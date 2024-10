Revista Taifasuri 1.008! Dor de Mihaela Runceanu... Editorial Fuego! Horoscop! Diete! Rețete! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.008! Dor și amintiri despre „vocea de înger” la 35 de ani de la dramatica plecare printre îngeri. , editorial 270! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.008!

A apărut revista TAIFASURI 1.008 ! Dor de „vocea de înger” Mihaela Runceanu… Editorial Fuego! Secrete de vedete, diete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 270 în revista TAIFASURI 1.008, despre… sufletul său de copil!

Da, am sufletul de copil! De ce? Pentru că mi-am păstrat parte din inocența unui om care e cu mintea pe umeri, dar care preferă fie sensibil, bun și să ofere și altora din bucuria aceasta a lui. De mic, sufletul meu a fost muzică și azi e la fel. Am crescut în puterea și mesajele muzicii ușoare românești și ele mi-au ghidat pașii, m-au ambiționat, m-au făcut să visez cu ochii deschiși și să ajung unde sunt azi. Asta pentru că dacă nu visam suficient și nu iubeam creația valoroasă a compozitorilor români, poate că m-aș fi lăsat pe parcurs. Mi-am dorit să fiu pe scenă, să am succes, să mă iubească oamenii ca pe idolii mei și să ofer la rândul meu, bucurie, inspirație, prin arta mea! Am sufletul de copil când vorbesc cu mama și ea îmi oferă, prin grija ei, tăceri nespuse ale iubirii sale. Am sufletul de copil când ascult, iar și iar, șlagărele românilor. De ce să le uităm, de ce să le aruncăm în derâdere? Nu, ele au nevoie…

De ce au nevoie șlagărele românilor în concepția lui Fuego, aflați numai din editorialul său din numărul 1.008 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 31 octombrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.008

Iubită, admirată, respectată, a plecat printre îngeri într-o seară dramatică, brutală, tulburătoare, neașteptată, în urmă cu 35 de ani. Cum a fost posibilă această dramă, dar și povestea unei veți de succes pe scenă a „vocii de aur” care a fost , aflați numai din revista TAIFASURI 1.008!

Cum ajutați copiii să treacă mai ușor peste divorțul părinților, traumă teribilă pentru cei mici, ce să faceți zilnic pentru a-i sprijini să meargă mai departe într-o viață normală cu aceasta greutate sufletească, aflați numai de la life-coach Cătălina Tăgârță, care explică foarte clar ce și cum trebuie făcut în revista TAIFASURI 1.008!

ADVERTISEMENT

Narcisa Iorga a dat o apreciată carieră în jurnalism pe una riscantă în antreprenoriat. Ce afacere a pus pe picioare, pornită din… pământ și terminată pe… fețele doamnelor, aflați numai din revista TAIFASURI 1.008!

Sunetele distincte pe care le scot pisicile și, atenție!, semnificațiile clare ale acestora, cum se „traduce” gama largă a „vocalizelor” pisicești, de ce „torc”, „ciripesc”, „scârțâie”, „urlă” sau se… pisicesc, aflați numai din revista TAIFASURI 1.008!

ADVERTISEMENT

Oameni cu abilități de necrezut! „Miroase” boala Parkinson, scoate peste 10.000 de efecte sonore, are vedere panoramică unică precum oglinzile retrovizoare, redă cuvânt cu cuvânt o carte după ce a citit-o prima dată, desenează orașe întregi din memorie. Aflați cine sunt aceste fenomene umane numai din revista TAIFASURI 1.008!

Știți ce animale frumoase și maiestoase puteți hrăni din palmă la gospodăria familiei Păcuraru din pădurile Bucovinei, satul Dârmoxa, comuna Broșteni, județul Suceava?

Știți de ce unii oameni pot slăbi și alții nu? Și cine sunt vinovații?

Știți ce accesorii pentru păr se poartă în această toamnă?

Știți la ce ajută, ce sprijină banalele semințe de dovleac în corpul bărbătesc?

Știți ce este pranoterapia și ce efecte rapide are asupra organismului?

Știți ce este plastinarea și ce expoziție fascinantă, uimitoare, inedită veți putea vizita la București până pe 26 ianuarie?

Ei bine, aflați toate acestea – și nu numai! – numai din revista TAIFASURI 1.008, pe care o găsiți – dacă o mai găsiți! – la toate punctele de difuzare a presei!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete celebre de… sendvișuri din toată lumea, de ziua lor, 3 noiembrie! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.008!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.008! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 31 octombrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

IMPORTANT! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI pe tarabe, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!