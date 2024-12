Revista Taifasuri 1.013! Andreea Ogăraru, profa de „parenting”! Fuego, editorial 276! Secrete de vedete! Horoscop! Diete! Rețete! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.013! Interviu exclusiv cu Andreea Ogăraru, profa de „parenting”, despre creșterea corectă a prichindeilor. , editorial 276. Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.013!

A apărut revista TAIFASURI 1.013 ! Interviu exclusiv cu Andreea Ogăraru, profa de „parenting”! Editorial Fuego! Secrete de vedete, diete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 276 în revista TAIFASURI 1.013, despre patriotism. Patriotismul din suflet, nu cel „afișat” ostentativ, ca pe o… medalie!

Pare desuet, pare lipsit de substanță, pari un nebun dacă spui că ești patriot, că îți iubești țara, limba, valorile autentice și oamenii care au dat sens și nuanță spațiului în care trăiești. Știu că e la modă să te pui împotriva curentelor sau dimpotrivă, să dai naștere unor curente, dar e prea de tot să fii împotriva casei tale cumva. Cu bune și rele, ne-am născut într-un spațiu. De aici și aici este mama noastră. Și atunci acest spațiu devine una cu noi și el poartă denumirea ACASĂ. N-avem cum, în ruptul capului, să ne murdărim casă, să o ponegrim. Nu o să vedeți francezi, germani, englezi sau americani care să vorbească urât de locul care îi definește. Numai la noi, pe ambele maluri de Prut cumva, e interesant să fim altfel, să fim duri și vehemenți să ni se pară că sunt câini cu mulți covrigi în coadă în altă parte. Eu spun că patriotismul nu este neapărat…

Ce nu este, dar mai ales ce este patriotismul în viziunea lui Fuego, aflați numai din editorialul său din numărul 1.013 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 5 decembrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.013

Andreea Ogăraru, soția stelistului , este expertă în creșterea copiilor, „parenting” cum e la modă să se spună acum, englezit de parcă limba română a „sărăcit” brusc în exprimare polivalentă. Mamă a 6 copii, Andreea Ogăraru dezvăluie metodele sale de creștere corectă a prichindeilor într-un super-interviu exclusiv, de pus în ramă, pe care îl puteți citi în revista TAIFASURI 1.013!

Idei de cadouri pentru copii de la… Moș Nicolae! Una dintre cele mai așteptate momente din ultima lună a anului este noaptea de 5 spre 6 decembrie: Moș Nicolae pune în ghetuțe daruri pentru copiii cuminți. Inspirați-vă din revista TAIFASURI 1.013 ce să „scrieți” lui Moș Nicolae să aducă micuților dragi din viața dumneavoastră!

ADVERTISEMENT

Sindromul cuibului gol este un fenomen psihologic care afectează părinții atunci când copiii lor părăsesc casa, fie pentru studii, fie pentru a-și întemeia propriile familii. Sindromul cuibului gol poate declanșa în viața părinților un amestec complex de emoții: tristețe, singurătate, anxietate, chiar depresie. Aflați numai din revista TAIFASURI 1.013 cum puteți preveni sau măcar ameliora aceste trăiri profunde și neplăcute!

Atenție la cele mai periculoase „provocări” de pe ! De la antihistaminice letale, la auto-sufocare până la moarte, de la cina „împăturită” în… pastile la pulverizarea și aprinderea de substanțe inflamabile pe… oglinzi! Despre „consumul” irațional și autodistructiv de… rețele sociale citiți și luați aminte din revista TAIFASURI 1.013!

ADVERTISEMENT

Marile reguli ale reușitei relațiilor necesită „muncă” serioasă de zi cu zi pentru ca iubirea să reziste timpului. Terapeuți de top au elaborat un ghid pentru suflet și minte care să vă ajute și pe care îl găsiți în revista TAIFASURI 1.013!

Serena Williams visează să trăiască „la o fermă unde să am 50 de câini”! Marea campioană a tenisului are o mare iubire: câinii. Aflați „palmaresul” său impresionant în această trăire de-o viață numai din revista TAIFASURI 1.013!

Știți unde vă puteți bucura încă de pe acum de feeria Sărbătorilor de iarnă în București, la Atelierul floral Iris, transformat în „Atelierul lui Moș Crăciun”?

Știți ce este nutrigenomica, noua frontieră în stabilirea dietelor?

Știți care sunt metodele eficiente pentru a avea gene lungi și dese?

Știți ce măsuri simple puteți lua acasă pentru evitarea vergeturilor și îngrijirea pielii în timpul sarcinii?

Știți ce minuni pot face pentru sănătate ceaiul verde, cartofii noi sau avocado?

Vreți să învățați manevrele corecte, imperios necesare de resuscitare?

Știți ce este și cu se… mănâncă novacul afumat din Țara Bârsei, o delicatesă unică în lume?

Știți ce este „cântarea guturală”?

Ei bine, aflați toate acestea – și nu numai! – numai din revista TAIFASURI 1.013, pe care o găsiți – dacă o mai găsiți! – la toate punctele de difuzare a presei!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete de rulade dulci pentru gusturi rafinate! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.013!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.013! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 5 decembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!