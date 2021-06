Revista SuperEuro, lansată în prima agenție premium de pariuri din București! Nume uriașe din fotbal prezente la eveniment

SuperEuro, cea mai tare revistă glossy dedicată Euro 2020, este pe piață. Editată de FANATIK în colaborare cu Superbet, We Love Sport și FourFourTwo, .

ADVERTISEMENT

Revista SuperEuro a luat naștere la inițiativa „părinților” Vlastimir Vukadinovic (Superbet) – Horia Ivanovici (Fanatik).

Revista SuperEuro, lansată în prima agenție premium de pariuri din București!

A fost un eveniment fastuos organizat de Superbet, care a inaugurat prima agenție premium de pariuri din București. Un local elegant, în care pasionații de pariuri și jocuri de noroc pot urmări și paria pe meciurile de la Euro 2020, relaxându-se cu o halbă de bere sau un pahar de vin.

Este un nou concept în România în care clienții se pot delecta urmărind pe ecrane uriașe evenimentele importante din sport, pot lua masa în local, fără să piardă nicio secundă din acțiunea de la turneul final.

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu și Bogdan Stelea au lăudat noul concept!

Ambasadorii Superbet prezenți la inaugurare, printre care se numără Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu sau Bogdan Stelea, au lăudat conceptul, spunând că este un local foarte relaxant în care oamenii pot avea o experiență de pariere foarte plăcută.

Pentru amatorii de jocuri de noroc, agenția a pregătit câteva aparate de tip slot machine de ultimă generație și diverse jocuri de loterie în cadrul localului situat în nordul Bucureștiului lângă Romexpo.

ADVERTISEMENT

Pleiadă de vedete din lumea sportului la eveniment!

Evenimentul a început cu lansarea revistei SuperEuro, editată de FANATIK în colaborare cu Superbet, We Love Sport și FourFourTwo. Antrenori, sportivi și ziariști de top au luat parte la un proiect nemaivăzut până acum în România, rezultatul fiind 164 de pagini glossy de o calitate excepțională despre Campionatul European care stă să înceapă.

ADVERTISEMENT

Relaxarea a fost cuvântul de ordine la evenimentul organizat de Superbet. O pleiadă de vedete din lumea sportului au participat la inaugurarea localului situat la parterul clădirii City Gate South Tower de la Piața Presei Libere: Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Gică Craioveanu, Florin Răducioiu, Cătălin Moroșanu, Benny Adegbuyi, Ana Maria Popescu, Daniel Pancu și Mihai Leu.

ADVERTISEMENT

Starurile și-au ales favoriții la Euro: “Am prins cota 7,00, mă îmbogățesc dacă o să câștige”

Unii dintre ei au făcut și predicții pentru Campionatul European, ba mai mult, au recunoscut că au plasat deja pariurile. Cătălin Moroșanu merge pe mâna Angliei. În discuția cu jurnaliștii, fostul luptător K1 a declarat:

“Am pariat deja pe Anglia. Am biletul la mine în buzunar. Îmi plac echipele agresive, bătăioase și cred că Anglia are o șansă bună anul acesta. Am prins cota 7,00, mă îmbogățesc dacă o să câștige”, a spus Moroșanu.

Ilie Dumitrescu a fost solicitat la poze și autografe și a semnat și câteva tricouri pe barul unde participanții la eveniment serveau un pahar de vin, un cocktail sau o halbă de bere. Au fost destule opțiuni fără alcool și pentru cei care au venit cu mașina la eveniment.

ADVERTISEMENT

“Mister” Ilie merge pe Anglia: “Fotbalul englez a avut cele mai importante competiții la nivel de club”

Întrebat despre un pronostic la Campionatul European, Ilie Dumitrescu spune că merge pe mâna Angliei: “Se simte emulația acestui eveniment din București. Fotbalul englez a avut cele mai importante competiții la nivel de club. Chelsea – Manchester City în Champions League, Manchester United a jucat finala din Europa League”

Pentru fostul mare portar al echipei naționale, Bogdan Stelea, favorita întrecerii europene rămâne Franța: “Este o echipă care îmi place cum joacă și cred că este cea mai puternică în toate compartimentele”, a fost predicția fostului portar al echipei naționale.

“Grande” Craioveanu, emoții cu Spania: “Este o mică problemă. Soția lui Busquets a fost pozitivă la COVID și nu i-a spus”

“Grande” Gică Craioveanu susține că favorita lui, Spania, scârțâie din cauza problemelor cu noul coronavirus și consideră Franța și Anglia principalele favorite: “Sunt suporter Spania, sunt de 27 de ani plecat. Dar este o mică problemă. Soția lui Busquets a fost pozitivă la COVID și nu i-a spus.

Acum, pe lângă el, se pare că mai sunt și alți jucători pozitivi la COVID. O să influențeze foarte mult evoluția echipei la turneul final. Favoritele, în ordine: Franța, Anglia și Spania”.

Răducioiu nu are încredere în Italia: “Cred că se va opri prin sferturi”

, chiar dacă susține “Squadra Azzurra”, vede Belgia principala favorită de la Euro 2020: “Îmi place foarte mult Belgia. Îmi place de Lukaku, de Curtois în poartă. Au apărare solidă, îmi place foarte mult. Sunt multe echipe puternice.

Sufletește vorbind, Italia poate să deranjeze mai mult. Roberto Mancini a făcut o treabă foarte bună cu o echipă tânără și cred că se va opri prin sferturi, pe acolo”, este predicția lui Florin Răducioiu.

După atâtea ponturi și pariuri, vedetele din sport, jurnaliștii și ceilalți oameni prezenți la eveniment s-au relaxat la un pahar de vin sau de bere urmărind un spectacol de stand up făcut de Gabriel Gheorghe și Edi Vacariu, foști concurenți la emisiunea Iumor.