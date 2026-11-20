ADVERTISEMENT

A apărut numărul 782 al revistei FANATIK, pe noiembrie-decembrie! 84 de pagini glossy de cea mai bună calitate. Un număr cu totul și cu totul special, în care veți găsi analize, reportaje, povești, interviuri exclusive sau pictoriale fierbinți… Toate acestea, doar în noul număr al revistei FANATIK, disponibil acum la punctele de difuzare a presei din întreaga țară.

A apărut numărul 782 al revistei glossy FANATIK! Totul despre lupta secolului în box între Tyson Fury și Anthony Joshua

Așteptarea a luat sfârșit! Noul număr al revistei FANATIK (782), pe noiembrie-decembrie, este acum disponibil la toate punctele de difuzare a presei din întreaga țară. Un număr cu adevărat excepțional, în care veți putea afla totul despre așteptat cu sufletul la gură de o lume întreagă. 10 ani de rivalitate fără limite, orgolii și sute de milioane de euro puse în joc pentru a afla cine este „noul rege” al Marii Britanii.

ADVERTISEMENT

Tot în numărul 782 al revistei FANATIK aveți posibilitatea să citiți un E păcat însă ca lumea fotbalului românesc să nu afle cine este agentul FIFA român care tocmai s-a cocoțat pe primul loc cu cel mai bănos transfer făcut all-time. Balmoș l-a dus pe Zadok Yohanna, un nigerian de 19 ani, de la AIK Solna la Brighton, în Premier League. 28 de milioane de euro plus încă două bonusuri! Iar povestea sa este una neobișnuită: de la fanul lui U Cluj interzis pe stadioane de Legea Dragomir la actualul agent FIFA, cu drumuri din Africa în Marea Britanie, via Cluj.

Gabriel Mardarasevici, un afacerist ieșean cu o avere de 40 de milioane de euro, a devenit campion mondial la judo la vârsta de… 60 de ani! Descoperiți în numărul 782 al revistei FANATIK, disponibil acum la toate punctele de difuzare a presei, fabuloasa poveste de viață a celui care are multe borne interesante, între care se numără și lupte cu Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu pe tatami, amintiri de la lotul național de judo cu Zoltan Teszari, patronul Digi, sau întâlniri cu oameni importanți ai planetei.

ADVERTISEMENT

Delectați-vă în numărul 782 al revistei FANATIK cu Top 10 cele mai „fierbinți” prezentatoare tv

Mara Vasilescu, sora prin alianță a a trăit unul dintre cele mai importante momente ale carierei. Tânăra de doar 18 ani a debutat în Divizia A1 la volei, ca titulară la Rapid, într-un meci spectaculos cu Medicina Târgu Mureș, scor 2-3. Care este mare său vis, cum se înțelege cu jucătorul Fiorentinei și ce sfaturi primește de la acesta, aflați doar citind reportajul din numărul 782 al revistei FANATIK.

ADVERTISEMENT

Fie că este vorba de cele mai puternice campionate din Europa, fie că ne uităm la Champions League sau la diferite gale dedicate fotbalului, divele nu au cum să lipsească de pe micul ecran. A devenit o obișnuință ca în studiourile TV, la marginea gazonului ca reportere sau gazde ale unor evenimente importante să fie, pe lângă nume mari ale sportului rege, și femei care prin simpla lor prezență încing atmosfera. Iar în numărul pe noiembrie-decembrie al revistei FANATIK (782) vă ivităm să descoperiți un care ne încântă săptămână de săptămână la televizor cu aparițiile lor uluitoare.

ADVERTISEMENT

Iată doar câteva motive ca să nu ratați o lectură fascinantă! Nici nu vă închipuiți ce pierdeți dacă nu citiți noul număr 782, pe noiembrie-decembrie, al revistei premium FANATIK! Vă așteaptă acum în toate punctele de difuzare a presei 84 de pagini de lux!