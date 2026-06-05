Revista Fanatik 777! Viața de film a lui Mihai Rotaru. Totul despre Campionatul Mondial de Fotbal plus POSTER GRATUIT cu programul complet

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A apărut revista FANATIK 777 pe iunie-iulie! Mega-interviu exclusiv cu Mihai Rotaru, olteanul care a făcut posibil eventul Universității Craiova. Fotograful-minune de la CFR Cluj. Pictorial super-hot Ivana Knöll. 100 de pagini, 16 în plus cu totul despre turneul final al Campionatului Mondial 2026 din Mexic, SUA și Canada. Plus poster cu programul! Gratuit! Plus alte și alte subiecte inedite, incitante, în exclusivitate. Revista FANATIK 777 pe iunie-iulie!

A apărut revista FANATIK 777 pe iunie-iulie! Mega-interviu exclusiv cu Mihai Rotaru, olteanul care a făcut Universitatea Craiova MAXIMA din nou! 100 de pagini în loc de 84, 16 în plus, supliment și poster gratuit despre CM 2026 din Mexic, SUA și Canada

Maratonul s-a încheiat. s-a încheiat. Barajele de toate felurile s-au încheiat. Sezonul fotbalistic 2025-2026 s-a încheiat. REVISTA FANATIK NU S-A ÎNCHEIAT! Și vine să vă delecteze cu un număr special nu numai prin simetrie – 777 – dar și prin cuprins. 100 de pagini, adică un plus de 16 pagini față de edițiile obișnuite. Gratuite!

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SUPLIMENT GRATUIT de 50 de pagini, dedicat marelui bal mondial fotbalistic din Americi: turneul final al ce se va derula între 12 iunie și 29 iulie în Mexic, SUA și Canada, ca să o luăm de la Sud la Nord. Nu rata prezentarea amănunțită a echipelor participante, topul favoritelor, premiile fabuloase și o sumedenie de curiozități și aspecte inedite mai puțin știute ale celui mai important eveniment sportiv al anului! Plus poster cu programul meciurilor!

Cu ce alte articole în exclusivitate vă puteți delecta în revista FANATIK 777 pe iunie-iulie? Greu de spicuit… Pentru că revista FANATIK 777 pe iunie-iulie este un cadou „glossy” pentru toți iubitorii sportului în general și ai Regelui Fotbal în special. Descoperiți-l la orice punct de difuzare a presei, nici nu vă închipuiți ce surprize vă așteaptă în cele, atenție!, 100 de pagini ale sale!

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Pe scurt, iată în continuare doar câteva subiecte din revista FANATIK 777 pe iunie-iulie, pe care o puteți găsi acum la orice punct de difuzare a presei. Nu ratați o lectură fascinantă în serile ce miros deja a… vară, mare, soare, plajă!

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Mega-interviu cu Mihai Rotaru: „Nimeni nu poate produce în România așa o emulație și trăiri ca Universitatea Craiova. Nimeni!”

așa cum îl cunosc foarte puțini. Dezvăluiri neașteptate într-un interviu Premium, exclusiv FANATIK, despre viața din fotbal, dar și din afara lui ale omului fără de care eventul nu ar fi fost încă decât un vis al oltenilor din toată lumea. Cum a readus echipa la viață, câți bani a băgat din propriul buzunarși care sunt planurile de viitor aflați în exclusivitate din revista FANATIK 777 pe iunie-iulie!

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Copilul-minue al fotografiei „trage în poze” pe CFR Cluj

Are 19 ani și lucrează la din clasa a IX-a. Colaborează cu Getty Images, a câștigat Premiul Petru Fuchs al presei sportive române și s-a clasat în top pe Europa la AIPS Sport Media Awards și a fost remarcat de celebrul Fabrizio Romano. Atenție: toate înainte de a împlini 20 de ani! Nu a urmat nicio școală de fotografie. A început la meciurile de juniori ale prietenilor lui. Cine este și cum a ajuns aici aflați în exclusivitate din revista FANATIK 777 pe iunie-iulie!

Cea mai bună jucătoare de fotbal-tenis este din România!

Supranumită „Messi de România”, este campioană mondială și europeană en-titre. A început să joace de la 10 ani, la 12 era deja în anturajul echipei naționale. Este un fenomen, în ciuda unor accidentări grave care au ținut-i mult timp pe marginea terenului. O poveste de viață între agonie și extaz, în exclusivitate în revista FANATIK 777 pe iunie-iulie!

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Raluca Hogyes: „Cred că am fost «condamnată» să ajung în fața camerelor. Şi-mi accept «sentința» cu mare plăcere!”

Frumoasa a revenit pe „sticla” după 8 ani de „civilie” alături de – ce pereche „Hollywood” fac cei doi! Ce a făcut în acest timp, ce vrea să facă în continuare,dar și cu ce se ocupă acum fostul fundaș de la FCSB, aflați, în exclusivitate, din revista FANATIK 777 pe iunie-iulie!

„Statuia” de la Guadalajara – interviu emoționant cu Emeric Dembrovschi despre Mondialul din Mexic 1970

După despărțirea de pe 7 aprilie, Emeric Dembrovschi, , Rică Răducanu și Liță Dumitru au rămas singurii supraviețuitori ai primei „Generații de Aur” a naționalei nostre, care se lupta de la egal la egal în 1970 cu una dintre cele mai puternice naționale din istoria fotbalului. Amintirile sale emoționante le găsiți, în exclusivitate, în revista FANATIK 777 pe iunie-iulie!

Croata Ivana Knöll a cîștigat deja titlul: cea mai sexy fană a Cupei Mondiale

Nicio Cupă Mondială fără „KnöllDoll”! Cea mai fierbinte, hot, chaude, quente suporteră a naționalei Croației și-a anunțat deja planurile pentru cel mai prestigios eveniment sportiv al anului. Aflați programul Ivanei Knöll în turneul din Mexic, SUA și Canada numai din revista FANATIK 777 pe iunie-iulie!

ATENȚIE! Sunt numai CÂTEVA dintre subiectele din revista FANATIK 777 pe iunie-iulie! Așa că, nu ratați revista FANATIK 777 pe iunie-iulie că nici nu știți ce pierdeți! Dezvăluiri șocante, analize profesionale, interviuri inedite, povești neștiute, EXCLUSIVITĂȚI!

Editoriale de nota 10 într-o revistă de nota 10!

Oferta editorială generoasă din cele 100 de pagini ale revistei FANATIK 777 pe iunie-iulie este pigmentată cu editorialele „ascuțite” semnate de Horia Ivanovici – „O super-favorită, cu cine țin eu și cine ar putea fi surpriza CM 2026” , Cristi Coste – „Cum a prins FCSB la potou euro-careul de ași” și Silviu Ghering – „PCH a greșit: «câinii» au nevoie de iubire becondiționată”.

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Ține minte 5 cuvinte… și două numere: , excelență, glossy, 100 de pagini, 20 de lei. Altfel spus, tot în… 5 cuvinte: calitate, seriozitate, adevăr, senzație, emoție! De fapt nu emoție, ci… emoții, multe emoții!

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