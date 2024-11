Revista Taifasuri 1.012! Călin Georgescu, binecuvântare sau blestem? Fuego, editorial 275! Secrete de vedete! Horoscop! Diete! Rețete! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.012! Interviu incendiar cu surprinzătorul câștigător al turului I din alegerile prezidențiale, ! Binecuvântare sau blestem? , editorial 275. Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.012!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 275 în revista TAIFASURI 1.012, despre… fericire! Și cum s-o dăruiți!

A ajuta oamenii, a dărui, a fi aproape de ei, cu sfaturi, gânduri, lucruri materiale, putere, timp și chiar cu simpla prezență, înseamnă, dincolo de altruism, o împlinire a propriei vieți și sădirea unui fragment din sufletul nostru, în sufletul celorlalți. Desigur, fără a aștepta ceva în schimb! Mă uitam recent la cineva care spunea că nimeni pe lumea asta nu face nimic dezinteresat, că orice este gratis este, de fapt, mai scump decât ceva plătit. FALS! La mine nu se aplică și cred că se regăsesc mai mulți în felul meu de-a fi! Eu nu fac ceva așteptând altceva! Fac doar ce simt, pentru cine simt, când simt, fără a dori să primesc urale, fără a avea nevoie de ceva înapoi la un moment dat și, cel mai important, fără a scoate ochii, pentru că atunci când ajungem în acel prag înseamnă că scopul nostru nu mai este unul pur și ne-am mânjit cu murdăria unei nimicnicii a caracterului nostru. Se apropie și luna decembrie și se apropie și…

Ce se apropie odată cu luna decembrie aflați numai din editorialul lui Fuego din numărul 1.012 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 28 noiembrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.012

Dezvăluiri incendiare în interviul lui cu Călin Georgescu! Programul de țară, prioritățile, relațiile externe, cu Uniunea Europeană, cu NATO, surse energetice preferate și… blamate, caracterizarea partidelor „istorice”, ieșirea din Matrix, cea fost mai întâi: protoromâna sau latina, și alte, și alte aspecte necunoscute până acum ale surprinzătorului câștigător al turului 1 din alegerile pentru viitorul președinte al României – exclusiv în revista TAIFASURI 1.012!

Regina Letizia a Spaniei, emblema eleganței atemporale, frumoasă și suplă în ciuda trecerii anilor, ține o dietă specială și face… ce face, care este dieta tinereții fără de bătrânețe, aflați numai din revista TAIFASURI 1.012!

Life coach Cătălina Tăgârță vă învață cum să puneți limite sănătoase la serviciu! Granițe pentru a vă proteja de stres, când trebuie să luați în calcul chiar schimbarea locului de muncă. Aflați soluțiile posibile pentru toate problemele de serviciu în exclusivitate din revista TAIFASURI 1.012!

Tradiții străvechi românești de Sfântul Andrei din toate colțurile țării. Considerat ocrotitorul tuturor românilor, Sfântul Andrei este „asociat„ cu o mulțime de ritualuri, păstrate cu sfințenie din generație în generație în, mai ales în satele din toată România. Aflați magia acestor tradiții extraordinare numai din revista TAIFASURI 1.012!

Invenții românești care au schimbat lumea! Nici nu vp închipuiți în câte domenii românii au fost deschizători de drumuri! Mândriți-vă mai ales de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, cu aceste genii născute în spațiul danubiano-carpato-pontic, de care puteți afla numai din revista TAIFASURI 1.012!

ATENȚIE: târguri de Crăciun care vă așteaptă în țară și străinătate! Toate datele de care aveți nevoie le găsiți numai în revista TAIFASURI 1.012! Nu ratați oferta de magie a sfintelor Sărbători care celebrează nașterea Mântuitorului Iisus Hristos!

Știți unde este Muzeul Național al Hărților și Cărții vechi, unic în România?

Știți ce tratamente puteți face acasă pentru diminuarea vergeturilor, mai ales după perioada de sarcină?

Știți care fibroame uterine necesită intervenție chirurgicală și care nu?

Știți cum să acționați de urgență când pisica sau câinele dumneavoastră a fost otrăvit, pentru a-i salva viața?

Ei bine, aflați toate acestea – și nu numai! – numai din revista TAIFASURI 1.012, pe care o găsiți – dacă o mai găsiți! – la toate punctele de difuzare a presei!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete tradiționale de post din România! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.012!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.012! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 28 noiembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

