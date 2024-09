Revista Taifasuri 1.001! Redescoperiți pe Ileana Stana Ionescu. Editorial Fuego. Secrete de vedete, rețete, horoscop, matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.001! Marea actriță , dincolo de strălucirea reflectoarelor. Editorial . Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.001!

A apărut revista TAIFASURI 1.001 ! Marea actriță Ileana Stana Ionescu, dincolo de strălucirea reflectoarelor. Editorial Fuego. Secrete de vedete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego din revista TAIFASURI 1.001 despre pericolul de a… judeca! Pe alții!

E foarte important, în lumea în care trăim, să spunem ce gândim, să avem curajul de a ne asuma puterea gândurilor noastre. Dar nu oricum și nu cu orice preț. Orice opinie emisă trebuie să aibă în spate un set de argumente, altfel ea este în van. Se poate transforma în răutate, în frustrare. Judecățile de valoare nu pot fi expuse chiar de oricine și nu în fiecare context. Spun asta pentru că asist la o expunere deșănțată a „părerologilor” care au impresia greșită că se pricep la toate și pot înșira cuvinte fără a le susține. Când alegem să ne spunem părerea, avem nevoie de susținerea acesteia. Trebuie să ne asumăm că și noi putem fi contestați. E firesc, nu ne poate iubi toată lumea și eu, ca artist, știu asta cel mai bine. Este și mai normal să poată exista liber-arbitru și libertate de exprimare, dar e important ca acestea din urmă să aibă logică, să aibă rațiune și să nu fie doar simple răutăți aruncate în public fără a cunoaște, fără a discerne, fără a putea măcar, la o probă contrarie, să poată fi susținute de dovezi și fapte clare. Personal, evit să…

Ce evită Fuego, aflați numai din editorialul său, în exclusivitate în numărul 1.001 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 12 septembrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă oferă revista TAIFASURI 1.001

Ileana Stana Ionescu ne-a lăsat amintirea unei mari actrițe pentru care dragostea publicului era cel mai mare premiu. Redescoperiți o viață „de film”, de aproape 88 de ani, o iubire ca „la teatru”, de 67 de ani și o carieră excepțională, de peste 60 de ani, cu lumini și umbre, numai în revista TAIFASURI 1.001!

Atenție, părinți: 7 idei pentru a face (re)adaptarea copiilor la școală mai ușoară. De la emoții la rutină, de la discuții „autentice” la „ritual” de timp petrecut împreună, implicați-vă activ în procesul educațional complex al celor mici, ghidați de sfaturile date de life coach Cătălina Tăgârță exclusiv în revista TAIFASURI 1.001!

ADVERTISEMENT

Animalele sunt „meteorologi” infailibili! De ce și care sunt manifestările care anunță schimbarea vremii, de la broaște la vrăbii, de la greieri la furnici, de la păsările de apă la… rechini, aflați numai din revista TAIFASURI 1.001!

Celebrități cu surprinzătoare preocupări artistice… secundare! Dincolo de domeniile care le-au consacrat. La ce au talente ascunse super vedete ca Maryl Streep, Sharon Stone, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Johnny Deep, Ryan Gosling sau… regele Charles al III-lea, descoperiți numai în revista TAIFASURI 1.001!

ADVERTISEMENT

Știți că plăcerea de a mânca poate fi și… sănătoasă?

Știți care este întotdeauna primul pas în lupta cu kilogramele în plus pentru scăderea în greutate?

Știți alimentele pe care le consumați în fiecare zi pentru că nu vă așteptați să fie… nesănătoase?

Știți trucuri pentru combaterea încrețirii părului în condiții de umiditate a aerului?

Știți ce este „febra leneșului” și cum se răspândește acest pericol nou care amenință Europa?

Știți care sunt marile beneficii ale masajului cu… pietre calde și reci?

Știți care sunt analgezicele naturale, mereu la îndemână, pentru cumplitele dureri de dinți și măsele?

Ei bine, aveți ocazia să aflați toate acestea – și nu numai! – NUMAI din revista TAIFASURI 1.001!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete pentru preparate faimoase cu aluat! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! NUMAI în revista TAIFASURI 1.001!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.001! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 12 septembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la orice concurs cu premii al revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!