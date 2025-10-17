Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea credinței! Martori traumatizați la dispariția lui Cătălin Hîldan! Surpriză: Cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026. Gratuit!

A apărut revista FANATIK 770 pe octombrie-noiembrie! Interviu exclusiv cu , salvatorul lui , viață uluitoare, mai tare ca un scenariu de film! În ce momente dramatice a ajuns pe calea credinței. Martori oculari la dispariția „Unicului Căpitan” , amintiri terifiante! Plus, GRATUIT, cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026!

A apărut revista FANATIK 770 pe octombrie-noiembrie! Viața de film a lui Andrei Nicolescu, interviu super-exclusiv! MM Stoica pe calea credinței! Martori oculari traumatizați la dispariția lui Cătălin Hîldan! Surpriză: Cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026. Gratuit!

Au început grupele „mari” – și probleme la fel pentru și în cupele europene, se conturează mari surprize în play-off și play out din , naționala lui ne dă „calde” în plină toamnă friguroasă, iar… revista FANATIK 770 pe octombrie-noiembrie vine să vă aducă o rază de lumină și… plăcere!

Andrei Nicolescu, salvatorul lui Dinamo, așa cum nu-l cunoașteți! Viață fascinantă, mai tare ca scenariu de film! Exclusivități uluitoare!

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a acordat un interviu premium exclusiv pentru revista FANATIK 770 pe octombrie-noiembrie. ATENȚIE, suporteri ai lui Dinamo, dar nu numai: nu îl cunoașteți deloc pe Andrei Nicolescu! Înainte să-i reproșați vrute și nevrute, făcute și nefăcute, aflați-i povestea de viață, mai tare ca un scenariu de film de la Hollywood, în exclusivitate din revista FANATIK 770 pe octombrie-noiembrie! Veți avea surprize mari!

Nu ratați detalii uluitoare, în premieră absolută, despre Andrei Nicolescu, fiul marelui regizor Ioan Cărmăzan și nepotul marelui actor Florin Zamfirescu! Și, orice ar spune cârcotașii, salvatorul lui Dinamo! A fost selecționat la PSG când era junior! Fără nicio glumă! Super-exclusivitate în revista FANATIK 770 din octombrie-noiembrie!

Momentele dramatice care l-au adus pe Mihai Stoica pe calea credinței. Confesiuni în premieră!

„Înainte eram rău de tot. Eram mai rău decât ateii. Aveam prieteni care erau pe această cale și mai făcem glume despre asta cu ei…”, își amintește Mihai Stoica. MM Stoica pentru lumea fotbalului. Înainte de ce? Înainte de o mare umpănă a vieții care l-a adus aproape de Dumnezeu.

Ce spune despre motivele deciziei care i-a schimbat profund viața, ce face acum din convingere nu numai religioasă, ci și ,evident, sufletească, cum i-a schimbat calea credinței relațiile cu cei din jur, în primul rând cu fiica sa Teodora și Gigi Becali, aflați în exclusivitate din revista FANATIK 770 pe octombrie-decembrie!

Martori oculari traumatizați la plecarea definitivă a „Unicului Căpitan” Cătălin Hîldan

Pe 5 octombrie s-au împlinit 25 de ani de la dispariția tragică a lui Cătălin Hîldan pe un teren de fotbal din Oltenița. O familie din orașul dunărean care a fost martoră la ultimele clipe din viața „Unicului Căpitan” de la Dinamo și-a amintit, în exclusivitate pentru FANATIK, momentele dramatice trăite halucinant, cu inima-n gât, pe stadionul local.

Ce au văzut, ce au simțit, ce făceau ceilalți spectatori, jucătorii de la Dinamo și cei de la echipa gazdă, Șantiere Navale Oltenița, de ce a întârziat pe drumul spre spital rabla de Ambulanță de la teren, hotărârea radicală care l-a urmărit toată viața de atunci încoace luată de copilul familiei după acele momente înfiorătoare – toate le puteți afla, în exclusivitate, din revista FANATIK 770 pe octombrie-noiembrie!

Dorina Florea, drumul de la… musafir la televiziune!

O puteți vedea la pupitrul „Telejurnalului”, în fiecare vineri, sâmbătă şi duminică, la prânz, la TVR 2. Frumoasă, elegantă, o Doamnă cu „D” mare, dedicată celor două pasiuni ale vieții sale, după propria declarație: televiziunea și fetița ei Corina Maria.

Aflați din interviul în exclusivitate oferit revistei FANATIK 770 din octombrie-noiembrie ce a vrut Dorina Florea „să se facă” în copilărie, cu ce echipă a ținut de mică, prima amintire din sport, cum a ajuns în televiziune, cum i-a luat primul interviu din viața sa tocmai celui carea vae să-i devină, peste ani, soț, în ce sport se visează… campioană mondială și alte, și alte aspecte în premieră din viața sa numai și numai din revista FANATIK 770 pe octombrie-noiembrie! Exclusiv!

„Frizerul jucătorilor” din SuperLiga l-a adus pe… Otele la CFR Cluj!

Marcel Coraș și misterul… Ghetei de argint din 1989!

Revoluţia TV din fotbal: transmisiunile televizate ale meciurilor vor implica privitorii în realitatea de pe teren ca în… jocurile video!

Garajul de aur al Balonului de Aur Ousmane Dembele.

Totul despre „The Smashing Machine”, filmul de Oscar al lui Dwayne „The Rock” Johnson.

FC26, noul joc FIFA, plusuri și minusuri în viziunea gamerilor.

De-a râsu’-plânsu’! „Perle” din declarațiile, polemicile, deciziile oamenilor de fotbal! Voluntare sau involuntare!

Editoriale de nota 10 într-o revistă de nota 10!

Oferta editorială generoasă este pigmentată cu editorialele „ascuțite” semnate de Cristi Coste – „Pe cine scot FCSB și CFR Cluj din play-off”, Silviu Ghering – „Mai turbează cățeii dintâi?” și Bogdan Baratky – „Sezonul lui Gâlcă”.

Colecția poate include o gamă vastă și reînnoită de carduri, precum Lethal Combo cu dublă semnătură dela Ronaldinho și Neymar (atenție: doar 5 exemplare în toată lumea!), cardurile Premium Ice & Fire, autografe autentice ale jucătorilor de top, carduri ultra-rare și multe altele! Gratuit, numai cu revista FANATIK 770 pe octombrie-noiembrie!

