Revine Thomas Neubert la FCSB după ce a fost dat afară de Mirel Rădoi? Verdictul lui Mihai Stoica

și-a început al doilea mandat ca antrenor la clubul lui Gigi Becali. Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre șansele ca preparatorul fizic german să revină la campioana României.

Revine Thomas Neubert la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi?

informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mihai Stoica a găsit deja variantă de înlocuire a fostului selecționer. Odată cu el ar putea reveni și Thomas Neubert.

„Nu știu să răspund la întrebarea asta. Deocamdată pe mine mă interesează răspunsul lui Eli, după vedem. Dar asta nu înseamnă că Neubert, care a plecat, acceptă să se întoarcă. Neubert are un proiect și s-a extins cu proiectul respectiv. Are un centru personal, de dezvoltare al fotbaliștilor, pe care îl manageriază. Nu cred că mai are timp să fie. Iar part-time nu se pune problema”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

Cum a plecat Neubert, de fapt, de la FCSB

Thomas Neubert nu doar că n-a fost păstrat de Mirel Rădoi în mandatul noului tehnician de la Gaziantep. Neamțul a intrat și într-un conflict de la distanță cu Mihai Pintilii. Cei doi foști colaboratori s-au contrazis în interviuri, iar

„(n.r. – Ați avut să îi reproșați ceva concret lui Neubert?) Nu a fost dat afară. Mirel a venit cu staff-ul lui. Neubert nu era genul care să se pună la dispoziția clubului și să fie preparator fizic la echipa a 2-a. Are un statut. Eu nu am ce să reproșez pentru că am făcut rezultate. Iar că nu a venit? Eu țin minte o singură dată când s-a schimbat programul, în loc de după-amiază a fost dimineață și a zis: ‘Domne, mi-am făcut programul la clinică’.

Mai departe, eu nu știu ce discuții au avut ei. Pintii spune: ‘Domne, vă prezint și nu știu ce’. E posibil să fi avut ei discuții. Eu nu am asistat la toate antrenamentele. Dar, de câte ori am fost, el era acolo. Eu nu am ce să îi reproșez ceva lui Neubert. Pentru că noi am avut rezultate. Atâta timp cât am reușit remontada cu Feyenoord, cu Fenerbahce am arăta senzațional”, a declarat Mihai Stoica, la MM la FANATIK.

