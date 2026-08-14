Revista Fanatik 779! Lecții de viață cu Teodora Stoica, chipul nevăzut al lui Alberto Soro sau Harta Diasporei cu cei peste 250 de viitori „tricolori”

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A apărut numărul 779 al revistei FANATIK, pe august-septembrie! 84 de pagini glossy de cea mai bună calitate. Un număr cu totul și cu totul special, în care veți găsi analize, reportaje, povești, interviuri exclusive sau pictoriale fierbinți… Toate acestea, doar în noul număr al revistei FANATIK, disponibil acum la punctele de difuzare a presei din întreaga țară.

A apărut numărul 779 al revistei glossy FANATIK! Lecții de viață cu Teodora Stoica, fiica managerului general de la FCSB

Așteptarea a luat sfârșit! Noul număr al revistei FANATIK (779), pe august-septembrie, este acum disponibil la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară. Un număr de excepție, în care managerul general de la FCSB. O discuție sinceră despre fricile pe care le-a depășit în viață, relația specială cu tatăl său, marele vis, dar și despre momentele mai puțin plăcute din mediul online.

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Și ăsta e doar începutul… Pentru că în cele 84 de pagini de lux ale revistei glossy FANATIK veți găsi multe alte subiecte captivante, pe care le veți citi pe îndelete, cu… sufletul la gură. Dar să lăsăm suspansul deoparte și să vă prezentăm, pe scurt, doar câteva dintre ele.

Spaniolul Alberto Soro este unul dintre jucătorii cei mai în formă ai lui Dinamo în acest început de sezon, cu goluri și pase de gol. Mijlocașul de 27 de ani, cumpărat la 20 de ani de gigantul Real Madrid, a discutat cu FANATIK, în răcoarea cantonamentului de la Săftica. Am vorbit despre el, despre Dinamo, despre fotbalul spaniol, despre viață, carieră, despre România. Faceți o pauză de câteva minute și citiți în numărul 779 al revistei confesiunea și sfaturile unui jucător care nu ia ochii la prima vedere, dar vine din țara și fotbalul care dă campioana europeană și mondială la zi! Toți avem numai de învățat de la el!

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Harta Diasporei, doar în numărul 779 al revistei FANATIK. Peste 250 de viitori „tricolori”, crescuți în 23 de țări

Fotbalul românesc se adapă tot mai mult cu jucători născuți și crescuți dincolo de granițe. Copiii diasporei se formează în marile academii ale Europei și pot deveni viitorul naționalei României. Granițele țării au încetat de mult să mai definească fotbalul românesc. O parte importantă a viitorului său crește în Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Anglia, Statele Unite sau Canada. FANATIK a realizat o documentare gigant, cu peste 250 de copii plecați din România alături de părinți, jucători născuți în familii românești stabilite de mult timp în străinătate și puști care au învățat să rostească primele cuvinte într-o limbă, dar ar putea cânta imnul țării într-o alta. Să sperăm că va fi limba română!

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Povești neștiute din vestiarul lui Real Madrid, cel mai mare club din lume, dezvăluite de Mario Fasie, un influencer care se plimbă zilnic printre starurile Mbappe, Vinicius, Bellingham sau Curtois. Cu ajutorul proiectului Erasmus, ce oferă posibilitatea studenților de a studia în străinătate, Mario a reușit să petreacă un an întreg la Madrid și a fost la zeci de meciuri ale „los blancos” pe prestigiosul Bernabeu, dar și în deplasare, s-a întâlnit cu vedetele actuale, dar și cu legendele clubului, și și-a format amintiri de neuitat, pe care le puteți citi în numărul 779 al revistei FANATIK.

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Lucian Bute este al treilea campion mondial în boxul profesionist pe care l-a avut România, după Mihai Leu şi Leonard Doroftei. Ajuns la 46 de ani, acolo unde a donat mai multe obiecte din colecţia personală. Cu această ocazie, fostul mare boxer român şi-a spus povestea carierei într-un interviu amplu pentru numărul 779 al revistei FANATIK, acordat chiar în muzeu, unde se află o copie a „Columnei lui Traian”.

Iată doar câteva motive ca să nu ratați o lectură fascinantă! Nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă nu citiți noul număr 779, pe august-septembrie, al revistei premium FANATIK! Vă așteaptă acum în toate punctele de difuzare a presei 84 de pagini de lux!

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