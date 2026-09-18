Sport

Revista Fanatik 780! Interviu Premium cu Denis Drăguș, omul de un milion de euro al lui Gigi Becali, harta politică a peluzelor și clipul cu care Sydney Sweeney a înnebunit mapamondul

Noul număr al revistei glossy Fanatik (780), pe septembrie-octombrie, este acum pe piață și în el puteți citi interviuri și reportaje exclusive sau povești de viață emoționante.
FANATIK
18.09.2026 | 07:49
Revista Fanatik 780 Interviu Premium cu Denis Dragus omul de un milion de euro al lui Gigi Becali harta politica a peluzelor si clipul cu care Sydney Sweeney a innebunit mapamondul
SPECIAL FANATIK
Căutați la punctele de difuzare a presei numărul 780 al revistei FANATIK. E plin de surprize și în el veți găsi analize, reportaje, povești, interviuri exclusive sau pictoriale fierbinți. Foto: colaj Fanatik
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A apărut numărul 780 al revistei FANATIK, pe septembrie-octombrie! 84 de pagini glossy de cea mai bună calitate. Un număr cu totul și cu totul special, în care veți găsi analize, reportaje, povești, interviuri exclusive sau pictoriale fierbinți… Toate acestea, doar în noul număr al revistei FANATIK, disponibil acum la punctele de difuzare a presei din întreaga țară.

A apărut numărul 780 al revistei glossy FANATIK! Interviu Premium cu Denis Drăguș, jucătorul de la FCSB căruia Gigi Becali îi dă cel mai mare salariu din fotbalul românesc

Așteptarea a luat sfârșit! Noul număr al revistei FANATIK (780), pe august-septembrie, este acum disponibil la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară. Un număr cu adevărat excepțional, în care veți putea savura un Interviu Premium, primul de la revenirea în țară, acordat de Denis Drăguș, jucătorul căruia Gigi Becali îi plătește anual un salariu de un milion de euro! Aflați în exclusivitate motivul pentru care a acceptat să se transfere la FCSB, cum va reacționa când va fi schimbat la pauză de patron și care au fost ultimele sfaturi pe care i le-a dat regretatul Mircea Lucescu.

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dragus fanatik 780
„One million euro, baby!”. Interviu premium cu Denis Drăguș, fotbalistul cu cel mai mare salariu din Liga 1

Pe 8 septembrie, Ilie Balaci ar fi trebuit să împlinească 70 de ani. Fostul mare fotbalist s-a stins din viaţă pe 21 octombrie 2018, dar „Minunea Blondă” va trăi veşnic în inimile fanilor care l-au adulat. Revista FANATIK vă prezintă 10 borne din viaţa unuia dintre cei mai buni fotbalişti din istoria fotbalului românesc, dar și un portret complet realizat de Sandu Boc, fostul său coleg și colaborator de la Universitatea Craiova.

Povești de viață impresionante în noul număr al revistei FANATIK: primul lider al galeriei lui Dinamo și „Forrest Gump de România”

Mihai Raportaru este unul dintre cei mai vechi și mai respectați suporteri din istoria lui Dinamo. Primul lider al galeriei „câinilor” aproape se confundă cu istoria clubului pe care îl iubește mai mult decât orice pe lumea asta. Ajuns la 76 de ani, se confruntă cu probleme serioase de sănătate și a fost internat la Spitalul Oncolologic Fundeni. Însă dragostea e mai presus decât orice boală, mai ales când ai Dinamo în ADN. Sau FCD în ADN, cum sună celebra butadă alb-roșie. Citiți doar în numărul 780 al revistei FANATIK un interviu emoționant în care Mihai Raportaru vorbește din postura fanaticului care merge pe stadion din 1963, când venea singur de la Naipu de Giurgiu la meciurile „alb-roșiilor”.

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mihai raportaru fanatik 780
Mihai Raportaru, suporterul care are Dinamo în AND

Tot noul număr al revistei FANATIK (780) vă dezvăluie și povestea lui Radu Restivan, „Forrest Gump de România”, un om simplu, sedentar, care s-a transformat într-un sportiv de anduranță. La 38 de ani, a reușit să termine una dintre cele mai dure și populare curse de ultramaraton din lume: Ultra Trail Du Mont Blanc. Pe parcursul a 180 de kilometri și 10.000 m diferență pozitivă de nivel, s-a confruntat cu limitele fizice și mentale, și-a testat reziliența, voința și pasiunea pentru sport până la extrem. Cum a reușit totuși să ajungă aici și să lanseze două filme din experiențele prin care a trecut? Aflați doar din numărul 780 al revistei FANATIK, disponibil acum la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară.

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radu restivan fanatik 780
Povestea lui Radu Restivan, „Forrest Gump de România”

Harta politică a peluzelor din Europa! Citiți în noul număr al revistei FANATIK (780) o analiză amplă a modului cum au ajuns în tribune comunismul și fascismul, antifascismul și naționalismul, separatismul, religia și lupta dintre clase sociale. Uneori politica a intrat pe stadion din stradă. Alteori stadionul a devenit el însuși un loc în care se făcea politică. De la Livorno și Lazio la Celtic și Rangers, de la St. Pauli la Legia Varșovia sau de la Barcelona și Athletic Bilbao până la Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Steaua și Rapid, peluzele Europei încă poartă urmele istoriei continentului. Unele sunt evidente. Altele stau ascunse în culori, steaguri, cântece și rivalități transmise din generație în generație.

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peluze fanatik 780
„Distribuția politică” a suporterilor din peluzele fotbalului european

Revista FANATIK v-o prezintă pe celebra actriță Sydney Sweeney, care a înnebunit mapamondul cu un clip controversat

Sydney Sweeney a aprins din nou internetul! Cu doar câteva zile înainte de a împlini vârsta de 29 de ani, actrița americană a apărut aproape goală într-un o reclamă a companiei Novig, o platformă americană de prediction markets axată exclusiv pe sporturi. Îmaginile „fierbinți” în care Sweeney apare aproape sau complet goală (în unele cadre), acoperită strategic doar cu echipament sportiv, mingi de fotbal american, baschet, fotbal, rachete de tenis, crose de hochei sau pernițe de umăr au înnebunit mapamondul și pot fi văzute în noul număr la revistei FANATIK (780), aflat acum pe piață.

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Sydney Sweeney e sexy și rea!

Iată doar câteva motive ca să nu ratați o lectură fascinantă! Nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă nu citiți noul număr 780, pe septembrie-octombrie, al revistei premium FANATIK! Vă așteaptă acum în toate punctele de difuzare a presei 84 de pagini de lux!

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  • 20 de lei costă revista glossy FANATIK, pe care o puteți găsi acum la toate punctele de difuzare a presei. 84 de pagini glossy, caracterizate pe scurt în 5 cuvinte: calitate, seriozitate, adevăr, senzație, emoție!
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A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
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