, Louis Munteanu Sepsi: Marius Ştefănescu

Marius Ştefănescu U Cluj: Alex Chipciu

Alex Chipciu Petrolul: Valentin Ţicu

Valentin Ţicu Hermannstadt: Raul Opruţ, Daniel Paraschiv

Partea a doua a sezonului se anunţă pasionantă, iar un mare aport în acest spectacol îl au şi fanii, care au venit în număr mare la stadion în acest sezon. Media din SuperLiga este de peste 6500 de spectatori pe meci pentru prima parte a campionatului şi ne aşteptăm să crească pe măsură ce vin meciurile importante.

40.563 este recordul de asistenţă din acest sezon, la FCSB – Rapid

9 ani au trecut de la ultimul titlu câştigat de FCSB