Revista Taifasuri 1.004! Silvia Dumitrescu și Florin Ochescu, interviu exclusiv „la dublu”! Editorial Fuego! Secrete de vedete, rețete, horoscop, matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.004! Interviu exclusiv, „la dublu”, și Florin Ochescu, o familie în slujba muzicii de-o viață. , editorial 266! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.004!

A apărut revista TAIFASURI 1.004 ! Familia „muzicală” Silvia Dumitrescu și Florin Ochescu, interviu exclusiv „la dublu”! Editorial Fuego! Secrete de vedete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 266 în revista TAIFASURI 1.004 despre cât ar trebui să fim de… umani! Și nu suntem!

Nu suntem făcuți din oțel. Spun asta pentru că mulți au impresia că oamenii sunt roboți care trebuie să răspundă la comenzi, care trebuie să se încadreze în preceptele unei societăți care-i vrea „mașinării”! Greșit! Suntem umani, avem sentimente, rațiune și avem capacitatea de a discerne. Asta ne face, desigur, vulnerabili emoțional și ne supune unor teste pe care le trecem sau nu. Ideea este că nu e o tragedie să greșim. Nu e deloc revoltător sau vreo problemă dacă devenim prea sensibili, dacă plângem, dacă avem eșecuri. Cu siguranță, toate acestea ne definesc pe parcurs și ne șlefuiesc și trăirile, și deciziile pe care le vom lua pe parcurs. Suntem făcuți pentru…

Pentru ce suntem făcuți noi, oamenii… care suntem oameni… aflați numai din editorialul lui Fuego, în exclusivitate în numărul 1.004 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 3 octombrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.004

Silvia Dumitrescu și Florin Ochescu sunt de 31 de ani o familie dedicată total muzicii. Nonconformista câștigătoare a premiului 1 la Festivalul de la Mamaia în 1985 și chitaristul care a performat cu „Roșu și Negru”, „Iris”, „Sfinx” sau „Holograf” își spun poveștile vieților… de poveste într-un super-interviu exclusiv, „la dublu”, în 4 pagini din revista TAIFASURI 1.004!

Orlando Bloom, frumosul Paris din odiseea „Troia”, dezvălui dieta care îl ajută să se mențină tânăr și fermecător, deși este dependent de… dulciuri! Despre „grăsimea sănătoasă”, somn, pudre verzi, colagen, săruri, electroliți și alte „amănunte” din meniul său zilnic, aflați numai din revista TAIFASURI 1.004!

ADVERTISEMENT

Cea mai eficientă rutină de îngrijire pentru un chip perfect în ziua inegalabilă a… nunții! Cu cât timp înainte trebuie să o aplicați, ce înseamnă refacerea… de noapte și alte „secrete” vi le desecretizează revista TAIFASURI 1.004!

Haideți în Italia, la Modena, să descoperiți casa-muzeu a celui mai mare tenor din lume din toate timpurile, inegalabilul Luciano Pavarotti! Locul pe care l-a proiectat personal și în care… gătea pentru prieteni! Nu ratați o vizită fascinantă într-un univers fascinant, numai cu revista TAIFASURI 1.004!

ADVERTISEMENT

Haideți în excursie și în România, să (re)descoperiți un univers original și, de asemenea, fascinant în cosmopolitul oraș-port , poarta de intrare în , orașul cu 20 de biserici pentru 7… etnii! Două pagini cu obiective turistice din municipiul dunărean vă oferă revista TAIFASURI 1.004!

Știți unde este minunăția de lac Bucura, cel mai întins lac glaciar din România Frumoasă?

Știți cum arată tunsorile toamnei 2024?

Știți ce este terapia cu abur din plante și ce întărește aceasta?

Știți ce simptome foarte neplăcute din timpul sarcinii combat… gutuile?

Știți ce este tokofobia și ce procent de femei afectează această… teamă?

Știți ce este neuromielita optică, afecțiune care poate duce la imobilizare?

Știți cum se manifestă gripa stomacală și ce efecte severe poate avea netratată corespunzător la timp?

Știți ce este „Legea expansiunii”, drumul de la limite la succes?

Ei bine, aveți ocazia să aflați toate acestea – și nu numai! – NUMAI din revista TAIFASURI 1.004!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete inedite cu ghebe! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.004!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.004! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 3 octombrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI!

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!