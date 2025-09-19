Revista Fanatik 769! Fabrizio Romano, dincolo de renume! Adrian Mazilu, speranțe la Dinamo! FCSB și U Craiova, adversare de 1,5 miliarde de euro!

A apărut revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie! Cine este celebrul , dincolo de faima celui mai informat jurnalist din fotbalul internațional. Cel mai recent „câine” din „haita” lui , , povestește, în exclusivitate, cum se simte la . Totul despre adversarele cu care se vor bate și în , respectiv . Plus alte și alte subiecte incitante spre punctul de… „fierbere” te așteaptă în revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie!

Au început grupele „mari” ale cupelor europene, se conturează mari surprize în play-off și play out din SuperLiga României, naționala lui ne dă friguri de iarnă în plină toamnă, dar… revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie vine să vă aducă o rază de lumină și… plăcere!

Pentru că revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie este un dar „glossy” pentru toți cititorii, 1 Descoperă-l la orice punct de difuzare a presei, nici nu-ți închipui ce surprize te așteaptă în cele 84 de pagini ale sale!

Cu ce articole în exclusivitate te poți delecta în revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie? Greu de spicuit… Pe scurt, iată în continuare doar câteva subiecte din revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie, pe care o poți găsi acum la orice punct de difuzare a presei. Nu rata o lectură fascinantă!

„Here we go!” anunță revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie despre… Fabrizio Romano!

„Here we go!” este sintagma pe care a făcut-o celebră jurnalistul italian în momentul în care anunţă marile transferuri din fotbalul mare. a avut o ascensiune meteorică în ultimii ani şi îşi cimentează continuu statutul de „cel mai celebru jurnalist sportiv” din lume. Mulţi îl urmăresc şi îl citesc, dar puţini ştiu cum a pornit şi cum a ajuns o figură atât de cunoscută și… recunoscută la nivel global în fotbal. A devenit atât de popular încât multe cluburi din Europa l-au invitat să facă parte din clipurile de prezentare a transferurilor, iar multe staruri îi scriu direct în momentul în care se transferă la o altă echipă. Aflați totul despre din revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie!

Interviu exclusiv Adrian Mazilu, transferul lui Dinamo pentru cupele europene

este cel mai recent transfer de play-off și cupe europene, de ce nu și de… titlu?, al lui Dinamo. Atunci când reușești să transferi definitiv un jucător din care a împlinit recent, pe 13 septembrie, doar 20 de ani, se numește „lovitură”. De ce a venit la Dinamo, cum l-au primit pretențioșii suporteri ai „câinilor roșii” încă dinainte de a semna, cum a fost impactul cu fotbalul din Anglia, de ce a jucat atât de puțin după plecarea de la , ce probleme reale are, când preconizează revenirea pe gazon în plenitudinea formei fizice, aflați chiar de la el, dintr-un mega-interviu exclusiv din revista FANATIK 769 pe spetembrie-octombrie!

Lupa pe adversarele din grupele europene ale lui FCSB și Universitatea Craiova

Istoric, performanțe, antrenori, cei mai importanți jucători, cele mai recente transferuri, echipele-tip, valrile loturilor stadioane, datele meciurilor – adică TOTUL despre adversarele din Europe League pentru FCSB și Conference League pentru Universitatea Craiova vă oferă revista FANATIK 769 pe spetembrie-octombrie!

Cel mai rapid om din România, drumul greu de la rasism pe stomacul gol la performanță

Da, chiar de la antrenamente pe stomacul gol, fără nicio exagerare jurnalsitică, la scos cartofi în Anglia pe timpul pandemiei, cu reveniri peste reveniri în sportul de performanță, povestea celui mai bun sprinter din România, Marian Valentin Tănase, este de-a dreptul fascinantă. Povestea lui în sport începe de la 13 ani, de când mama sa a fost nevoită să se mute în Capitală după mai multe episode de violență domestică. Din cauza faptului că erau rromi, Valentin și mama lui, care era femeie de serviciu, au trebuit să suporte multe umiliri și să tragă din greu ca să supraviețuiască. Aflați amănunte cutremurătoare din drumul lui Marian Valentin Tănase spre succes sportiv numai din revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie!

Aleee, Ale, Ale, Aleee, prima la știrile sportive de la… Prima TV!

Interviu în exclusivitate despre frumoasa prezentatoare a știrilor din sport la , Alexandra Băluțescu: traiectoria sa de la… Dinamo la… , de la doctoriță la televiziune, de la Meteo la Sport, de la… Mikonos la Saint-Tropez, numai în revista FANATIK 769 pe septembrie-octombrie!

55 de ani de la… „a opta minune a lumii”, eliminarea campioanei Europei la momentul respectiv, Feyenoord Rotterdam de către campioana României, UTA!

Se schimbă „Legea Dragomir”! Libertate pentru suporteri, dar de unde până unde, într-un proiect de lege inițiat de fostul fotbalist și director în FRF, Ciprian Paraschiv.

„Baloanele de aur” pe patru roți din garajul lui Lamine Yamal!

Clauze de-a dreptul… nebune din contaractele unor mari fotbaliști!

Muza lui Jannik Sinner, pictorial spectaculos cu fotomodelul danez Laila Hasanovic!

De-a râsu’-plânsu’! „Perle” din declarațiile, plemicile, deciziile oamenilor de fotbal, voluntare sau involuntare!

Oferta editorială generoasă este pigmentată cu editorialele „ascuțite” semnate de Cristi Coste – „Toamna crizei noastre” și Silviu Ghering – „Elefanți sau soluții?”.

