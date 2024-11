Revista Taifasuri 1.010! Pavel Bartoș, showman de clasă. Editorial Fuego! Horoscop! Diete! Rețete! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.010! Super-interviu exclusiv cu îndrăgitul , de profesie… showman de clasă! , editorial 273! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.010!

A apărut revista TAIFASURI 1.010 ! Super-interviu exclusiv cu Pavel Bartoș, de profesie… showman de clasă! Editorial Fuego! Secrete de vedete, diete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 273 în revista TAIFASURI 1.010, despre „Dirijorul de aur – Cristian Obrejan”.

Unele întâlniri în viață nu sunt deloc întâmplătoare. Ele vin la momentul potrivit, cu scop precis, pentru a reuși să schimbe viețile, într-un fel sau altul, a celor care se cunosc. Așa este și cazul meu și a bunului prieten deja, maestrul Cristian Obrejan. Este un muzician fin, un om al detaliilor, atent la fiecare mișcare, cu mare minuțiozitate în a clădi fiecare apariție a sa și a echipelor pe care le dirijează. Scena este pentru el o bucurie și transformă totul într-o provocare pe care nu se înverșunează să o realizeze, ci o tratează cu lejeritate, cu simplitate, fiind atent să nu îi scape nimic. Este, după cum am zis, un muzician temeinic, o enciclopedie de muzici variate, de la folclor la clasic, reușind să le îmbine minunat. Eu cred că el, Cristian Obrejan, este dirijorul de aur, noua revelație a scenei muzicale românești. Conduce orchestrele a două mari ansambluri din România…

Ce orchestre mari conduce Cristian Obrejan și ce a legat prietenie dintre muzicianul de excepție și Fuego, aflați numai din editorialul acestuia din numărul 1.010 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 14 noiembrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.010. Atenție mare, nu ratați niciunul!

Pavel Bartoș nu mai are nevoie de nicio prezentare. Îndrăgitul actor este un showman de clasă. Spectacolul pe care-l face la super-show-rile „ ” și „ ” sunt doar două dovezi irefutabile. Citiți un super-interviu exclusiv cu Pavel Bartoș în revista TAIFASURI 1.010 din care veți afla ce dorințe „ascunse” dezvăluie Pavel Bartoș, ce urmează în cariera sa flamboiantă, ce relație are cu cei doi copii ai săi sau cum se poate face teatru… la lumânare, într-o pană prelungită de curent! Exclusiv în revista TAIFASURI 1.010!

Atenție: persoanele toxice pot fi hipercritice, manipulatoare, dăunătoare din punct de vedere emoțional! Aflați cum puteți să vă feriți de aceste interacțiuni periculoase de la psihologul Cornelia Stroie, dintr-un amplu interviu exclusiv, exclusiv în revista TAIFASURI 1.010!

Atenție: onomastica nu ar trebui să fie exces de mâncare, băutură și petrecere! Preotul Eusebiu Velica, preot parog al bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din comuna Comana, județul Giurgiu, explică numai în revista TAIFASURI 1.010 de ce „Numele nostru este un blazon al sufletului, o fereastră către asemănarea cu sfântul ocrotitor”.

Atenție: la numai 14 ani este fermier și meșteșugar în lemn, face bani, îi place viața la țară și are planuri foarte clare de viitor în „vatra străbună”! Cine este , unde este, cum este acest românaș-minune, aflați în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.010!

Atenție: episoade uluitoare din istoria… cafelei! Un mileniu de controverse, de la sentințe… capitale în capitala Turciei la intrarea în… legalitate, din fața… instanței la paranoia… regală, povești adevărate fascinante, numai în revista TAIFASUIRI 1.010!

Atenție: mari dileme ale lumii, descifrate de oameni… obișnuiți! Nicidecum experți profesioniști, oameni de știință sau cine știe ce genii. Oameni obișnuiți! Au rezolvat enigme faimoase! Aflați cine sunt aceștia numai din revista TAIFASURI 1.010!

Atenție: locuri surprinzătoare unde nu se poate folosi… telefonul mobil! Nu este interzisă folosirea telefoanelor mobile, pur și simplu nu se pot folosi! Unde și de ce, aflați numai din revista TAIFASURI 1.010!

Ați auzit de pădurea… bicoloră din Cheile Tăii? Știți unde sunt Cheile Tăii?

Știți ce este „libertatea alimentară” și cu se… mănâncă ea?

Știți că WhatsApp a introdus o aplicație de… înfrumusețare pentru apelurile video?

Știți ce organ vital din corpul uman protejează mierea… albastră? Dar ce proces nedorit încetinește iasomia? Și ce necesitate plăcută îmbunătățește banalul… tarhon?

Știți ce este dismorfia musculară, efectul la care poate duce… obsesia pentru mușchi supradimensionați?

Dar febra Q știți ce este și cum se manifestă?

Știți ce este tanatologia, știința de a face față… morții?

Știți care este importanța… autochestionării, întrebărilor pe care ar trebui să vi le puneți pentru găsirea… liniștii interioare?

Știți unde sunt cele mai fascinante… cimitire pentru… animale?

Ei bine, aflați toate acestea – și nu numai! – numai din revista TAIFASURI 1.010, pe care o găsiți – dacă o mai găsiți! – la toate punctele de difuzare a presei!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS 7 rețete preferate ale unor vedete de la Hollywood! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.010!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.010! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 14 noiembrie!

