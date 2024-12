Revista Taifasuri 1.014! Vasile Calofir – „De Niro” de… Buzău! Fuego, editorial 277! Secrete de vedete! Horoscop! Diete! Rețete! Matrimoniale!

A apărut revista TAIFASURI 1.014! Interviu exclusiv cu actorul Vasile Calofir – „De Niro” de… Buzău! , editorial 277! Dragoste și secrete de vedete. Evlavie și religie. Noi proceduri medicale. Rețete inedite din farmacia verde. . Anunțuri matrimoniale. Agenda culturală a week-end-ului. Pe scurt, revista TAIFASURI 1.014!

A apărut revista TAIFASURI 1.014! Interviu exclusiv cu actorul Vasile Calofir – „De Niro” de… Buzău! Editorial Fuego! Secrete de vedete, diete, rețete, horoscop, matrimoniale!

Este joi, este ! Și dacă este , este Fuego! Editorial Fuego! Paul Surugiu Fuego este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Emoție pe care o aduce cu el în fiecare duminică la îndrăgita emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

ADVERTISEMENT

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui Fuego, ajuns la „borna” 277 în revista TAIFASURI 1.014, despre Crăciun, minunea fiecărei luni decembrie!

Cumva, despre Crăciun, aș putea vorbi la nesfârșit. Este sărbătoarea de care se leagă cariera mea și are ea ceva încât ne sensibilizează pe toți. Și uite că se apropie din nou…. Crăciunul nu este despre globuri și împodobire, deși au și astea farmecul lor, ci despre tăcerea pe care sufletul nostru o pune pe tavă și o oferă celor din jur. Este despre împăcarea cu sine, înainte de împăcarea cu cei din jurul nostru și poate că mai este și despre cum reflectăm asupra ce trăim, asupra ce suntem, ce dăruim, ce vedem și ce lăsăm să se vadă. Mulți palavragesc despre faptul că e mult prea comercial Crăciunul. Și ce-i cu asta? Oare face rău ca acum să ne lăsăm purtați de val, într-o poveste, într-o feerie care are rezultat pozitiv? E chiar așa rău să zâmbim, să cântăm colinde, să ne decorăm casele, să facem bunătăți? Eu cred că…

Ce crede Fuego despre marea sărbătoare a Crăciunului aflați numai din editorialul său din numărul 1.014 al revistei TAIFASURI! Care a apărut joi, 12 decembrie, la toate punctele de difuzare a presei din țară!

ADVERTISEMENT

Ce subiecte interesante, inedite și incitante vă mai oferă revista TAIFASURI 1.014

Descoperiți viața deloc ușoară a actorului Vasile Calofir, de la râia din copilărie, examenul ratat pentru un post de… paznic sau dormitul în… Gara de Nord la statutul de actor apreciat, printre alții, și de regretatul Dem Rădulescu, care, spune „de Niro” de Buzău, „În facultate mi-a spus că o să mănânc cozonac din meseria asta și asta am tot făcut de atunci”. Interviu exclusiv – și realmente impresionant până la lacrimi! – în revista FANATIK 1.014!

Șapte idei despre cum să gestionați bugetul de Sărbători vă dă life coach Cătălina Tăgârță numai în revista TAIFASURI 1.014! Nu ratați posibilitatea de a face economii în perioada marilor cheltuieli!

ADVERTISEMENT

Supersimțurile pisicilor și câinilor, cele mai răspândite animale de companie, sunt absolut senzaționale! Aflați care sunt, de ce… sunt și cum acționează pentru a beneficia de ele la maxim numai din revista TAIFASURI 1.014!

Cafeaua turcească este nu numai delicioasă și faimoasă, ci este parte a… Patrimoniului Mondial UNESCO! Ce simbolizează minunata licoare, de unde vine, cum se prepară, cum se servește, în ce se servește și alte lucruri mai puțin știute despre cafeaua turcească aflați numai din revista TAIFASURI 1.014!

ADVERTISEMENT

Revista TAIFASURI 1.014 vă duce în cele mai spectaculoase muzee ale filmului, din Austria în Elveția, din Australia în Japonia, din Spania în Italia! Nu ratați o incursiune fabuloasă în lumea celei de-a 7-a arte!

Știți unde este magnifica depresiune Bilbor și ce minunății puteți găsi acolo?

Ați auzit de VegFair Christmas Wonderland 2024 și cu ce se… mănâncă asta?

Știți cum să vă îngrijiți pielea în timpul iernii?

Știți ce este „Mierea nebună” și ce disconfort „lecuiește” aceasta?

Știți ce terapii cu gheață fac minuni pentru organism?

Știți la ce vârstă trebuie să duceți copilul la primul examen oftalmologic?

Știți ce este „The Hum”, zgomotul de coșmar care afectează 4% din populația globală?

Știți că orice carie netratată poate duce la… infarct?

Știți cum să transformați obiecte vechi în… jucării?

Ei bine, aflați toate acestea – și nu numai! – numai din revista TAIFASURI 1.014, pe care o găsiți – dacă o mai găsiți! – la toate punctele de difuzare a presei!

PLUS 4 pagini de „Farmacia verde”! PLUS rețete apetisante cu năut! PLUS anunțuri matrimoniale! PLUS agenda culturală – foarte bogată! – a week-end-ului! PLUS alte subiecte originale și incitante! Numai în revista TAIFASURI 1.014!

Delectați-vă cu o lectură variată și complexă, 32 de pagini în revista TAIFASURI 1.014! La toate chioșcurile de difuzare a presei începând de joi, 12 decembrie! Nici nu știți ce pierdeți dacă n-o citiți!

Abonați-vă ca să nu ratați șansa multiplelor premii oferite de revista TAIFASURI !

ATENȚIE! Dacă vă este incomod să vă deplasați sau dacă nu vreți să ieșiți din casă, ori dacă pur și simplu nu mai găsiți revista TAIFASURI la punctele de difuzare a presei, ABONAȚI-VĂ cât mai repede, chiar azi, la revista TAIFASURI în oricare dintre oficiile Poștei Române!

Astfel, vă asigurați că nu mai pierdeți niciun număr al revistei dumneavoastră favorite și puteți participa, automat, la toate concursurile revistei TAIFASURI! Vedete, diete, rețete, religie, cultură, religie, povești adevărate și inedite din toată lumea, excelență, câștig pe toate planurile: REVISTA TAIFASURI! APARE JOIA!