Revista Fanatik 769! Fabrizio Romano, dincolo de renume! Adrian Mazilu, speranțe la Dinamo! FCSB și U Craiova, adversare de 1,5 miliarde de euro!

Revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie: cine este celebrul Fabrizio Romano, interviu cu Adrian Mazilu, adversarele europene ale lui FCSB și Universitatea Craiova sub lupă.
19.09.2025 | 08:20
A apărut revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie! Cine este celebrul Fabrizio Romano, dincolo de faima celui mai informat jurnalist din fotbalul internațional. Cel mai recent „câine” din „haita” lui Zeljko Kopic, Adrian Mazilu, povestește, în exclusivitate, cum se simte la Dinamo. Totul despre adversarele cu care se vor bate FCSB și Universitatea Craiova în Europa League, respectiv Conference League. Plus alte și alte subiecte incitante spre punctul de… „fierbere” te așteaptă în revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie!

Au început grupele „mari” ale cupelor europene, se conturează mari surprize în play-off și play out din SuperLiga României, naționala lui Mircea Lucescu ne dă friguri de iarnă în plină toamnă, dar… revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie vine să vă aducă o rază de lumină și… plăcere!

Pentru că revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie este un dar  „glossy” pentru toți cititorii, 1 Descoperă-l la orice punct de difuzare a presei, nici nu-ți închipui ce surprize te așteaptă în cele 84 de pagini ale sale!

Cu ce articole în exclusivitate te poți delecta în revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie? Greu de spicuit… Pe scurt, iată în continuare doar câteva subiecte din revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie, pe care o poți găsi acum la orice punct de difuzare a presei. Nu rata o lectură fascinantă!

„Here we go!” anunță revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie despre… Fabrizio Romano!

„Here we go!” este sintagma pe care a făcut-o celebră jurnalistul italian Fabrizio Romano în momentul în care anunţă marile transferuri din fotbalul mare. Fabrizio Romano a avut o ascensiune meteorică în ultimii ani şi îşi cimentează continuu statutul de „cel mai celebru jurnalist sportiv” din lume. Mulţi îl urmăresc şi îl citesc, dar puţini ştiu cum a pornit şi cum a ajuns Fabrizio Romano o figură atât de cunoscută și… recunoscută la nivel global în fotbal. A devenit atât de popular încât multe cluburi din Europa l-au invitat să facă parte din clipurile de prezentare a transferurilor, iar multe staruri îi scriu direct în momentul în care se transferă la o altă echipă. Aflați totul despre Fabrizio Romano din revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie!

Nu ratați revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie că nici nu știți ce pierdeți!

Interviu exclusiv Adrian Mazilu, transferul lui Dinamo pentru cupele europene

Adrian Mazilu este cel mai recent transfer de play-off și cupe europene, de ce nu și de… titlu?, al lui Dinamo. Atunci când reușești să transferi definitiv un jucător din Premier League care a împlinit recent, pe 13 septembrie, doar 20 de ani, se numește „lovitură”. De ce a venit Adrian Mazilu la Dinamo, cum l-au primit pretențioșii suporteri ai „câinilor roșii” încă dinainte de a semna, cum a fost impactul cu fotbalul din Anglia, de ce a jucat atât de puțin după plecarea de la Farul, ce probleme reale are, când preconizează revenirea pe gazon în plenitudinea formei fizice, aflați chiar de la el, dintr-un mega-interviu exclusiv din revista FANATIK 769 pe spetembrie-octombrie!

Lupa pe adversarele din grupele europene ale lui FCSB și Universitatea Craiova

Istoric, performanțe, antrenori, cei mai importanți jucători, cele mai recente transferuri, echipele-tip, valrile loturilor stadioane, datele meciurilor – adică TOTUL despre adversarele din Europe League pentru FCSB și Conference League pentru Universitatea Craiova vă oferă revista FANATIK 769 pe spetembrie-octombrie!

Cel mai rapid om din România, drumul greu de la rasism pe stomacul gol la performanță

Da, chiar de la antrenamente pe stomacul gol, fără nicio exagerare jurnalsitică, la scos cartofi în Anglia pe timpul pandemiei, cu reveniri peste reveniri în sportul de performanță, povestea celui mai bun sprinter din România, Marian Valentin Tănase, este de-a dreptul fascinantă. Povestea lui în sport începe de la 13 ani, de când mama sa a fost nevoită să se mute în Capitală după mai multe episode de violență domestică. Din cauza faptului că erau rromi, Valentin și mama lui, care era femeie de serviciu, au trebuit să suporte multe umiliri și să tragă din greu ca să supraviețuiască. Aflați amănunte cutremurătoare din drumul lui Marian Valentin Tănase spre succes sportiv numai din revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie!

Aleee, Ale, Ale, Aleee, prima la știrile sportive de la… Prima TV!

Interviu în exclusivitate despre frumoasa prezentatoare a știrilor din sport la Prima TV, Alexandra Băluțescu: traiectoria sa de la… Dinamo la… Real Madrid, de la doctoriță la televiziune, de la Meteo la Sport, de la… Mikonos la Saint-Tropez, numai în revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie!

Nu ratați revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie că nici nu știți ce pierdeți!

  • 55 de ani de la… „a opta minune a lumii”, eliminarea campioanei Europei la momentul respectiv, Feyenoord Rotterdam de către campioana României, UTA!
  • Se schimbă „Legea Dragomir”! Libertate pentru suporteri, dar de unde până unde, într-un proiect de lege inițiat de fostul fotbalist și director în FRF, Ciprian Paraschiv.
  • „Baloanele de aur” pe patru roți din garajul lui Lamine Yamal!
  • Clauze de-a dreptul… nebune din contaractele unor mari fotbaliști!
  • Muza lui Jannik Sinner, pictorial spectaculos cu fotomodelul danez Laila Hasanovic!
  • De-a râsu’-plânsu’! „Perle” din declarațiile, plemicile, deciziile oamenilor de fotbal, voluntare sau involuntare!

Editoriale de nota 10 într-o revistă de nota 10!

ATENȚIE! Toate cele amintite mai sus sunt NUMAI CÂTEVA dintre articolele pe care ți le oferă noul număr 769 pe septembrie-octombrie, al revistei premium FANATIK în cele 84 de pagini glossy ale sale!

Oferta editorială generoasă este pigmentată cu editorialele „ascuțite” semnate de Cristi Coste – „Toamna crizei noastre” și Silviu Ghering – „Elefanți sau soluții?”.

Nu rata o lectură fascinantă! Nici nu-ți închipui ce pierzi dacă nu citești noul număr 769, pe septembrie-octombrie, al revistei premium FANATIKTe așteaptă acum în toate punctele de difuzare a presei 84 de pagini de lux!

Ține minte 5 cuvinte… și două numere: FANATIK, excelență, glossy, 84 pagini, 15 lei. Altfel spus, tot în… 5 cuvinte: calitate, seriozitate, adevăr, senzație, emoție! De fapt nu emoție, ci… emoții, multe emoții!

Revista FANATIK, excelența scrisului, autenticitatea informației, prezentarea de lux a adevărurilor din sport. Subiecte premium într-o revistă premium! PREMIUM FANATIK!

