Revista Taifasuri 1.011! Ultimul interviu cu Silviu Prigoană. Editorial Fuego! Horoscop! Diete! Rețete! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.011! In memoriam, ultimul interviu al regretatului … Dezvăluiri în premieră din viața sa tumultuoasă. , editorial 274. Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.011!

A apărut revista TAIFASURI 1.011 ! Super-interviu exclusiv cu Pavel Bartoș, de profesie… showman de clasă! Editorial Fuego! Secrete de vedete, diete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 274 în revista TAIFASURI 1.011, despre prietenia cu regretatul Silviu Prigoană, fondatorul revistei TAIFASURI.

Dragul meu SILVIU PRIGOANĂ, uneori ajungem în momente în care ni se pare că spunem prea târziu anumite cuvinte… Așa e și acum… Vezi tu, viața nu ne întreabă niciodată când hotărăște să se oprească… Nu așteaptă, nu se tocmește și nici nu analizează cu atenție momentele și sufletele celor pe care îi oprește din drum. Pentru mine, tu ai însemnat OMUL care mi-a acordat o șansă și încredere, acum mulți ani, când ai dat start proiectului ETNO TV și ai hotărât ca prima emisiune în direct de la mare, să fie realizată cu mine. Asta se întâmpla prin 2003! Practic, eu am fost „molipsit” de microbul numit televiziune prin tine. Nu ți-a păsat că poate nu aveam experiența necesară. Tu ai vrut să arăți tuturor că eu pot face față și că nu te înșeli. Vreau să cred că ai făcut bine și că te-ai convins de asta pe parcurs. Vreau să cred că acei ani au fost un start pe măsură pentru mine și sfaturile tale de atunci mi-au prins tare bine pe parcurs, evoluând până azi. Tu ai fost…

Ce a fost Silviu Prigoană pentru Fuego, ce a legat prietenia ei, aflați numai din editorialul lui Fuego din numărul 1.011 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 21 noiembrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.011

In memoriam, ultimul interviu al regretatului Silviu Prigoană, în exclusivitate pentru revista TAIFASURI. Dezvăluiri în premieră din viața sa tumultuoasă, de la primii bani câștigați în socialism, dar și în capitalism, până la „meseria” de pensionar (cu o pensie uriașă, dar nu „specială”, pentru care a cotizat… de 5 ori mai mult decât lua înapoi!), cum își creștea băieții „cei mici”, cei cu , ce planuri avea un om plin de viață nu cu mult timp în urmă. Dureros, emoționant, poate de necrezut, dar cumplit de adevărat… Exclusiv în revista TAIFASURI 1.011!

Scurt ghid pentru părinți ocupați! Profitați de zilele reci și mohorâte care vă gonesc de… afară în casă pentru a întări legăturile afective cu copiii. Fiecare moment petrecut împreună cu părinții contează enorm pentru cei mici. Cum să găsiți resurse și idei atractive pentru a le oferi atenția pe care o merită și o… cer, aflați în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.011, de la life coach Cătălina Tăgârță!

ADVERTISEMENT

Atenție la… astre! Perioada de acum până în 2044 va zgudui lumea din temelii! Ne așteaptă 20 de ani incredibili! De ce și, mai important, cum putem să ne adaptăm uriașelor schimbări care dau năvală peste noi, aflați, în exclusivitate, din revista TAIFASURI 1.011, de la cunoscutul astrolog Mădălina Popescu!

Fericirea simplă a unui om care are… totul: ! Cu se delectează celebrul mare fost fotbalist, împreună cu soția sa, nu mai puțin celebra „Posh Spice” Victoria Adams și cei 4 copii ai lor pare de… necrezut la prima vedere, dar este cât se poate de adevărat! Aflați totul despre viața de acum a familiei Beckham numai din revista TAIFASURI 1.011!

ADVERTISEMENT

Cele mai bogate 10 femei din lume! Cum a făcut munții de bani pe care „tronează”, la ce valoare se înalță acești… munți financiari, ce planuri au, ce-și mai doresc de la o viața deja împlinită în toate cele, unde le… găsiți, aflați numai din revista TAIFASURI 1.011!

Fantome ale… grandorii: megastructuri arhitectonice abandonate! Nu o să vină să credeți unde sunt, când au fost construite, de ce au fost părăsite și cât de bune pot fi „resuscitate” la valoarea lor inițială! Aflați toate acestea numai din revista TAIFASURI 1.011!

Știți unde este satul Ponoarele și ce minuni a „sculptat” natura acolo?

Știți care sunt cele mai eficiente metode de eliminare a grăsimii viscerale înfășurată în jurul organelor noastre interne?

Știți ce este „mitul celor 7 ani”, perioadă de regenerare a organismului uman?

Știți care sunt tendințele actuale în designul bucătăriilor moderne?

Știți cum să vă aduceți mai multă frumusețe și… sănătate în casă prin înmulțirea… plantelor preferate?

Știți când, unde și cum se vor desfășura târgurile și concertele de colinde de Crăciun?

Ei bine, aflați toate acestea – și nu numai! – numai din revista TAIFASURI 1.011, pe care o găsiți – dacă o mai găsiți! – la toate punctele de difuzare a presei!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS 4 rețete pe bază de pește de la chef Lucian Giurcă! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.011!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.011! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 21 noiembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!