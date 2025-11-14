Revista Fanatik 771! Exclusiv: confesiunea lui Cisotti. Hagi, Mutu, Dobrin şi Balaci pe... transfermarkt! Aur și sânge cu Mihaela Cambei. Surpriză: Cardurile Premium cu mari fotbaliști din Premier League 2025-2026. Gratuit!

ADVERTISEMENT

A apărut revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie! Interviu exclusiv cu Juri Cisotti, febleţea lui Gigi Becali. Sânge şi aur cu halterofila campioană mondială Mihaela Cambei. Cât ar valora acum Hagi, Mutu, Dobrin sau Balaci. Plus, gratuit, cardurile Premium cu cei mai importanți fotbaliști din Premier League 2025-2026!

Cutremur la : a plecat olteanul get-beget , a venit portughezul Filipe Amaral Rino Coelho! Maratonul continuă cu în frunte, cu încă departe de play-off și cu , acum cu pe banca tehnică, și mai jos, la un pas de barajul de retrogradare! În aceste zile friguroase, dar… încinse, revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie vine să vă aducă o rază de lumină și… plăcere!

Cu ce articole în exclusivitate vă puteți delecta în revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie? Greu de spicuit… Pentru că revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie este un dar „glossy” pentru toți cititorii, descoperiți-l la orice punct de difuzare a presei, nici nu vă închipuiți ce surprize vă așteaptă în cele 84 de pagini ale sale!

Pe scurt, iată în continuare doar câteva subiecte din revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie, pe care o puteți găsi acum la orice punct de difuzare a presei. Nu ratați o lectură fascinantă!

Juri Cisotti: „Pentru mine, România e casa mea de acum”. Exclusiv!

Italianul pe care patronul îl consideră esențial pentru FCSB, , jucător cu materia „Fotbal” învățată „la zi” în profesionistul „Il Calcio”, a discutat deschis despre drumul său din Serie B în Malta, apoi din Liga 3 de la noi în Europa League, via Superliga, cum a „absorbit” și „amortizat” hopurile criticilor lui „Signor Gigi”, reacția familiei sale, cum face ca să nu termine „benzina” niciodată în timpul unui meci, despre ce sport va face când se va retrage din fotbal și, nu în ultimul rând, cum se simte în România și ce gol i-a rămas la inimă. Exclusiv în revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie!

Mihaela Cambei: putere, ambiție, curaj, sânge și medalii europene și mondiale! Exclusiv!

este una dintre sportivele de elită ale României, campioană europeană și mondială într-un sport dur, bărbătesc: halterele. Drumul să din satul natal, Dofteana Bacăului, a fost dureros și la propriu, și la figurat. Cum l-a „urcat”, ce sacrificii incredibile a făcut și face această femeie frumoasă și mereu aranjată ca pentru bal, nu pentru… spital (a se citi „antrenamente și concursuri”), ce ambiții are în carieră, dar și în viața personală, ce preferințe culinare, de vacanță, de performeri mondiali sau de muzică are, ce a făcut cu cele două mașini primite după „argintul” olimpic de la Paris și multe, multe alte aspecte neștiute până acum ale vieții sale cu adevărat fabuloase, aflați numai dintr-un super-reportaj exclusiv din revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie!

Drum bun, nea Imi!

Reportaj emoționant de la ultimul drum al marelui antrenor-gentleman care a fost . Momente dureroase, reacții în lacrimi, amintiri memorabile, personalități prezente, dar și marii absenți de la înmormântarea cu onoruri militare printre salve de tun, într-un pios „Adio, nea Imi!” din revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie…

Marele of al lui Mădălin Negoiță: „Mi-ar fi plăcut să fiu patronul lui Juventus Torino!” Exclusiv!

Drumul cunoscutului comentator de sport din Buzăul natal la Cluj via București, de la Gloria Buzău la Juventus Torino via , de la Coppa del Mondo Italia 1990 la microfonul Prima TV, de ce a dat Capitala pe Cluj, care este adevărata Steaua dintre FCSB și echipa Clubului Sportiv al Armatei Steaua, prăpastia dintre imnul lui FC Vaslui cântat în direct și plecarea înfiorătoare a lui Patrick Ekeng, visurile Del Piero și România la ”Mondial” – într-un interviu exclusiv în revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie!

Cât ar fi costat acum „careul de ași” al fotbalului românesc, „Regele” , „Briliantul” , „Prințul din Trivale” și „Minunea blondă” din Bănie .

Atleta fotomodel Maria Mihalache, cea mai frumoasă sprinteră din România, povestea „cursei” spre performanță începută la 7 ani.

Regina Europei: reprezentanta României la Campionatul European al Cluburilor la șah a cucerit medalia de aur!

Show de , inedit și spectaculos, „prestat” de mari vedete din fotbalul mondial.

Imperiul „dictatorului” Marinakis! Evangelos Marinakis, patronul lui Olympiakos Pireu, Nottingham Forest și Rio Ave.

Costi Max, „sarea și piperul din proiectele lui Selly” după propria-i autocaracterizare, vis de Champions League cu echipa sa din… Medgidia!

Cârligul de aur al echipei naționale U25 de pescuit sportiv, campioană mondială anul acesta!

Football Manager 26, marea deziluzie din lumea jocurilor video.

De-a râsu’-plânsu’… colecția lunară de „perle”, vrute și nevrute, ale personajelor de prim plan din fotbalul românesc, replici memorabile „de-a râsu’-plânsu’!

Editoriale de nota 10 într-o revistă de nota 10!

Oferta editorială generoasă este pigmentată cu editorialele „ascuțite” semnate de Cristi Coste – „Microbistul român din provincie este fanatic” și Marius Mitran – „Adio, Maiestate!”, amintiri impresionante cu regretatul Emeric Ienei.

Surpriza toamnei: cardurile Premium cu cei mai importanți fotbaliști din cel mai frumos campionat din lume, Premier League! Gratuit cu revista FANATIK 771 pe noiembrie-decembrie!

