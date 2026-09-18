Revista Fanatik 780! Interviu Premium cu Denis Drăguș, omul de un milion de euro al lui Gigi Becali, harta politică a peluzelor și clipul cu care Sydney Sweeney a înnebunit mapamondul

ADVERTISEMENT

A apărut numărul 780 al revistei FANATIK, pe septembrie-octombrie! 84 de pagini glossy de cea mai bună calitate. Un număr cu totul și cu totul special, în care veți găsi analize, reportaje, povești, interviuri exclusive sau pictoriale fierbinți… Toate acestea, doar în noul număr al revistei FANATIK, disponibil acum la punctele de difuzare a presei din întreaga țară.

A apărut numărul 780 al revistei glossy FANATIK! Interviu Premium cu Denis Drăguș, jucătorul de la FCSB căruia Gigi Becali îi dă cel mai mare salariu din fotbalul românesc

Așteptarea a luat sfârșit! Noul număr al revistei FANATIK (780), pe august-septembrie, este acum disponibil la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară. Un număr cu adevărat excepțional, în care veți putea savura un Interviu Premium, primul de la revenirea în țară, acordat de Aflați în exclusivitate motivul pentru care a acceptat să se transfere la FCSB, și care au fost ultimele sfaturi pe care i le-a dat regretatul Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist s-a stins din viaţă pe 21 octombrie 2018, dar „Minunea Blondă” va trăi veşnic în inimile fanilor care l-au adulat. Revista FANATIK vă prezintă 10 borne din viaţa unuia dintre cei mai buni fotbalişti din istoria fotbalului românesc, dar și un portret complet realizat de Sandu Boc, fostul său coleg și colaborator de la Universitatea Craiova.

Povești de viață impresionante în noul număr al revistei FANATIK: primul lider al galeriei lui Dinamo și „Forrest Gump de România”

Mihai Raportaru este unul dintre cei mai vechi și mai respectați suporteri din istoria lui Dinamo. Primul lider al galeriei „câinilor” aproape se confundă cu istoria clubului pe care îl iubește mai mult decât orice pe lumea asta. Ajuns la 76 de ani, se confruntă cu probleme serioase de sănătate și a fost internat la Spitalul Oncolologic Fundeni. Însă dragostea e mai presus decât orice boală, mai ales când ai Dinamo în ADN. Sau FCD în ADN, cum sună celebra butadă alb-roșie. Citiți doar în numărul 780 al revistei FANATIK un interviu emoționant în care Mihai Raportaru vorbește din postura fanaticului care merge pe stadion din 1963, când venea singur de la Naipu de Giurgiu la meciurile „alb-roșiilor”.

ADVERTISEMENT

Tot noul număr al revistei FANATIK (780) vă dezvăluie și povestea lui Radu Restivan, „Forrest Gump de România”, un om simplu, sedentar, care s-a transformat într-un sportiv de anduranță. La 38 de ani, a reușit să termine una dintre cele mai dure și populare curse de ultramaraton din lume: Ultra Trail Du Mont Blanc. Pe parcursul a 180 de kilometri și 10.000 m diferență pozitivă de nivel, s-a confruntat cu limitele fizice și mentale, și-a testat reziliența, voința și pasiunea pentru sport până la extrem. Cum a reușit totuși să ajungă aici și să lanseze două filme din experiențele prin care a trecut? Aflați doar din numărul 780 al revistei FANATIK, disponibil acum la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară.

ADVERTISEMENT

Harta politică a peluzelor din Europa! Citiți în noul număr al revistei FANATIK (780) o analiză amplă a modului cum au ajuns în tribune comunismul și fascismul, antifascismul și naționalismul, separatismul, religia și lupta dintre clase sociale. Uneori politica a intrat pe stadion din stradă. Alteori stadionul a devenit el însuși un loc în care se făcea politică. De la Livorno și Lazio la Celtic și Rangers, de la St. Pauli la Legia Varșovia sau de la Barcelona și Athletic Bilbao până la Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Steaua și Rapid, peluzele Europei încă poartă urmele istoriei continentului. Unele sunt evidente. Altele stau ascunse în culori, steaguri, cântece și rivalități transmise din generație în generație.

ADVERTISEMENT

Revista FANATIK v-o prezintă pe celebra actriță Sydney Sweeney, care a înnebunit mapamondul cu un clip controversat

Cu doar câteva zile înainte de a împlini vârsta de 29 de ani, actrița americană a apărut aproape goală într-un o reclamă a companiei Novig, o platformă americană de prediction markets axată exclusiv pe sporturi. Îmaginile „fierbinți” în care Sweeney apare aproape sau complet goală (în unele cadre), acoperită strategic doar cu echipament sportiv, mingi de fotbal american, baschet, fotbal, rachete de tenis, crose de hochei sau pernițe de umăr au înnebunit mapamondul și pot fi văzute în noul număr la revistei FANATIK (780), aflat acum pe piață.

Iată doar câteva motive ca să nu ratați o lectură fascinantă! Nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă nu citiți noul număr 780, pe septembrie-octombrie, al revistei premium FANATIK! Vă așteaptă acum în toate punctele de difuzare a presei 84 de pagini de lux!

ADVERTISEMENT