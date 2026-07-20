Revista Fanatik 778! Ilie Năstase la 80 de ani. 50 de ani de la 10-le Nadiei. Analiza SuperLigii plus POSTER GRATUIT cu programul complet

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A apărut revista 778 pe iulie-august! Nu ratați un interviu-eveniment cu Ilie Năstase la împlinirea vârstei de 80 de ani! Dar nici povestea primului 10 din istoria gimnasticii, obținut de Nadia Comăneci în urmă cu exact 50 de ani!

La mulți ani, Ilie Năstase!

Primul număr 1 mondial din istoria tenisului își deapănă amintirile în . Interviu de neratat cu Ilie Năstase, rebel și la 80 ani! Află din numărul 778 al revistei cine l-a învățat să-și facă nod la cravată, ce i-a reproșat în față Nicolae Ceaușescu, de ce i-a luat câinele lui Jean-Paul Belmondo, cum a ajuns să candideze la Primărie, ce pensie are și unde ar vrea… să fie îngropat.

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Plus povești de familie, înțepături pentru șeful banilor din România, amintiri fabuloase din cariera de jucător, când și cum a descoperit-o pe Simona Halep și multe, multe altele. Dezvăluite de inegalabilul Nasty!

50 de ani de „Zeița de la Montreal”

Și dacă Ilie Năstase împlinește 80 de ani, „Zeița de la Montreal” face 50! Nu, nu . Pentru că ea avea 14 ani când s-a „născut” „Zeița de la Montreal”, la Jocurile Olimpice din 1976, atunci când a dat tabela de scor peste cap și a schimbat istoria pentru totdeauna. Primul 10 din gimnastică! De fapt, primul 1.00, pentru că doar atât a putut să arate tabela de atunci, când nimeni nu-și putea imagina că perfecțiunea există. Și de atunci poartă numele Nadia Comăneci.

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Află toată povestea celei mai cunoscute gimnaste din lume! Ce spune Nadia însăși despre acel prim 10. Relația complicată cu familia Ceaușescu în plin regim comunist. Cum a ajuns de la Onești până în Parlamentul European pentru a fi omagiată așa cum merită.

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SuperLiga Show

Cu ce alte articole în exclusivitate vă puteți delecta în revista 778 pe iulie-august? Analiza principalelor șase favorite la titlu în SuperLiga. Care sunt argumentele Craiovei, unde plusează FCSB, următorul pas al lui Dinamo, ghinionul lui U Cluj, cine întruchipează speranța la Rapid și ce înseamnă rețeta portugheză la CFR Cluj.

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Plus cotele pentru câștigarea campionatului, de unde poate să apară surpriză în play-off și care sunt echipele condamnate să lupte pentru evitarea retrogradării. Și pentru ca tabloul „SuperLiga 2026-2027” să fie complet, cu 778 primești GRATUIT și un poster cu programul sezonului regular. Toate cele 30 de etape! Pregătește-ți pixul, ca să treci scorul de la fiecare meci!

Doctorul de Mondiale și pozele de milioane

Pe scurt, iată în continuare doar câteva subiecte din revista 778 pe iulie-august, pe care o puteți găsi acum la orice punct de difuzare a presei. Nu ratați o lectură fascinantă!

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De Emil Matei, probabil, n-ai auzit niciodată. E un medic chirurg român care i-a avut pe masa de operație pe Bill Clinton și David Letterman! „Ok, și care e legătura cu sportul? Că e revistă de sport!”, vei spune. Și ți-am putea răspunde că i-a schimbat un rinichi starului NBA Alonzo Mourning.

Poate nici asta nu te va impresiona… Dar dacă îți spunem că omul ăsta iubește sportul mai mult decât oricine? Că are mai multe meciuri de Mondial decât Maradona pe teren? Că a văzut cinci Mondiale, 3 Europene, două Olimpiade, Copa America, finale de Champions League? Și asta doar la fotbal. Pentru că domnul doctor merge și la rugby, și la tenis, și la multe altele. Parcă ai vrea să afli mai multe. Ce-l face să-și planifice concediile funcție de competițiile sportive. Cu cine ține în fotbalul de la noi. Toate astea le poți afla chiar de la Emil Matei, într-un interviu exclusiv .

Și dacă domnul doctor a cheltuit o avere ca să-și urmeze hobby-ul, îți prezentăm și varianta opusă: hobby-ul care îți poate aduce o avere: cardurile cu sportivi. Îți aduci aminte de „surprizele” de la gumele de mestecat? Astea sunt mai tari și au explodat în ultimii ani. Anul trecut s-a vândut cel mai scump din istorie. Cu aproape 13.000.000 de dolari! Vrei să vezi cum stă treaba cu cardurile astea? Ia 778 de la orice punct de presă!

Gordon Ramsay, CHEF de fotbal

Tot în numărul 778 al revistei ai un articol cu CHEF de fotbal. Gordon Ramsay, bucătarul înstelat de Michelin, care a jucat fotbal cu Maradona, Zidane, a mâncat cu Pele și e prieten cu David Beckham. Fotbalul i-a plăcut mereu, iar din afli de ce nu a putut să joace, să devină profesionist și astfel să ia calea bucătăriei.

Avem și editoriale de nota 10 într-o revistă de nota 10! Avem și garajul impresionant al lui Erling Haaland. Și te lăsăm pe tine să descoperi ce mai avem. Doar în numărul 778 al revistei .

Te așteaptă acum în toate punctele de difuzare a presei! NU RATA posterul-cadou cu programul complet al sezonului regular al GRATUIT cu revista 778 pe iulie-august!

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