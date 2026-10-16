Revista Fanatik 781 vă oferă volumul „Cei 33” – cea mai nouă carte de fotbal a lui Marcel Pușcaș! Interviu Premium cu Danny Armstrong și povestea românului care a întemeiat Jocurile Olimpice

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A apărut numărul 781 al revistei FANATIK, pe octombrie-noiembrie! 84 de pagini glossy de cea mai bună calitate. Un număr cu totul și cu totul special, în care veți găsi analize, reportaje, povești, interviuri exclusive sau pictoriale fierbinți… Și, surpriză! Împreună cu revista veți primi și volumul „Cei 33 – Regii, prinții și minunile fotbalului românesc”, cea mai nouă carte despre sportul-rege autohton, scrisă de Marcel Pușcaș. Acum la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară!

A apărut numărul 781 al revistei glossy FANATIK! Interviu Premium cu Danny Armstrong, jucătorul momentului în SuperLiga

Așteptarea a luat sfârșit! Noul număr al revistei FANATIK (781), pe octombrie-noiembrie, este acum disponibil la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară. Un număr cu adevărat excepțional, în care veți putea savura un Aflați toate secretele liderului Dinamo, promisiunea pe care mijlocașul scoțian le-o face fanilor, cum demontează eticheta de „bad-boy” care i s-a pus de la venirea în România și cum s-a acomodat cu viața din București.

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gălăgios, imprevizibil, mereu gata să provoace, să ofere spectacol și să transforme fiecare apariție într-un show. Într-un interviu tulburător pe care îl puteți savura în numărul pe octombrie-noiembrie la revistei FANATIK (781), el a lăsat pentru câteva momente personajul deoparte și a vorbit despre o adolescență în care a plecat din România „de foame”, despre familie, singurătate, hate, bani sau scabdaluri.

Și nu uitați! Doar cu numărul 781 al revistei FANATIK veți primi și cartea „Cei 33 – regii, prinții și minunile fotbalului românesc” scrisă de cunoscutul om de fotbal Marcel Pușcaș. Hagi, Dobrin sau Balaci? Cine a fost cel mai mare? Descoperiți care au fost cei mai buni jucători români din istorie într-un volum despre fotbalul nostru care va da naștere la multe controverse și care vă va ține cu sufletul la gură de la prima până la ultima filă.

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Povestea incredibilă a românului Evanghelie Zappa, adevăratul întemeietor al Jocurilor Olimpice, doar în numărul 781 al revistei Fanatik

Dacă ar fi să întrebăm 10 oameni pe stradă cine este Evanghelie Zappa, cu siguranță am primi reacții confuze și mulți umeri ridicați în semn de necunoaștere. Ei bine, acest român a fost cel care a organizat, în 1859, prima ediție a Jocurilor Olimpice în Grecia după cele din Antichitate. Chiar și înaintea lui Pierre de Coubertin. Citiți în numărul 781 al revistei FANATIK un reportaj tulburător din satul Broșteni, județul Ialomița, unde „adevăratul părinte al Jocurilor Olimpice moderne” își doarme somnul de veci.

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Tot în noul număr al revistei FANATIK (781), disponibil acum la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară, puteți afla cum arată „fabrica” unde se nasc următorii portari ai echipei naționale. pregătește viitorii goalkeeperi ai României la Academia pe care a înființat-o la marginea Bucureștiului. Cum arată o zi de antrenament, ce sfaturi prețioase de viață le dă celor carea visează să-i calce într-o zi pe urme, dar și alte dezvăluiri interesante, citiți doar în revista FANATIK pe octombrie-noiembrie.

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Cu salarii de milioane de euro, starurile fotbalului mondial colecţionează maşini de lux sau vile impunătoare. Însă unii dintrei ei au ales să se îndrepte spre hobby-uri ciudate sau mai puţin obişnuite pentru un fotbalist. Cine este jucătorul care e înnebunit după cursele de cămile, cine a făcut o pasiune din colecţionarea de peşti piranha, cine e înnebunit după Bingo şi cine a ajuns să înveţe să cânte la tobe de la un muzician celebru, aflați doar din numărul 781 al revistei FANATIK.

Iată doar câteva motive ca să nu ratați o lectură fascinantă! Nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă nu citiți noul număr 781, pe octombrie-noiembrie, al revistei premium FANATIK! Vă așteaptă acum în toate punctele de difuzare a presei 84 de pagini de lux! În plus, împreună cu revista veți primi și volumul „Cei 33 – Regii, prinții și minunile fotbalului românesc”, cea mai nouă carte despre sport scrisă de Marcel Pușcaș.

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